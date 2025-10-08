Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor: "Nici nu pot să..."

Ben Affleck a vorbit recent despre familia lui, făcând un comentariu rar la adresa fostei sale soții, Jennifer Garner. Actorul, prezent la premiera filmului Kiss of the Spider Woman din New York, a menționat-o pe Garner în timp ce vorbea cu afecțiune despre cei trei copii ai lor: Violet, 19 ani, Seraphina, 16 ani, și Samuel, 13 ani.

„Nu aș putea fi mai mândru de copiii mei, nici nu pot să vă explic”, a declarat Affleck pentru Access Hollywood.

Despre Violet, fiica sa cea mare, care a atras recent atenția publicului după un discurs susținut la sediul ONU privind nevoia de măsuri post-COVID, actorul din Gone Girl a spus: „[Violet] seamănă cu mama ei. Este spectaculoasă”.

În continuare, Ben Affleck a subliniat echilibrul și înțelegerea care există între el și fosta sa parteneră.

„Sunt foarte norocos că am un partener grozav și niște copii minunați. Ei sunt bucuria vieții mele și mă simt foarte, foarte norocos. Mă fac fericit în fiecare zi.”

Affleck și Garner, amândoi în vârstă de 53 de ani, s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei Daredevil și s-au căsătorit în 2005. Cei doi s-au despărțit în 2015, iar divorțul a fost finalizat trei ani mai târziu.

Chiar și după separare, au continuat să aibă o relație apropiată și să se ocupe împreună de creșterea copiilor. În această vară, au fost văzuți în primele rânduri la un meci al echipei Red Sox, alături de cei doi copii mai mici, iar luna trecută au fost fotografiați în Los Angeles, la o ieșire la cinema cu Seraphina și Samuel.

Jennifer Garner se pregătește de nunta cu John Miller

Jennifer Garner se pregătește să facă din nou pasul cel mare. Actrița în vârstă de 52 de ani a fost surprinsă purtând un inel de logodnă, iar potrivit apropiaților citați de RadarOnline, planurile de nuntă alături de partenerul său de lungă durată, omul de afaceri John Miller, sunt deja în desfășurare.

Deși Garner este extrem de fericită, se pare că fostul său soț, Ben Affleck, ar întâmpina dificultăți în a accepta vestea. Surse citate de RadarOnline susțin că actorul nu s-ar fi așteptat niciodată ca fosta lui soție să se recăsătorească.

„Pentru Ben, este o tortură”, a declarat o sursă pentru publicație. „Se agăța de speranța că Jen se va răzgândi și va anula totul, dar acum e clar că acest lucru nu se va întâmpla. Trebuie să se obișnuiască cu ideea că ea va fi oficial căsătorită și legată de altcineva care va locui sub același acoperiș și va petrece timp cu copiii lui”.

Jennifer Garner și John Miller formează un cuplu din 2018. Absolvent al Universității Stanford și CEO al companiei Cali Group, Miller a preferat să stea departe de ochii publicului, în ciuda succesului său profesional. În tot acest timp, cei doi au avut o relație discretă, dar, potrivit apropiaților, Garner este acum hotărâtă să facă pasul cel mare.

„Jen a oscilat o vreme între a se căsători sau nu cu John”, a explicat un apropiat pentru RadarOnline.

„Acum le spune prietenilor că nunta va avea loc, cât de fericiți sunt amândoi și că John este sufletul ei pereche. Se interesează deja de locații, invitații, muzică și lista de invitați. Este clar că e foarte implicată în planificarea ceremoniei”.

În ceea ce îl privește pe Affleck, logodna fostei sale soții survine într-o perioadă de tranziție. Actorul a finalizat recent divorțul de Jennifer Lopez și și-a sărbătorit ziua de naștere alături de copiii săi, Fin și Sam, la Huckleberry Café din Santa Monica.

„Ben trece printr-o perioadă dificilă”, a adăugat o sursă pentru People. „Prieteni apropiați îl verifică constant și se asigură că este bine”.

În urmă cu câteva luni, o sursă apropiată a dezvăluit pentru RadarOnline.com că legătura strânsă dintre Ben Affleck și Jennifer Garner, care au împreună trei copii, a creat tensiuni în relația actriței cu Miller.

„John vrea să ocupe locul din față în viața lui Jen și, în momentul de față, Ben cam ocupă acel loc”, a spus sursa pentru RadarOnline, adăugând că „John a fost extrem de răbdător, dar asta trebuie să se schimbe, altfel va trebui să ia în considerare serios retragerea”.

Potrivit aceleiași surse, John Miller nu își dorește ca Jennifer Garner să aibă o relație atât de apropiată cu fostul său soț și i-ar fi cerut actriței să își stabilească prioritățile.

„Nu îi cere lui Jen să-l scoată pe Ben din viața ei, dar John vrea să fie prioritatea, vrea să fie numărul unu pentru ea”, a explicat sursa.

Relația apropiată dintre Jennifer Garner și Ben Affleck rămâne însă una solidă, cei doi fiind implicați în mod egal în creșterea celor trei copii.

„Grija este că ar putea fi imposibil pentru Jen să meargă mai departe cu schimbarea dinamicii cu Ben, deoarece a fost așa de mult timp”, a subliniat sursa, adăugând că „nu există nicio îndoială că este îndrăgostită de John și îl prețuiește în viața ei, dar asta nu garantează că poate să rupă legătura cu Ben”.

Foto: Arhiva ELLE

