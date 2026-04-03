Donald Trump, ironii la adresa lui Emmanuel Macron cu privire la momentul tensionat din avion cu soția lui. Ce replică i-a dat președintele francez

Tensiunile dintre Statele Unite și aliații europeni au atins un nou nivel, după ce Donald Trump a lansat un atac ironic și personal la adresa președintelui francez Emmanuel Macron, stârnind reacții puternice pe scena politică internațională.

Totul a pornit de la un discurs informal susținut de Donald Trump în cadrul unui prânz organizat la Casa Albă, cu doar câteva ore înainte de o alocuțiune oficială despre conflictul cu Iranul. Liderul american nu s-a limitat la critici politice, ci a făcut și remarci ironice la adresa vieții personale a lui Macron, amintind de un videoclip viral în care Brigitte Macron părea că îl împinge pe soțul ei.

„L-am sunat pe Macron, a cărui soție îl tratează extrem de prost, încă își revine după lovitura primită”, a spus Trump, stârnind râsete în sală.

În aceeași notă ironică, liderul american a relatat o conversație imaginară cu președintele francez, cerându-i sprijin militar în Golf.

„I-am spus: ‘Emmanuel, ne-ar plăcea să avem puțin ajutor… poți să trimiți nave imediat?'”.

Trump a continuat imitând un presupus răspuns al lui Macron, folosind un accent francez caricatural:

„Nu, nu, nu, nu pot face asta, Donald, putem face asta după ce războiul este câștigat”.

Replica sa a fost la fel de tăioasă: „Nu am nevoie de ele după ce războiul este câștigat, Emmanuel”.

La vulgarité inouïe de Donald Trump envers Emmanuel Macron : « il se fait maltraiter par sa femme. Il se remet dune droite reçue au menton ». Rires dans la salle.. lors de ce déjeuner donné pour… Pâques

pic.twitter.com/1L4LQ9dP4I — Renaud Pila (@renaudpila) April 2, 2026

Critici dure la adresa NATO și Europei

Dincolo de ironii, declarațiile lui Trump au scos la iveală o nemulțumire profundă față de aliații europeni. Președintele american a sugerat că NATO nu ar fi de încredere într-un conflict major: „Am învățat ceva despre NATO, nu va fi acolo dacă vom avea vreodată ‘marele război'”.

Ulterior, într-un discurs televizat, Trump a cerut Europei să își asume un rol principal în protejarea Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial.

„Țările care primesc petrol prin Strâmtoarea Ormuz trebuie să aibă grijă de acest pasaj. Trebuie să-l prețuiască. Să pună mâna pe el și să-l protejeze”, a declarat Trump, adăugând: „Noi vom ajuta, dar ele ar trebui să conducă”.

Mai mult, liderul american le-a transmis europenilor să își „adune curajul întârziat”, criticând lipsa de implicare în conflictul cu Iranul.

Macron răspunde: „Nu este elegant și nici realist”

Replica lui Emmanuel Macron nu a întârziat. Aflat într-o vizită oficială în Coreea de Sud, liderul francez a calificat comentariile lui Trump drept nepotrivite: acestea „nu sunt nici elegante, nici la înălțimea funcției”.

În ceea ce privește presiunile legate de Strâmtoarea Ormuz, Macron a respins ideea unei intervenții militare directe: „Unii susțin deschiderea strâmtorii prin forță, o poziție exprimată uneori de Statele Unite. Aceasta nu a fost niciodată opțiunea pe care am susținut-o, pentru că este nerealistă”.

Macron to Donald Trump: When we are serious, we do not say the opposite of what we said the day before. Perhaps we should not speak every day.' pic.twitter.com/4Y4WJYXgnZ — распад и неуважение (@VictorKvert2008) April 2, 2026

Președintele francez a explicat că o astfel de operațiune ar fi extrem de riscantă: „Ar dura foarte mult și ar expune toate navele la pericole, inclusiv atacuri cu rachete balistice”.

Reacții puternice în Franța

Declarațiile lui Trump au generat un val de indignare în Franța, inclusiv din partea adversarilor politici ai lui Macron. Președinta Adunării Naționale, Yael Braun-Pivet, a criticat dur tonul liderului american:

„Nu este la nivelul așteptat. Vorbim despre viețile a milioane de oameni, iar el râde și ironizează”.

Chiar și lideri ai opoziției au luat apărarea președintelui francez, considerând inacceptabile atacurile la adresa vieții personale.

