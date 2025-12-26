INNA, declarații sincere despre aparițiile ei de la începutul carierei: „Este o mare diferență”

INNA a dezvăluit cum se raportează la aparițiile vestimentare din trecut și la schimbarea de stil.

INNA a trecut printr-o schimbare remarcabilă din punct de vedere vestimentar. Artista a vorbit deschis despre cum percepe acum primele ei apariții pe scenă, dar și despre transformarea pe care a parcurs-o și care a contribuit la cine este astăzi. 

INNA, declarații sincere despre aparițiile ei de la începutul carierei

INNA a fost sinceră cu privire la schimbarea ei de imagine și la întreg parcursul vestimentar. Cântăreața nu se mai regăsește acum în ținutele pe care le purta la primele ei apariții la concerte, acum având un stil diferit. Artista a recunoscut că există o diferență considerabilă, dar se simte mândră de drumul ei de până acum. În plus, fiecare etapă a ajutat-o să devină artista de succes din ziua de azi.

„Da, într-adevăr, este o mare diferență. Sunt autoironică, de altfel, am și analizat fotografii din trecutul meu într-unul dintre episoadele din vlogul zilnic din Dance Queens House, care sunt publicate la mine pe YouTube. Îmi asum ce am fost, mă bucur de ceea ce am devenit”, a declarat INNA în cadrul unui interviu pentru viva.ro.

Ce spune INNA despre o carieră în actorie

INNA este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Artista are o carieră muzicală de succes, iar colaborările pe care le-a avut de-a lungul anilor cu artiști consacrați pe plan internațional, printre care Daddy Yankee, J. Balvin, Pitbull, Sean Paul, celebrul rapper jamaican, Farina, o cunoscută cântăreață, actriță și compozitoare din Columbia sau Gromee, DJ și producător de top din Polonia, demonstrează acest lucru.

Acum ceva timp, INNA a vorbit despre cum privește ea industria filmului. Artista a mărturisit că se bucură atunci când vede colegi de breaslă ori actori pe care deja îi apreciază că au succes și în această industrie. Cântăreața este de părere că ar trebui să fie mult mai promovat filmul românesc.

„Eu mărturisesc foarte sincer că nu prea mă pricep la industria filmului, o am pe cea a muzicii și deja îmi dă bătăi de cap, dar mă bucur foarte tare de fiecare dată când văd oameni pe care-i cunosc, colegi din televiziune, actori pe care-i apreciez, când văd că au succes ca producători, ca actori, mi se pare genial și cred că filmul românesc ar trebui să fie promovat mult mai mult decât este făcut”, a declarat INNA pentru CANCAN.RO

INNA a fost întrebată și dacă o vom vedea implicată în industria filmului. Artista își dorește să se concentreze pe cariera ei muzicală deoarece îi place foarte mult ceea ce face în prezent.

„Nu cred, prefer să rămân la muzică deocamdată pentru că acolo îmi place cel mai mult și pentru că deja sunt foarte ocupată făcând muzică, călătorind, făcând concerte și, până la urmă, sunt alții mai talentați decât mine, de ce să nu recunoaștem?!”, a adăugat INNA pentru sursa citată anterior. 

Foto: Instagram

