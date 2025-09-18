Victoria Beckham, în lacrimi în noul său documentar Netflix: „Îmi doream cu disperare să fiu plăcută”

Documentarul Netflix în trei părți, Victoria Beckham, va avea premiera pe 9 octombrie.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Victoria Beckham, în lacrimi în noul său documentar Netflix: "Îmi doream cu disperare să fiu plăcută"

Noul proiect Netflix, intitulat Victoria Beckham, oferă o perspectivă inedită asupra vieții creatoarei de modă, dezvăluind obstacolele și presiunea cu care s-a confruntat de-a lungul ultimelor decenii. Cele trei episoade urmăresc traseul său de la statutul de membră a trupei Spice Girls la cel de creatoare de modă și antreprenor în beauty. Documentarul promite să exploreze atât reușitele, cât și momentele dificile, iar emoțiile sunt vizibile încă din primul trailer oficial.

În imagini difuzate pe 17 septembrie, Victoria Beckham, în vârstă de 51 de ani, vorbește deschis despre presiunea de a reuși nu doar ca designer, ci și despre dorința de a-și face familia — soțul ei, David Beckham și cei patru copii ai lor, Brooklyn (26), Romeo (23), Cruz (20) și Harper (14) — să fie mândri de ea.

„Îmi doresc ca David și copiii mei să fie mândri de mine. A durat atât de mult să ajung până aici”, spune ea, cu vocea ușor frântă. „Nu o să las să-mi scape din mâini din nou”.

Tot în trailer, Victoria  își amintește de perioada petrecută pe scenă și, înainte de asta, de copilăria dificilă:

„Să fiu pe scenă era visul meu. Spice Girls m-au făcut să mă accept așa cum sunt. Și apoi, dintr-odată, totul s-a oprit”.

„Acel copil stingher, considerat ‘nepopular la școală, aceea eram eu”, adaugă ea, în timp ce apar imagini din copilărie. „Dar îmi doream cu disperare să fiu plăcută, să mă simt valoroasă. Moda a fost supapa mea creativă. Mulți nu o luau în serios”.

Prejudecățile au continuat și după lansarea brand-ului omonim, în 2008. „Toată lumea o avertiza: «Nu vei fi acceptată»”, spune în trailer Eva Longoria. Victoria completează: „Oamenii credeau: «A fost o cântăreață pop. E căsătorită cu un fotbalist. Cine crede că este?»”.

Docuseria explorează și episoadele dificile ale carierei sale, de la „panica” trăită în momentele în care afacerea înregistra pierderi de milioane, până la emoțiile din culisele celui mai important show de modă pe care l-a pregătit.

În imagini apare și David Beckham:

„Așa te-ai simțit și tu când veneai să mă vezi jucând fotbal?”, o întreabă el. Mai târziu, adaugă cu umor: „Ai putea să faci un sandwich cald cu șuncă și cașcaval și tot am fi mândri de tine”.

„Să fim sinceri”, admite Victoria printre lacrimi, „nici măcar un sandwich cu cașcaval nu pot să fac prea bine”.

La începutul acestui an, fostul fotbalist a mărturisit că el a fost cel care a convins-o pe Victoria să accepte realizarea unei docuserii despre parcursul său personal și profesional.

Potrivit Page Six, producția Netflix arată și cum anii de atenție publică intensă i-au afectat imaginea de sine, determinând-o să adopte un stil de viață strict, bazat pe o dietă rigidă.

„Când te uiți în urmă la mediul media din anii 90, a fost extrem de greu”, a declarat o sursă, confirmând că Victoria, acum în vârstă de 51 de ani, dezvăluie pentru prima dată lupta cu aceste probleme în cadrul seriei Victoria Beckham.

„A existat o presiune enormă asupra aspectului Victoriei și a greutății ei. Cred că publicul va înțelege mai bine prin ce a trecut”.

