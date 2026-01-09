North West, fiica lui Kim Kardashian, surprinsă cu accesorii controversate, inclusiv diamante de peste 100 de carate

North West, fiica de 12 ani a lui Kim Kardashian și Kanye West, și-a prezentat un nou stil printr-o serie de videoclipuri publicate pe TikTok. În clipurile postate pe contul Kim and North, pe care îl împărtășește cu mama sa, aceasta a fost văzută purtând un piercing pe podul nasului.

North West, apariție excentrică

Modificarea corporală, un piercing orizontal prin podul nasului, este probabil falsă, având în vedere că North și-a experimentat anterior stilul personal cu tatuaje și piercing-uri false, care au stârnit controverse. În noile videoclipuri, North și o prietenă purtau mai multe piercing-uri argintii, rotunde, pe față, în timp ce dansau și sincronizau buzele pe diverse melodii.

Adolescența aproape atinsă a fiicei lui Kim, cea mai mare dintre cei patru copii ai vedetei cu Kanye West, a fost marcată și de un accesoriu dentar inedit, ceea ce părea a fi niște grills negre pe dinți. Anterior, North și-a etalat pe social media și niște grills sclipitoare și ascuțite de Crăciun. În plus față de noul piercing, ea a purtat unul dintre cadourile primite de Crăciun: un pandantiv cu craniu decorat cu un diamant de 106 carate, oferit de mama sa, Kim Kardashian.

North a combinat lanțul gros cu diamante cu un tricou supradimensionat Balenciaga, o fustă plisată mini, leggings și o pereche de cizme pufoase. Întregul look, cu detalii metalice, a fost completat de piercing-urile faciale, brățările cu țepi și o geantă neagră de umăr.

Pentru un plus de culoare, North și-a păstrat părul lung și albastru, pe care l-a afișat frecvent pe rețelele sociale în ultima perioadă. Recent, fiica lui Kim și a lui Kanye a etalat diverse ținute îndrăznețe, inclusiv un corset spectaculos purtat în august, dar și alte modificări corporale false, sprâncene decolorate și un piercing dermal real pe deget.

Kim Kardashian, despre stilul fiicei sale

Stilul viral al lui North a atras critici din partea unor comentatori în privința parenting-ului, însă ea a învățat să ignore astfel de opinii, potrivit mamei sale.

„E foarte matură în sensul în care îmi spune: ‘Mamă, am văzut asta și nu-mi pasă că nu le place… părul meu albastru sau cutare sau cutare'” a spus Kardashian într-un episod din octombrie al podcastului Call Her Daddy. „Este foarte încrezătoare.”

Kim Kardashian a admis totuși că a făcut o „greșeală” în modul în care a gestionat unele alegeri vestimentare ale fiicei sale, dar a subliniat că sprijină libertatea acesteia de a-și exprima creativitatea.

„Este foarte greu, pentru că toți copiii poartă aceleași lucruri. Dar când fiica mea încearcă ceva similar, îmi dau seama că poate nu e momentul potrivit. Din păcate, am făcut acea greșeală în fața întregii lumi”.

Kim Kardashian a lăudat de asemenea stilul personal „unic” al fiicei sale. Într-un TikTok pentru Complex Style, în septembrie, fondatoarea SKIMS a declarat că North a învățat-o câteva lucruri despre modă prin exprimarea ei personală:

„Îmi arată multe lucruri. Are un stil cu adevărat unic,” a spus mama celor patru copii. „Mă familiarizează cu atâtea branduri. Pur și simplu iubește ceea ce îi place. Și e foarte distractiv să vezi pe cineva atât de creativ,” a adăugat Kardashian. „Și care se cunoaște atât de bine.”

Citește și:

Mădălina Ghenea, declarații neașteptate despre viața ei amoroasă: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari…’

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro