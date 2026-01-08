Alina Eremia, imagini superbe din vacanță. Ce destinație a ales artista

La început de an, Alina Eremia s-a relaxat într-o vacanță departe de România.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Alina Eremia în vacanță
VEZI FOTO
POZA 1 / 10

Alina Eremia și-a încântat fanii cu mai multe imagini din vacanța pe care a ales să o petreacă departe de România. Artista a plecat alături de soțul ei, Edi Barbu, iar cei doi și-au reîncărcat bateriile pentru următoarele luni.

Alina Eremia, imagini superbe din vacanță

La începutul anului 2026, Alina Eremia s-a relaxat într-o escapadă în Oman. Cântăreața a fost uimită de această destinație, motiv pentru care a împărtășit mai multe imagini splendide pe rețelele de socializare cu peisajele desprinse din povești. Alături de imaginile publicate pe Instagram, artista a recunoscut că totul este mult mai impresionant în viața reală. 

„Locul ăsta e mult mai spectaculos în realitate”, a fost mesajul transmis de Alina Eremia pe contul ei de Instagram. 

Alina Eremia, confesiuni despre standardele care au afectat-o

Alina Eremia a cunoscut succesul în perioada în care a făcut parte din trupa Lala Band. Formația a fost considerată un fenomen, iar ulterior artista s-a orientat către o carieră solo în muzică. Deși i-a fost dificil pentru că oamenii continuau să o asocieze cu imaginea din trupă, cântăreața a reușit să treacă peste toate obstacolele, drept dovadă astăzi are parte de o mulțime de fani care îi ascultă cu mult interes piesele.

Ajunsă cunoscută încă din adolescență, Alina Eremia s-a confruntat cu numeroase provocări, printre care și dorința de a se încadra în tiparele impuse femeilor din showbiz.

„Avem tendința asta, să creștem repede, că viața asta de adult te atrage. (…) Noi am fost forțate să devenim femei mult mai rapid, da, mi se pare că procesul ăsta a fost mai accelerat. Am fost în văzul tuturor. (…) Eu oricum cred că și așteptările societății sunt puțin dezechilibrate și că se așteaptă în permanență să fim impecabile, acest calificativ care pe mine mă enervează. Mi se pare că oricum suntem mai taxate decât bărbații, în general”, a povestit Alina Eremia în cadrul podcastului moderat de Sore.

Această presiune a dus-o pe Alina Eremia, la un moment dat, să urmeze regimuri alimentare extreme, care i-au afectat starea de sănătate.

„Cred că femeia are niște resurse fantastice. Și noi, în perioada în care era mici, cred că și noi am încercat să ne încadrăm în acele standarde. Țineam dieta cu iaurt și pofteam la tot ce era dulce posibil. Mi se pare că e un proces, mi se pare că lucrurile sunt mult mai blânde acum cu femeile, față de cum erau în trecut. Important e să îți dai seama că perfecțiunea e o iluzie și că frumusețea stă fix în imperfecțiuni și în vulnerabilități și că ar trebui să ne acceptăm și să ne iubim așa cum suntem, nu cum se așteaptă alții să fim”, a mai spus Alina Eremia în același podcast.

Alina Eremia, mărturisiri oneste despre regretele și defectele ei

Alina Eremia a vorbit acum ceva timp despre criticile pe care le-a primit de-a lungul carierei sale, dar și despre cum le-a gestionat. 

„Nu toată lumea te place. Au fost oameni de-a lungul carierei mele care mi-au spus că sunt prea nazală și că n-am cum să reușesc în industria muzicală sau că nu pot să mă desprind de imaginea Lala Band. Sau că felul în care arătam la momentul respectiv nu era ideal, că eram mai plinuță și nu era pe vremea când pierdusem kilograme. Pe mine m-au motivat și chiar le mulțumesc tuturor oamenilor care n-au încredere în mine pentru că efectiv m-au determinat să fiu cea mai bună variantă a mea și să le demonstrez contrariul.”, a spus Alina Eremia în podcast-ul „Te Ascult”, găzduit de Ilinca Vandici