Creatoarea de modă a confirmat, la rândul său, că în film există secvențe extrem de emoționante.

„Sunt lacrimi. Și mi-a trecut prin minte zilele trecute, ce o să simt când o să văd acele lacrimi pe un ecran imens? Sau pe un iPhone?”, a declarat pentru Bloomberg în luna mai.

Experiențele traumatizante ale Victoriei în raport cu mass-media nu sunt o noutate. În producția Beckham, premiată cu Emmy în 2023 și centrată pe soțul său, ea rememora momentele în care a devenit ținta unor scandări obscene pe stadioane. „Este jenant, este dureros”, spunea atunci.

Noua serie merge însă mai departe, readucând în discuție episoade de arhivă, precum cel din 1999, când prezentatorul Chris Evans a obligat-o să se cântărească în direct, la doar două luni după nașterea lui Brooklyn. Conform Page Six, astfel de experiențe au determinat-o să adopte o disciplină strictă, atât în privința sportului zilnic, cât și a dietei controlate.

David Beckham a confirmat public această rutină.

„Din păcate, sunt căsătorit cu cineva care mănâncă același lucru de 25 de ani”, a spus el anul trecut în podcastul River Cafe Table 4. „De când am cunoscut-o, ea mănâncă doar pește la grătar și legume fierte. Foarte rar se abate de la asta”.

Victoria însăși a glumit, într-un interviu pentru Net-a-Porter, că singura „abatere” din viața ei este „tequila”.

Citește și:
Jessica Alba strălucește în timpul unei întâlniri romantice în New York cu noul ei iubit, Danny Ramirez. Cum au fost fotografiați de paparazzi

