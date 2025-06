David Beckham, prima apariție publică după operația suferită în urma internării în spital din cauza durerilor „insuportabile”

David Beckham a fost surprins pentru prima dată purtând un ghips după intervenția chirurgicală suferită recent, în timp ce saluta fanii înaintea confruntării dintre Inter Miami și Paris Saint-Germain, desfășurată duminică, la Atlanta, Georgia, în cadrul Cupei Mondiale a Cluburilor.

Fostul căpitan al naționalei Angliei în vârstă de 50 de ani a fost internat săptămâna trecută din cauza unor dureri „insuportabile”, fiind nevoit să fie operat pentru a i se extrage un șurub metalic rămas în încheietura mâinii de la o accidentare veche, suferită în urmă cu 22 de ani, în perioada în care juca pentru echipa națională.

Beckham, care este coproprietar al clubului Inter Miami, a fost văzut sosind la stadionul Mercedes-Benz purtând o eșarfă de susținere albastră și cu mâna dreaptă complet imobilizată într-un ghips. Cu toate acestea, a părut într-o dispoziție bună, zâmbind și salutând suporterii înainte de meci. Președintele clubului Inter Miami a oferit de asemenea un interviu de pe marginea terenului, alături de celălalt coproprietar, Jorge Mas.

Întrebat de postul DAZN cum se simte după intervenție, Beckham a răspuns: „E bine. A fost o accidentare veche care avea nevoie de operație, dar totul este în regulă.”

Referindu-se la meciul împotriva PSG, el a adăugat: „Sincer, este un meci destul de emoționant pentru mine. Echipa pe care o deținem joacă împotriva, probabil, celei mai bune echipe din lume în acest moment. Cine și-ar fi imaginat?”

„It's very special”



Hear more from @InterMiamiCF owner Sir David Beckham ahead of this afternoon's match:



Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGMIA pic.twitter.com/CUYonKljma