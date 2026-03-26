Cât de implicată este Nicole Cherry în creșterea fiicei sale și ce pasiuni are Anastasia: „A venit perioada aia” (EXCLUSIV)

Nicole Cherry a vorbit recent pentru revista ELLE despre stilul vestimentar al fiicei sale, Anastasia, în contextul prezenței sale la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Artista a dezvăluit că Anastasia este foarte curioasă și pasionată de hainele mamei sale, explorând constant garderoba și încercând diferite combinații.

Nicole Cherry, despre implicarea în stilul fiicei sale

Nicole subliniază că îi permite fiicei sale să experimenteze, fără să-i impună ce să poarte sau ce culori să prefere, lăsând-o să-și dezvolte propriul stil în mod liber și creativ. Anastasia este și la vârsta la care descoperă combinații de culori, iar mama ei este un exemplu de stil pentru ea.

„În fiecare zi are o altă culoare nouă preferată. Asta mă uimește de fiecare dată. Adică se schimbă de la verde la albastru, e într-o continuă căutare și o las să descopere. Și n-am fost genul ăsta de mamă care a zis: Mami, trebuie să porți numai roz. Nu. Îmi place să o las descopere și să-și găsească ea singură stilul. Mă admiră de fiecare dată când port ceva. Chiar recent mi-am cumpărat o pereche de pantofi pentru Fashion Week și mi-a și luat și era Wow, cât de frumoși sunt! Poți să-i probezi și eu? Da, a venit perioada aia. E wow.”, ne-a declarat Nicole Cherry.

Pe lângă observațiile despre fiica sa, Nicole Cherry a oferit și detalii despre preferințele personale în materie de vestimentație și accesorizare. Ea explică ce piese consideră că dau cel mai mult impact unei ținute și cum micile detalii fac diferența între o ținută simplă și una spectaculoasă. Stilul ei este influențat de atenția la detalii și de capacitatea de a transforma o piesă vestimentară de bază prin accesorii și combinații inspirate. Când vine vorba de investiții în garderobă, artista nu ezită să dea o sumă mai considerabilă pe o pereche spectaculoasă de pantofi.

„Sincer, cred că pantofii. Da, pantofii, și accesoriile în general, mi se pare că și dacă ai o rochie neagră, simplă, nu știu, o rochie care să nu spună prea mult, dar o accesorizezi așa cum trebuie, se poate schimba total vibe-ul și îți dă, practic, o altă ținută.”, ne-a mai spus artista.

Nicole Cherry, declarații despre rolul de mamă

Nicole Cherry și soțul ei, Florin Popa, se consultă când vine vorba de decizii care o privesc pe fiica lor, Anastasia, și se sfătuiesc să facă cele mai bune alegeri pentru educația ei.

„Cel mai mult mă bazez pe intuiție, dar mă și informez. Florin și cu mine suntem o echipă extrem de sudată și când vine vorba de educația Anastasiei. Mă sfătuiesc și cu mama mea și sora mea, dar și cu prietenele mele care sunt mame. Am adesea temeri că aș putea greși când vine vorba de Anastasia, de creșterea și educația ei, am grijă mare să nu ne simtă lipsa atunci când suntem plecați și să petrecem cât mai mult timp cu ea”, a spus Nicole Cherry pentru VIVA!