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 390 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade 69.9 RON Cumpără acum
James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) 550 RON Cumpără acum
James Bond - Aston Martin Collection (V12 Vanquish, DB5, DBS) James Bond - Aston Martin Collection (V12 Vanquish, DB5, DBS) 290 RON Cumpără acum
James Bond 007 - Q Glider (No Time to Die) James Bond 007 - Q Glider (No Time to Die) 349 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Naomi Hedman, surprinsă de întrebările despre Andrew, fiul Ozanei Barabancea. Ce a spus despre logodna cu Florin Ristei
People
Naomi Hedman, surprinsă de întrebările despre Andrew, fiul Ozanei Barabancea. Ce a spus despre logodna cu Florin Ristei
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre regulile din familie: "Nu se uită la liber pe internet"
People
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre regulile din familie: "Nu se uită la liber pe internet"
Bella Hadid și-a îngrijorat fanii cu imagini din spital: "Vă iubesc, dragilor”
People
Bella Hadid și-a îngrijorat fanii cu imagini din spital: "Vă iubesc, dragilor”
Andreea Antonescu, dezvăluiri despre conflictul cu Andreea Bălan: "Când era totul bine nu eram prietenele care..."
People
Andreea Antonescu, dezvăluiri despre conflictul cu Andreea Bălan: "Când era totul bine nu eram prietenele care..."
Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat după ce a provocat un accident și a fugit de la fața locului
People
Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat după ce a provocat un accident și a fugit de la fața locului
Vizita de stat a lui Donald Trump în Marea Britanie: onoruri militare, discursuri marcante și ținute spectaculoase
People
Vizita de stat a lui Donald Trump în Marea Britanie: onoruri militare, discursuri marcante și ținute spectaculoase
Libertatea
Mama lui Toto Dumitrescu, fotomodel de succes în anii ’90. Cum arată Letiția Badea, care a fost supranumită „Monica Bellucci de România”
Mama lui Toto Dumitrescu, fotomodel de succes în anii ’90. Cum arată Letiția Badea, care a fost supranumită „Monica Bellucci de România”
Dan Negru, mesaj ironic: „Suntem de râsu’ curcilor! N-o fi mai bine să rămânem la «Insula Iubirii»”. Ce l-a deranjat de această dată
Dan Negru, mesaj ironic: „Suntem de râsu’ curcilor! N-o fi mai bine să rămânem la «Insula Iubirii»”. Ce l-a deranjat de această dată
Cât costă cursurile la academia deținută de Nicoleta Luciu în Brașov: „Începem înscrierile. Vor fi 12 ședințe”
Cât costă cursurile la academia deținută de Nicoleta Luciu în Brașov: „Începem înscrierile. Vor fi 12 ședințe”
Gafa pe care Trump a făcut-o la întâlnirea cu Kate Middleton. Moment stânjenitor pentru soția sa, Melania
Gafa pe care Trump a făcut-o la întâlnirea cu Kate Middleton. Moment stânjenitor pentru soția sa, Melania
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Din ce câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Afacerea surprinzătoare la care nu mulți s-ar fi gândit
Din ce câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Afacerea surprinzătoare la care nu mulți s-ar fi gândit
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Cu ce se ocupă Tily Niculae în prezent. Ce decizie neașteptată a luat în privința carierei sale
Cu ce se ocupă Tily Niculae în prezent. Ce decizie neașteptată a luat în privința carierei sale
Prințul Harry a împlinit 41 ani. Ce fotografie nemaivăzută până acum a postat Meghan Markle cu soțul ei
Prințul Harry a împlinit 41 ani. Ce fotografie nemaivăzută până acum a postat Meghan Markle cu soțul ei
Unica.ro
Ce blugi se poartă în 2025. Trendul a luat amploare deja și vei vedea acest model peste tot în noul sezon!
Ce blugi se poartă în 2025. Trendul a luat amploare deja și vei vedea acest model peste tot în noul sezon!
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
Nu eram pregătiți să vedem aceste poze!! Cum a ajuns să arate "Betty cea urâtă" la 52 de ani!! Actrița Ana Maria Orozco e de nerecunoscut / FOTO
Nu eram pregătiți să vedem aceste poze!! Cum a ajuns să arate "Betty cea urâtă" la 52 de ani!! Actrița Ana Maria Orozco e de nerecunoscut / FOTO
catine.ro
Kate Middleton a avut o apariție elegantă la banchetul de stat din timpul vizitei lui Donald Trump. Ținuta Prințesei de Wales, în contrast cu cea a Melaniei Trump
Kate Middleton a avut o apariție elegantă la banchetul de stat din timpul vizitei lui Donald Trump. Ținuta Prințesei de Wales, în contrast cu cea a Melaniei Trump
Horoscopul zilei de 19 septembrie 2025. Taurii vor relații sigure. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 septembrie 2025. Taurii vor relații sigure. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi cu o oră
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi cu o oră
Mercur în Balanță aduce claritate în relații pentru 4 zodii. Ce spun astrologii
Mercur în Balanță aduce claritate în relații pentru 4 zodii. Ce spun astrologii
Mai multe din people
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate lui Bogdan Vlădău: "Și alții rezonează"
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate lui Bogdan Vlădău: "Și alții rezonează"
People

Gina Chirilă a lămurit misterul din spatele mesajelor subtile pe care le transmite în social media.

+ Mai multe
Cardi B este din nou însărcinată! Artista va deveni mamă pentru a patra oară: "Sunt entuziasmată"
Cardi B este din nou însărcinată! Artista va deveni mamă pentru a patra oară: "Sunt entuziasmată"
People

Cardi B este însărcinată. Artista se pregătește să devină mamă pentru a patra oară.

+ Mai multe
Ștefan Floroaica, în lacrimi la Asia Express. Actorul, copleșit de dorul Sânzianei Negru: "E prima oară când suntem despărțiți"
Ștefan Floroaica, în lacrimi la Asia Express. Actorul, copleșit de dorul Sânzianei Negru: "E prima oară când suntem despărțiți"
People

Ștefan Floroaica a izbucnit în lacrimi de dor la Asia Express.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC