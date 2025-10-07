Ben Affleck și JLo, din nou împreună. Ce și-au spus cei doi pe covorul roșu?

Ben Affleck și JLo sunt, aparent, în relații foarte bune și după despărțirea de mare notorietate. Cel puțin asta s-a văzut la premiera celui mai recent proiect al lui Lopez, Kiss of the Spider Woman, unde aceasta a fost susținută nu doar de cei doi copii ai săi, ci și de fostul său partener romantic. Affleck a fost implicat în producția filmului, Lopez declarând anterior că proiectul „nu s-ar fi putut face fără Ben”.

La rândul său, Affleck, care a avut de-a lungul timpului numai cuvinte de laudă pentru Lopez, chiar și în cele două decenii în care aceștia au fost separați, se pare că e în continuare cel mai mare susținător al vedetei.

Astfel, Affleck a pus la cale o apariție surpriză la premiera din New York a celui mai recent film al lui Lopez, musicalul Kiss of the Spider Woman, care a avut loc luni, 6 octombrie. Compania Artists Equity, deținută de Affleck și de bunul său prieten și colaborator Matt Damon, a co-produs filmul, care se bazează pe musicalul Broadway de Terrence McNally, John Kander și Frank Ebb și pe romanul lui Manuel Puig.

Având în vedere implicarea acestuia în proiect, nu e de mirare că Ben Affleck și JLo au avut o reuniune pe covorul roșu. Mai mult decât atât, la eveniment, Affleck și-a împărtășit admirația pentru Lopez în remarcile de introducere a filmului.

„Scopul meu a fost să le dau putere artiștilor mari și să spun povești emoționante și să creez oportunități grozave pentru ca astfel de povești grozave să fie spuse și să lucrez cu cei mai buni regizori din lume și cu cel mai bun material”, a declarat Affleck. „În acest film, am făcut toate astea și este o onoare să fiu aici.”

De asemenea, reuniunea dintre Ben Affleck și JLo a fost încă o ocazie pentru ca acesta să își laude fosta parteneră de viață, pe care a numit-o „incredibilă”, în vreme ce l-au lăudat și pe regizorul Bill Condon pentru „treaba uimitoare” pe care a făcut-o în proiect.

La rândul ei, Lopez i-a mulțumit lui Affleck pentru participarea la proiect, adăugând faptul pe care îl mai declarase anterior, și anume că proiectul Kiss of the Spider Woman „nu s-ar fi făcut fără Ben și fără Artists Equity”.

Mai mult, reuniunea emoționantă dintre Ben Affleck și JLo a fost și o ocazie pentru ca actorul să vorbească cu presa despre artistă: acesta a lăudat modul în care muncește fosta lui parteneră, și eforturile deosebite depuse de aceasta, care joacă rolul principal în filmul proaspăt lansat.

„A muncit enorm de mult.”, a spus Affleck. „În film îi poți vedea toate calitățile, ea este o persoană care a crescut uitându-se la musical-uri clasice”, a continuat Affleck, adăugând că „chiar face totul în acest film!”

La rândul ei, Lopez l-a creditat pe Affleck pentru rolul important jucat în producția filmului în timpul unui interviu acordat CBS News Sunday Morning pe 28 septembrie. Aceasta a povestit că i-a spus fostului său soț că „Acesta este un rol pentru care m-am născut să-l joc”, lucru care l-a convins pe Affleck să se implice în producție.

Reuniunea între Ben Affleck și JLo a fost una la care au participat și cei doi copii ai artistei, Max și Emme, acum adolescenți, pe care aceasta îi are din relația cu cântărețul Marc Anthony, și care au devenit foarte apropiați de Affleck în timpul relației mamei lor cu acesta.

Affleck, 53 de ani, și Lopez, 56 de ani, s-au cunoscut în 2002 și s-au logodit mai târziu în acel an. S-au despărțit în 2004, dar au rămas prieteni. Și-au reluat relația în aprilie 2021 și s-au căsătorit în iulie 2022. În august 2024, Lopez a cerut divorțul și a fost finalizată în ianuarie.

Kiss of the Spider Woman are premiera în cinematografe vineri, 10 octombrie.

Foto: Profimedia, arhiva ELLE

