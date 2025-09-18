Victoria Beckham, în lacrimi în noul său documentar Netflix: „Îmi doream cu disperare să fiu plăcută”

Noul proiect Netflix, intitulat Victoria Beckham, oferă o perspectivă inedită asupra vieții creatoarei de modă, dezvăluind obstacolele și presiunea cu care s-a confruntat de-a lungul ultimelor decenii. Cele trei episoade urmăresc traseul său de la statutul de membră a trupei Spice Girls la cel de creatoare de modă și antreprenor în beauty. Documentarul promite să exploreze atât reușitele, cât și momentele dificile, iar emoțiile sunt vizibile încă din primul trailer oficial.

În imagini difuzate pe 17 septembrie, Victoria Beckham, în vârstă de 51 de ani, vorbește deschis despre presiunea de a reuși nu doar ca designer, ci și despre dorința de a-și face familia — soțul ei, David Beckham și cei patru copii ai lor, Brooklyn (26), Romeo (23), Cruz (20) și Harper (14) — să fie mândri de ea.

„Îmi doresc ca David și copiii mei să fie mândri de mine. A durat atât de mult să ajung până aici”, spune ea, cu vocea ușor frântă. „Nu o să las să-mi scape din mâini din nou”.

Tot în trailer, Victoria își amintește de perioada petrecută pe scenă și, înainte de asta, de copilăria dificilă:

„Să fiu pe scenă era visul meu. Spice Girls m-au făcut să mă accept așa cum sunt. Și apoi, dintr-odată, totul s-a oprit”.

„Acel copil stingher, considerat ‘nepopular la școală, aceea eram eu”, adaugă ea, în timp ce apar imagini din copilărie. „Dar îmi doream cu disperare să fiu plăcută, să mă simt valoroasă. Moda a fost supapa mea creativă. Mulți nu o luau în serios”.

Prejudecățile au continuat și după lansarea brand-ului omonim, în 2008. „Toată lumea o avertiza: «Nu vei fi acceptată»”, spune în trailer Eva Longoria. Victoria completează: „Oamenii credeau: «A fost o cântăreață pop. E căsătorită cu un fotbalist. Cine crede că este?»”.

Docuseria explorează și episoadele dificile ale carierei sale, de la „panica” trăită în momentele în care afacerea înregistra pierderi de milioane, până la emoțiile din culisele celui mai important show de modă pe care l-a pregătit.

În imagini apare și David Beckham:

„Așa te-ai simțit și tu când veneai să mă vezi jucând fotbal?”, o întreabă el. Mai târziu, adaugă cu umor: „Ai putea să faci un sandwich cald cu șuncă și cașcaval și tot am fi mândri de tine”.

„Să fim sinceri”, admite Victoria printre lacrimi, „nici măcar un sandwich cu cașcaval nu pot să fac prea bine”.

La începutul acestui an, fostul fotbalist a mărturisit că el a fost cel care a convins-o pe Victoria să accepte realizarea unei docuserii despre parcursul său personal și profesional.

Potrivit Page Six, producția Netflix arată și cum anii de atenție publică intensă i-au afectat imaginea de sine, determinând-o să adopte un stil de viață strict, bazat pe o dietă rigidă.

„Când te uiți în urmă la mediul media din anii 90, a fost extrem de greu”, a declarat o sursă, confirmând că Victoria, acum în vârstă de 51 de ani, dezvăluie pentru prima dată lupta cu aceste probleme în cadrul seriei Victoria Beckham.

„A existat o presiune enormă asupra aspectului Victoriei și a greutății ei. Cred că publicul va înțelege mai bine prin ce a trecut”.

Creatoarea de modă a confirmat, la rândul său, că în film există secvențe extrem de emoționante.

„Sunt lacrimi. Și mi-a trecut prin minte zilele trecute, ce o să simt când o să văd acele lacrimi pe un ecran imens? Sau pe un iPhone?”, a declarat pentru Bloomberg în luna mai.

Experiențele traumatizante ale Victoriei în raport cu mass-media nu sunt o noutate. În producția Beckham, premiată cu Emmy în 2023 și centrată pe soțul său, ea rememora momentele în care a devenit ținta unor scandări obscene pe stadioane. „Este jenant, este dureros”, spunea atunci.

Noua serie merge însă mai departe, readucând în discuție episoade de arhivă, precum cel din 1999, când prezentatorul Chris Evans a obligat-o să se cântărească în direct, la doar două luni după nașterea lui Brooklyn. Conform Page Six, astfel de experiențe au determinat-o să adopte o disciplină strictă, atât în privința sportului zilnic, cât și a dietei controlate.

David Beckham a confirmat public această rutină.

„Din păcate, sunt căsătorit cu cineva care mănâncă același lucru de 25 de ani”, a spus el anul trecut în podcastul River Cafe Table 4. „De când am cunoscut-o, ea mănâncă doar pește la grătar și legume fierte. Foarte rar se abate de la asta”.

Victoria însăși a glumit, într-un interviu pentru Net-a-Porter, că singura „abatere” din viața ei este „tequila”.

