Katy Perry, ipostază romantică alături de Justin Trudeau. Ce imagine emoționantă a publicat artista

Katy Perry a publicat o imagine adorbilă alături de noul ei partener, Justin Trudeau.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Katy Perry, ipostază romantică alături de Justin Trudeau. Ce imagine emoționantă a publicat artista

Katy Perry a împărtășit momente speciale din perioada sărbătorilor de iarnă, de la felul în care se ocupă de co-parenting alături de Orlando Bloom, până la vacanțe la malul mării petrecute cu Justin Trudeau.

Katy Perry, sărut cu Justin Trudeau

Miercuri, 7 ianuarie, artista a publicat pe Instagram un carusel de fotografii și videoclipuri din vacanța ei de iarnă, pe care l-a însoțit de descrierea: „Holidaze„.

Cântăreața a inclus două fotografii cu iubitul ei, Justin Trudeau, prima surprinzându-l zâmbind larg, în timp ce înota într-un ocean de un albastru intens.

Apoi, Katy Perry, în vârstă de 41 de ani, a adăugat o imagine în care îl sărută pe obraz pe fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani, în timp ce acesta o ține în brațe și zâmbește. Cei doi au pozat pe plajă, la apus, într-un cadru romantic.

O altă fotografie o arată pe Katy purtând un colier cu un pandantiv în formă de frunză de arțar aurie, un posibil omagiu adus țării de origine a iubitului ei.

Interpreta hitului „Firework” a inclus și imagini din momentele petrecute în familie, printre care fotografii cu ea, fostul ei logodnic, Orlando Bloom, și fiica lor în vârstă de 5 ani, Daisy Dove, la o fermă de brazi de Crăciun, în timp ce actorul în vârstă de 48 de ani ține un brad pe umăr.

Katy Perry și Orlando Bloom și-au întâmpinat fiica în august 2020, după ce se logodiseră în februarie 2019. În iunie 2025, cei doi au pus capăt logodnei, după nouă ani de relație, a confirmat anterior publicația PEOPLE.

O relație bună de co-parenting cu Orlando Bloom

În postare, artista a inclus și un clip video în care ea și Bloom își țin fiica de mâini în timp ce patinează împreună. Toți trei erau îmbrăcați gros, cu accesorii de iarnă. Perry a mai publicat o fotografie drăguță cu aranjamentul mesei de sărbători, unde se vedeau cartonașe tematice de Crăciun cu numele Daisy, Katy, Orlando și Flynn. Flynn este fiul lui Orlando Bloom, în vârstă de 15 ani, din căsnicia cu Miranda Kerr.

O sursă a declarat pentru PEOPLE, la finalul lunii decembrie, că Perry și Bloom sunt „foarte hotărâți să păstreze această dinamică de familie”, adăugând că totul este „amiabil și destul de ușor”.

Cântăreața a fotografiat și lista de dorințe de Crăciun a lui Daisy, pe care se afla inclusiv dorința de a avea o pisică. Perry a distribuit și o captură de ecran cu alarma care îi amintește să mute spiridușul Elf on the Shelf înainte ca fiica ei să se trezească, precum și o imagine cu spiridușii „relaxându-se” într-o saună.

Alte fotografii de sezon au inclus bradul de Crăciun al artistei, un videoclip de la un spectacol „Spărgătorul de nuci”, un Moș Crăciun animatronic și diverse activități creative cu tematică de iarnă.

Katy Perry și Justin Trudeau au stârnit zvonuri de relație încă din vara anului 2025. În luna iulie, cei doi au fost văzuți împreună la o întâlnire în Montreal.

O sursă a declarat anterior pentru PEOPLE că Trudeau „a curtat-o” pe artista nominalizată la Grammy. „A zburat chiar și în California ca să o vadă în pauza dintre concerte”, a spus sursa.

În decembrie, o altă sursă a explicat că motivul pentru care relația lor „s-a transformat în ceva real este pentru că Justin a fost extrem de insistent”.

„Este flatată de efortul pe care l-a făcut și este entuziasmată să se întâlnească cu el. Nu își căuta o relație atunci când au început să iasă și cu siguranță nu își căuta un iubit. A zburat în toată lumea ca să petreacă timp cu ea în timp ce era în turneu. Îi place să fie cu el.”, a adăugat sursa.

