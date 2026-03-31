Nicole Cherry dezvăluit ce a crezut inițial mama ei despre relația cu actualul ei soț, Florin Popa: „Lucrurile s-au pripit…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Nicole Cherry trăiește o poveste de dragoste alături de Florin Popa. Cei doi s-au căsătorit în 2022 și au împreună o fiică, pe nume Anastasia. Artista a făcut recent o serie de confesiuni despre cum privește până acum rolul de mamă și despre cum își crește copilul.

Nicole Cherry, despre începutul relației cu soțul ei

Nicole Cherry a vorbit recent despre începutul relației cu Florin Popa. Artista a dezvăluit ce reacție a avut mama ei în momentul în care a avut despre povestea lor de dragoste. Lucrurile între artistă și actualul ei soț au decurs într-un ritm rapid, pentru că s-au mutat împreună la scurt după ce au început să formeze un cuplu.

„Relația mea cu Florin a fost una în care tata a avut încredere, dar lucrurile s-au pripit pentru că ne-am și mutat destul de repede. Pentru mama, a și fost prima relație pe care eu am avut-o și îți dai seama că ei i-a fugit un pic pământul de sub picioare, că a zis: „O doamne, îmi pleacă copilul, ce fac?” Și atunci tata m-a ajutat pe mine foarte mult. A vorbit cu ea pur și simplu și i-a spus, eu aveam 19 ani, și a făcut o simplă comparație: „Tu aveai copil la vârsta ei, las-o să își trăiască pur și simplu viața, pentru că tu aveai deja o familie și un copil”, a spus Nicole Cherry pentru PROFM într-un interviu pentru campania „SuperGirl”, desfășurată de postul de radio.

Nicole Cherry, confesiuni despre relația cu soțul ei, Florin

Într-un interviu acordat recent, Nicole Cherry a vorbit deschis despre relația cu soțul ei și modul în care gestionează echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

„Eu și soțul meu lucrăm împreună de aproximativ trei ani. Este un sprijin enorm pentru mine în tot ce înseamnă cariera mea și mă bucur că reușim să facem o echipă atât de bună. Există un echilibru special între noi și de asta au început să ne iasă atât de multe lucruri din ce în ce mai bine. Avem chimia perfectă și nu exagerez”, a dezvăluit solista pentru VIVA!

Cei doi au împreună o fetiță adorabilă, Anastasia, iar Nicole Cherry se declară norocoasă că se poate baza pe ajutorul părinților atunci când este vorba despre creșterea fetiței.

„Părinții mei ne ajută cu Anastasia, dar avem și o bonă serioasă, pe care o apreciem. Mulțumim lui Dumnezeu că ne ocupăm și de muncă, dar și de fetița noastră, și de tot ce ține de casă. Eu și Florin avem o relație extraordinară având în vedere că suntem de șapte ani împreună. Este greu să ții o căsnicie în zilele noastre pentru că vedem cu toții câte despărțiri sunt în fiecare zi. Sperăm să fim în continuare la fel de bine, că asta e cel mai important. Să ne bucurăm de viață și de toate darurile ei, zic!”, a declarat Nicole Cherry pentru sursa citată.

De când s-a născut Anastasia, Nicole Cherry trăiește unele dintre cele mai frumoase clipe din viața ei și încearcă să se bucure de fiecare moment alături de fiica ei. Artista a vorbit acum ceva timp despre cum reușește să se împartă între viața de familie și proiectele profesionale.

„Până acum, cred că tot ce am reușit să fac este să îmi împart timpul bine. Echilibrul ajută în orice. În rest, am și un copil bun care, de fiecare dată, îmi dă doza de energie de care am nevoie să merg mai departe. Chiar dacă dorm mai puțin, chiar dacă nu reușesc că le fac pe toate, nu pun presiune pe mine, încerc să mă accept și cu bune și cu rele și să îmi dau timp și mie. Dar nici nu mă dau bătută, sunt o fire luptătoare!”, a declarat Nicole Cherry în interviul acordat publicației Adevărul.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro