INNA, imagini noi din vacanța în Maldive. Cum a apărut artista la plajă

INNA a publicat imagini spectaculoase de pe plajele din Maldive.

După un an plin de concerte, turnee și drumuri care parcă nu se mai terminau, INNA a ales să dea startul anului 2026 în cel mai relaxant mod posibil: o escapadă exotică în Maldive. Artista le-a oferit fanilor ei o privire către această vacanță de vis, publicând mai multe fotografii din paradisul tropical, care au adunat imediat sute de aprecieri și comentarii.

INNA, imagini din Maldive

O fotografie în special a atras toate privirile: INNA, pe plajă, într-un costum de baie din două piese, cu nisip alb, vegetație luxuriantă și ocean pe fundal. Cadru perfect, alb-negru, care transmitea o stare de calm și relaxare, parcă menită să contrasteze cu ritmul alert al vieții ei profesionale.

Secretul fizicului impecabil al artistei? Discipline, echilibru și grijă pentru corp: INNA a adoptat un stil de viață sănătos, combinat cu sport constant, tratamente corporale și somn de calitate. Această rutină riguroasă îi permite să facă față cu energie unui program încărcat, dar și să se bucure de momentele de relaxare în deplină armonie.

Detalii despre relația cu Deliric

Viața personală a INNEI merge mână în mână cu succesul profesional. De peste trei ani, artista trăiește o poveste de iubire frumoasă alături de rapperul Deliric. Momentul cererii în căsătorie a fost unul deosebit pentru ea, însă, deși fanii visau la o nuntă spectaculoasă, INNA a explicat că pentru cuplu aceasta nu reprezintă o prioritate:

„Cererea în căsătorie a avut loc de aproape trei ani. Dar nu a fost și nu este o prioritate nunta pentru noi. Ne bucurăm de iubire și de relație în fiecare zi, suntem amândoi prinși cu studio, concerte, muzică”, a mărturisit artista într-un interviu pentru Viva!

Cuplul își păstrează viața personală departe de ochii curioșilor, dar atunci când sunt întrebați, nu ezită să vorbească deschis despre relația lor. Dragostea lor pare să se bazeze pe spontaneitate și pe bucuria prezentului, mai degrabă decât pe planuri sau presiunea formalităților. Între muzică, concerte și proiecte artistice, INNA și Deliric se bucură de fiecare zi împreună, construind relația în ritmul lor propriu.

Ce spune despre pauza de pe social media

INNA a fost una dintre vedetele care au strălucit la ELLE Style Awards 2025, evenimentul care a adunat cele mai influente personalități din muzică, modă și pop culture. Artista a atras atenția nu doar prin apariția ei cool și fresh, ci și prin deschiderea cu care a vorbit despre proiectele și alegerile personale recente, inclusiv despre decizia de a lua o pauză de la social media.

Invitată să vorbească despre acest pas, INNA ne-a mărturisit că a simțit nevoia de o mică distanțare pentru a-și petrece timp cu familia și pentru a-și organiza mai bine activitatea online.

„De aproximativ 18 ani de când mi-am început cariera am nevoie de puțin mai mult curaj să continui, să încerc lucruri noi. Cred că este curajul să îmi iau puțin timp liber de la social media și s-a întâmplat în ultima perioadă la mine. Am observat că nu a fost atât de rău, mai ales dacă știu cât timp trebuie să intru pe social media, la ce oră și care sunt cele mai importante puncte pe care vreau să le marchez. Deci curajul de a renunța la social media ca să petrec timp cu familia.”, ne-a spus INNA.

Foto: Instagram

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