Citește și:
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Ce principii a urmat Andreea Marin în educația fiicei sale, Violeta: "Oare de ce spune nu?"
People
Ce principii a urmat Andreea Marin în educația fiicei sale, Violeta: "Oare de ce spune nu?"
Cum a încercat un medic să o convingă pe Antonia să apeleze la noi intervenții estetice: "Aș fi putut ceda"
People
Cum a încercat un medic să o convingă pe Antonia să apeleze la noi intervenții estetice: "Aș fi putut ceda"
Katy Perry, ipostază romantică alături de Justin Trudeau. Ce imagine emoționantă a publicat artista
People
Katy Perry, ipostază romantică alături de Justin Trudeau. Ce imagine emoționantă a publicat artista
Andreea Esca dezvăluie secretul căsniciei sale cu Alexandre Eram. Cum mențin o relație solidă: "Ne susținem și ne admirăm reciproc"
People
Andreea Esca dezvăluie secretul căsniciei sale cu Alexandre Eram. Cum mențin o relație solidă: "Ne susținem și ne admirăm reciproc"
Nicole Kidman și Keith Urban au ajuns la un acord privind divorțul
People
Nicole Kidman și Keith Urban au ajuns la un acord privind divorțul
Nicole Cherry, declarații despre rolul de mamă. Cum o crește pe fiica ei, Anastasia: "Vreau să știe că există reguli"
People
Nicole Cherry, declarații despre rolul de mamă. Cum o crește pe fiica ei, Anastasia: "Vreau să știe că există reguli"
Libertatea
Cum arată Oana Radu după doi ani în care nu a ținut dietă și nu a făcut sport: „M-am îngrășat? Nicio problemă!”. De ce nu slăbește
Cum arată Oana Radu după doi ani în care nu a ținut dietă și nu a făcut sport: „M-am îngrășat? Nicio problemă!”. De ce nu slăbește
Imaginile cu Georgiana Lobonț în costum de baie, care au pus fanii pe jar: „Ești vie?”. Câte kilograme are artista
Imaginile cu Georgiana Lobonț în costum de baie, care au pus fanii pe jar: „Ești vie?”. Câte kilograme are artista
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Ego.ro
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Georgiana Lobonț, apariție sexy în costum de baie pe internet, în vacanță. Cum au reacționat fanii și de ce au criticat-o
Georgiana Lobonț, apariție sexy în costum de baie pe internet, în vacanță. Cum au reacționat fanii și de ce au criticat-o
În ce film important de la Hollywood va juca actorul român Sebastian Stan. Alături de cine îl vom vedea pe marile ecrane
În ce film important de la Hollywood va juca actorul român Sebastian Stan. Alături de cine îl vom vedea pe marile ecrane
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Unica.ro
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
O vedetă din România e însărcinată în același timp cu fata ei și o să fie bunică la 35 de ani! „Doamne, îți mulțumesc!”
O vedetă din România e însărcinată în același timp cu fata ei și o să fie bunică la 35 de ani! „Doamne, îți mulțumesc!”
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! La 58 de ani s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Artistul nostru a făcut furori pe pârtie! FOTO
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! La 58 de ani s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Artistul nostru a făcut furori pe pârtie! FOTO
catine.ro
Mesaje de Sfântul Ion 2026. Cele mai frumoase urări pentru cei dragi
Mesaje de Sfântul Ion 2026. Cele mai frumoase urări pentru cei dragi
Horoscopul zilei de 8 ianuarie 2026. Peștii sunt nehotărâți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 ianuarie 2026. Peștii sunt nehotărâți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 obiceiuri simple cu care să-ți schimbi stilul de viață în 2026. Ce poți încerca
6 obiceiuri simple cu care să-ți schimbi stilul de viață în 2026. Ce poți încerca
Mai multe din people
Evangeline Lilly povestește despre leziunea cerebrală gravă suferită la câteva luni după ce s-a accidentat
Evangeline Lilly povestește despre leziunea cerebrală gravă suferită la câteva luni după ce s-a accidentat
People

Evangeline Lilly a oferit detalii despre leziunile cerebrale cu care se confruntă, după ce s-a accidentat puternic.

+ Mai multe
Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple. Ce a pregătit cuplurilor de vedete: ”Nu vreau să-i sperii, dar...”
Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple. Ce a pregătit cuplurilor de vedete: ”Nu vreau să-i sperii, dar...”
People

Cel de-al treilea sezon Power Couple începe în această seară, de la ora 20:30, la Antena 1.

+ Mai multe
Jessica Alba și noul iubit, Danny Ramirez, surprinși în ipostaze pasionale în timpul vacanței din Mexic
Jessica Alba și noul iubit, Danny Ramirez, surprinși în ipostaze pasionale în timpul vacanței din Mexic
People

Jessica Alba și Danny Ramirez au fost surprinși în ipostaze pasionale în timpul vacanței lor exotice din Mexic.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC