Katy Perry, ipostază romantică alături de Justin Trudeau. Ce imagine emoționantă a publicat artista

Katy Perry a împărtășit momente speciale din perioada sărbătorilor de iarnă, de la felul în care se ocupă de co-parenting alături de Orlando Bloom, până la vacanțe la malul mării petrecute cu Justin Trudeau.

Katy Perry, sărut cu Justin Trudeau

Miercuri, 7 ianuarie, artista a publicat pe Instagram un carusel de fotografii și videoclipuri din vacanța ei de iarnă, pe care l-a însoțit de descrierea: „Holidaze„.

Cântăreața a inclus două fotografii cu iubitul ei, Justin Trudeau, prima surprinzându-l zâmbind larg, în timp ce înota într-un ocean de un albastru intens.

Apoi, Katy Perry, în vârstă de 41 de ani, a adăugat o imagine în care îl sărută pe obraz pe fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani, în timp ce acesta o ține în brațe și zâmbește. Cei doi au pozat pe plajă, la apus, într-un cadru romantic.

O altă fotografie o arată pe Katy purtând un colier cu un pandantiv în formă de frunză de arțar aurie, un posibil omagiu adus țării de origine a iubitului ei.

Interpreta hitului „Firework” a inclus și imagini din momentele petrecute în familie, printre care fotografii cu ea, fostul ei logodnic, Orlando Bloom, și fiica lor în vârstă de 5 ani, Daisy Dove, la o fermă de brazi de Crăciun, în timp ce actorul în vârstă de 48 de ani ține un brad pe umăr.

Katy Perry și Orlando Bloom și-au întâmpinat fiica în august 2020, după ce se logodiseră în februarie 2019. În iunie 2025, cei doi au pus capăt logodnei, după nouă ani de relație, a confirmat anterior publicația PEOPLE.

O relație bună de co-parenting cu Orlando Bloom

În postare, artista a inclus și un clip video în care ea și Bloom își țin fiica de mâini în timp ce patinează împreună. Toți trei erau îmbrăcați gros, cu accesorii de iarnă. Perry a mai publicat o fotografie drăguță cu aranjamentul mesei de sărbători, unde se vedeau cartonașe tematice de Crăciun cu numele Daisy, Katy, Orlando și Flynn. Flynn este fiul lui Orlando Bloom, în vârstă de 15 ani, din căsnicia cu Miranda Kerr.

O sursă a declarat pentru PEOPLE, la finalul lunii decembrie, că Perry și Bloom sunt „foarte hotărâți să păstreze această dinamică de familie”, adăugând că totul este „amiabil și destul de ușor”.

Cântăreața a fotografiat și lista de dorințe de Crăciun a lui Daisy, pe care se afla inclusiv dorința de a avea o pisică. Perry a distribuit și o captură de ecran cu alarma care îi amintește să mute spiridușul Elf on the Shelf înainte ca fiica ei să se trezească, precum și o imagine cu spiridușii „relaxându-se” într-o saună.

Alte fotografii de sezon au inclus bradul de Crăciun al artistei, un videoclip de la un spectacol „Spărgătorul de nuci”, un Moș Crăciun animatronic și diverse activități creative cu tematică de iarnă.

Katy Perry și Justin Trudeau au stârnit zvonuri de relație încă din vara anului 2025. În luna iulie, cei doi au fost văzuți împreună la o întâlnire în Montreal.

O sursă a declarat anterior pentru PEOPLE că Trudeau „a curtat-o” pe artista nominalizată la Grammy. „A zburat chiar și în California ca să o vadă în pauza dintre concerte”, a spus sursa.

În decembrie, o altă sursă a explicat că motivul pentru care relația lor „s-a transformat în ceva real este pentru că Justin a fost extrem de insistent”.

„Este flatată de efortul pe care l-a făcut și este entuziasmată să se întâlnească cu el. Nu își căuta o relație atunci când au început să iasă și cu siguranță nu își căuta un iubit. A zburat în toată lumea ca să petreacă timp cu ea în timp ce era în turneu. Îi place să fie cu el.”, a adăugat sursa.