Citește și:
Alina Eremia, imagini superbe din vacanță. Ce destinație a ales artista

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Ce principii a urmat Andreea Marin în educația fiicei sale, Violeta: "Oare de ce spune nu?"
People
Ce principii a urmat Andreea Marin în educația fiicei sale, Violeta: "Oare de ce spune nu?"
Cum a încercat un medic să o convingă pe Antonia să apeleze la noi intervenții estetice: "Aș fi putut ceda"
People
Cum a încercat un medic să o convingă pe Antonia să apeleze la noi intervenții estetice: "Aș fi putut ceda"
Andreea Esca dezvăluie secretul căsniciei sale cu Alexandre Eram. Cum mențin o relație solidă: "Ne susținem și ne admirăm reciproc"
People
Andreea Esca dezvăluie secretul căsniciei sale cu Alexandre Eram. Cum mențin o relație solidă: "Ne susținem și ne admirăm reciproc"
Nicole Kidman și Keith Urban au ajuns la un acord privind divorțul
People
Nicole Kidman și Keith Urban au ajuns la un acord privind divorțul
Nicole Cherry, declarații despre rolul de mamă. Cum o crește pe fiica ei, Anastasia: "Vreau să știe că există reguli"
People
Nicole Cherry, declarații despre rolul de mamă. Cum o crește pe fiica ei, Anastasia: "Vreau să știe că există reguli"
Evangeline Lilly povestește despre leziunea cerebrală gravă suferită la câteva luni după ce s-a accidentat
People
Evangeline Lilly povestește despre leziunea cerebrală gravă suferită la câteva luni după ce s-a accidentat
Libertatea
Cum arată Oana Radu după doi ani în care nu a ținut dietă și nu a făcut sport: „M-am îngrășat? Nicio problemă!”. De ce nu slăbește
Cum arată Oana Radu după doi ani în care nu a ținut dietă și nu a făcut sport: „M-am îngrășat? Nicio problemă!”. De ce nu slăbește
Imaginile cu Georgiana Lobonț în costum de baie, care au pus fanii pe jar: „Ești vie?”. Câte kilograme are artista
Imaginile cu Georgiana Lobonț în costum de baie, care au pus fanii pe jar: „Ești vie?”. Câte kilograme are artista
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Ego.ro
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Georgiana Lobonț, apariție sexy în costum de baie pe internet, în vacanță. Cum au reacționat fanii și de ce au criticat-o
Georgiana Lobonț, apariție sexy în costum de baie pe internet, în vacanță. Cum au reacționat fanii și de ce au criticat-o
În ce film important de la Hollywood va juca actorul român Sebastian Stan. Alături de cine îl vom vedea pe marile ecrane
În ce film important de la Hollywood va juca actorul român Sebastian Stan. Alături de cine îl vom vedea pe marile ecrane
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Unica.ro
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
O vedetă din România e însărcinată în același timp cu fata ei și o să fie bunică la 35 de ani! „Doamne, îți mulțumesc!”
O vedetă din România e însărcinată în același timp cu fata ei și o să fie bunică la 35 de ani! „Doamne, îți mulțumesc!”
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! La 58 de ani s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Artistul nostru a făcut furori pe pârtie! FOTO
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! La 58 de ani s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Artistul nostru a făcut furori pe pârtie! FOTO
catine.ro
Mesaje de Sfântul Ion 2026. Cele mai frumoase urări pentru cei dragi
Mesaje de Sfântul Ion 2026. Cele mai frumoase urări pentru cei dragi
Horoscopul zilei de 8 ianuarie 2026. Peștii sunt nehotărâți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 ianuarie 2026. Peștii sunt nehotărâți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 obiceiuri simple cu care să-ți schimbi stilul de viață în 2026. Ce poți încerca
6 obiceiuri simple cu care să-ți schimbi stilul de viață în 2026. Ce poți încerca
Mai multe din people
Alina Eremia, imagini superbe din vacanță. Ce destinație a ales artista
Alina Eremia, imagini superbe din vacanță. Ce destinație a ales artista
People

La început de an, Alina Eremia s-a relaxat într-o vacanță departe de România.

+ Mai multe
Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple. Ce a pregătit cuplurilor de vedete: ”Nu vreau să-i sperii, dar...”
Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple. Ce a pregătit cuplurilor de vedete: ”Nu vreau să-i sperii, dar...”
People

Cel de-al treilea sezon Power Couple începe în această seară, de la ora 20:30, la Antena 1.

+ Mai multe
Jessica Alba și noul iubit, Danny Ramirez, surprinși în ipostaze pasionale în timpul vacanței din Mexic
Jessica Alba și noul iubit, Danny Ramirez, surprinși în ipostaze pasionale în timpul vacanței din Mexic
People

Jessica Alba și Danny Ramirez au fost surprinși în ipostaze pasionale în timpul vacanței lor exotice din Mexic.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC