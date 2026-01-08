Nicole Cherry, declarații despre rolul de mamă. Cum o crește pe fiica ei, Anastasia: „Vreau să știe că există reguli”

Nicole Cherry trăiește o poveste de dragoste alături de Florin Popa. Cei doi s-au căsătorit în 2022 și au împreună o fiică, pe nume Anastasia. Artista a făcut recent o serie de confesiuni despre cum privește până acum rolul de mamă și despre cum își crește copilul.

Nicole Cherry, declarații despre rolul de mamă

Nicole Cherry și soțul ei, Florin Popa, se consultă când vine vorba de decizii care o privesc pe fiica lor, Anastasia, și se sfătuiesc să facă cele mai bune alegeri pentru educația ei.

„Cel mai mult mă bazez pe intuiție, dar mă și informez. Florin și cu mine suntem o echipă extrem de sudată și când vine vorba de educația Anastasiei. Mă sfătuiesc și cu mama mea și sora mea, dar și cu prietenele mele care sunt mame. Am adesea temeri că aș putea greși când vine vorba de Anastasia, de creșterea și educația ei, am grijă mare să nu ne simtă lipsa atunci când suntem plecați și să petrecem cât mai mult timp cu ea”, a spus Nicole Cherry pentru VIVA!

Nicole Cherry consideră că este important să o învețe de la o vârstă fragedă pe fiica ei, Anastasia, că există anumite limite și reguli pe care trebuie să le respecte.

„Am grijă să existe un echilibru, iar dacă știu că este foarte obosită sau are o zi mai delicată, să fiu mai tolerantă și să îi mai accept micile proteste. Însă, în general, vreau să știe că există reguli pe care trebuie să le respecte, că sunt și prietena ei, dar și mama ei. Nu cred că este sănătos să fie doar prietenie și să facă doar ce își dorește, pentru că îi va fi mult mai greu mai târziu în viață, când își va da seama că nu poate face oricând orice dorește. Vreau să știe că este în stare să facă tot ce își propune și să aibă încredere în forțele proprii”, a completat Nicole Cherry pentru sursa citată.

Nicole Cherry, confesiuni despre relația cu soțul ei, Florin

Într-un interviu acordat recent, Nicole Cherry a vorbit deschis despre relația cu soțul ei și modul în care gestionează echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

„Eu și soțul meu lucrăm împreună de aproximativ trei ani. Este un sprijin enorm pentru mine în tot ce înseamnă cariera mea și mă bucur că reușim să facem o echipă atât de bună. Există un echilibru special între noi și de asta au început să ne iasă atât de multe lucruri din ce în ce mai bine. Avem chimia perfectă și nu exagerez”, a dezvăluit solista pentru VIVA!

Cei doi au împreună o fetiță adorabilă, Anastasia, iar Nicole Cherry se declară norocoasă că se poate baza pe ajutorul părinților atunci când este vorba despre creșterea fetiței.

„Părinții mei ne ajută cu Anastasia, dar avem și o bonă serioasă, pe care o apreciem. Mulțumim lui Dumnezeu că ne ocupăm și de muncă, dar și de fetița noastră, și de tot ce ține de casă. Eu și Florin avem o relație extraordinară având în vedere că suntem de șapte ani împreună. Este greu să ții o căsnicie în zilele noastre pentru că vedem cu toții câte despărțiri sunt în fiecare zi. Sperăm să fim în continuare la fel de bine, că asta e cel mai important. Să ne bucurăm de viață și de toate darurile ei, zic!”, a declarat Nicole Cherry pentru sursa citată.

De când s-a născut Anastasia, Nicole Cherry trăiește unele dintre cele mai frumoase clipe din viața ei și încearcă să se bucure de fiecare moment alături de fiica ei. Artista a vorbit acum ceva timp despre cum reușește să se împartă între viața de familie și proiectele profesionale.

„Până acum, cred că tot ce am reușit să fac este să îmi împart timpul bine. Echilibrul ajută în orice. În rest, am și un copil bun care, de fiecare dată, îmi dă doza de energie de care am nevoie să merg mai departe. Chiar dacă dorm mai puțin, chiar dacă nu reușesc că le fac pe toate, nu pun presiune pe mine, încerc să mă accept și cu bune și cu rele și să îmi dau timp și mie. Dar nici nu mă dau bătută, sunt o fire luptătoare!”, a declarat Nicole Cherry în interviul acordat publicației Adevărul.

