Alina Eremia, imagini superbe din vacanță. Ce destinație a ales artista

Alina Eremia și-a încântat fanii cu mai multe imagini din vacanța pe care a ales să o petreacă departe de România. Artista a plecat alături de soțul ei, Edi Barbu, iar cei doi și-au reîncărcat bateriile pentru următoarele luni.

Alina Eremia, imagini superbe din vacanță

La începutul anului 2026, Alina Eremia s-a relaxat într-o escapadă în Oman. Cântăreața a fost uimită de această destinație, motiv pentru care a împărtășit mai multe imagini splendide pe rețelele de socializare cu peisajele desprinse din povești. Alături de imaginile publicate pe Instagram, artista a recunoscut că totul este mult mai impresionant în viața reală.

„Locul ăsta e mult mai spectaculos în realitate”, a fost mesajul transmis de Alina Eremia pe contul ei de Instagram.

Alina Eremia, confesiuni despre standardele care au afectat-o

Alina Eremia a cunoscut succesul în perioada în care a făcut parte din trupa Lala Band. Formația a fost considerată un fenomen, iar ulterior artista s-a orientat către o carieră solo în muzică. Deși i-a fost dificil pentru că oamenii continuau să o asocieze cu imaginea din trupă, cântăreața a reușit să treacă peste toate obstacolele, drept dovadă astăzi are parte de o mulțime de fani care îi ascultă cu mult interes piesele.

Ajunsă cunoscută încă din adolescență, Alina Eremia s-a confruntat cu numeroase provocări, printre care și dorința de a se încadra în tiparele impuse femeilor din showbiz.

„Avem tendința asta, să creștem repede, că viața asta de adult te atrage. (…) Noi am fost forțate să devenim femei mult mai rapid, da, mi se pare că procesul ăsta a fost mai accelerat. Am fost în văzul tuturor. (…) Eu oricum cred că și așteptările societății sunt puțin dezechilibrate și că se așteaptă în permanență să fim impecabile, acest calificativ care pe mine mă enervează. Mi se pare că oricum suntem mai taxate decât bărbații, în general”, a povestit Alina Eremia în cadrul podcastului moderat de Sore.

Această presiune a dus-o pe Alina Eremia, la un moment dat, să urmeze regimuri alimentare extreme, care i-au afectat starea de sănătate.

„Cred că femeia are niște resurse fantastice. Și noi, în perioada în care era mici, cred că și noi am încercat să ne încadrăm în acele standarde. Țineam dieta cu iaurt și pofteam la tot ce era dulce posibil. Mi se pare că e un proces, mi se pare că lucrurile sunt mult mai blânde acum cu femeile, față de cum erau în trecut. Important e să îți dai seama că perfecțiunea e o iluzie și că frumusețea stă fix în imperfecțiuni și în vulnerabilități și că ar trebui să ne acceptăm și să ne iubim așa cum suntem, nu cum se așteaptă alții să fim”, a mai spus Alina Eremia în același podcast.

Alina Eremia, mărturisiri oneste despre regretele și defectele ei

Alina Eremia a vorbit acum ceva timp despre criticile pe care le-a primit de-a lungul carierei sale, dar și despre cum le-a gestionat.

„Nu toată lumea te place. Au fost oameni de-a lungul carierei mele care mi-au spus că sunt prea nazală și că n-am cum să reușesc în industria muzicală sau că nu pot să mă desprind de imaginea Lala Band. Sau că felul în care arătam la momentul respectiv nu era ideal, că eram mai plinuță și nu era pe vremea când pierdusem kilograme. Pe mine m-au motivat și chiar le mulțumesc tuturor oamenilor care n-au încredere în mine pentru că efectiv m-au determinat să fiu cea mai bună variantă a mea și să le demonstrez contrariul.”, a spus Alina Eremia în podcast-ul „Te Ascult”, găzduit de Ilinca Vandici

