North West, fiica lui Kim Kardashian și a lui Kanye West, o nouă apariție excentrică. Cum s-a afișat adolescenta pe TikTok

North West, fiica lui Kim Kardashian și a lui Kanye West, a atras din nou atenția pe TikTok cu un look excentric. Într-o serie de clipuri postate recent, North, în vârstă de 12 ani, a apărut cu tatuaje false pe față, părul albastru împletit în codițe, un grill negru pe dinți, lentile de contact albastre, gene false și un cercel fals pentru nas.

În ceea ce privește ținuta, North a ales un tricou negru, pantaloni largi, pantofi sport masivi și mai multe lanțuri argintii.

„Piercinguri false și tatuaje false pe viață”, a scris fiica lui Kim în descrierea unuia dintre videoclipuri.

Clipurile au fost filmate alături de câteva prietene, inclusiv la bordul unui avion privat și în culisele unui concert, însă comentariile au fost dezactivate la toate postările; o decizie probabil menită să prevină reacțiile negative care, în trecut, nu au întârziat să apară.

În luna august, Kim Kardashian s-a confruntat cu un val de critici după ce fiica sa a fost surprinsă purtând un corset, o fustă mini și o pereche de cizme cu platformă în timpul vacanței petrecute la Roma. Cele două au fost fotografiate de paparazzi în timp ce ieșeau de la restaurantul Pierluigi, unde au luat cina. Pe lângă ținuta pe care mulți fani au considerat-o nepotrivită pentru vârsta ei, North a atras atenția și prin părul albastru ombré, prins în două codițe.

Dacă unii utilizatori de pe rețelele sociale au apreciat apariția, afirmând că tânăra „arată drăguț”, alții și-au exprimat îngrijorarea. „Nu mi se pare potrivit ca o fată de 12 ani să poarte corset. Le iubesc pe Kim și pe North, dar pentru mine ar fi fost un mare ‘nu”, a comentat cineva.

„Atât de nepotrivit, Kim”, a scris un alt utilizator, în timp ce un alt comentariu a subliniat: „OK, Kim, are 12 ani…”. Un alt fan a transmis că vedeta ar trebui „să-i păstreze inocența fiicei sale și să fie mai atentă la garderoba ei. Fusta și cizmele sunt în regulă, dar corsetul pe o fată de 12 ani e puțin cam mult. Și asta vine de la un designer de modă care creează haine pentru dansatoare exotice”.

Kim Kardashian, mărturisiri oneste despre alegerile vestimentare ale fiicei sale

Invitată recent în podcastul Call Me Daddy, Kim Kardashian a admis că a făcut o „greșeală” în modul în care a gestionat unele alegeri vestimentare ale fiicei sale, dar a subliniat că sprijină libertatea acesteia de a-și exprima creativitatea.

„Este foarte greu, pentru că toți copiii poartă aceleași lucruri. Dar când fiica mea încearcă ceva similar, îmi dau seama că poate nu e momentul potrivit. Din păcate, am făcut acea greșeală în fața întregii lumi”.

Totuși, vedeta a insistat că North este „o fată bună și dulce” și că nu vrea să-i limiteze dorința de a experimenta: „Dacă vrea păr albastru, așa să fie. Nu i-aș lua niciodată această creativitate”.

Kim Kardashian, care a declarat de mai multe ori că își crește singură cei patru copii – North, Saint, Chicago și Psalm – a adăugat că face tot posibilul să păstreze un echilibru între libertatea de exprimare și responsabilitatea de părinte: „Oricine are copii știe că nu e ușor. Fac tot ce pot”.

Kanye West a acuzat-o în trecut pe Kim Kardashian că i-ar fi limitat drepturile de a decide în privința educației și a garderobei copiilor lor.

„NU VREAU DOAR SĂ-MI ‘VĂD COPIII. TREBUIE SĂ-I CRESC. TREBUIE SĂ AM UN CUVÂNT DE SPUS. FIICELE MELE POARTĂ RUJ ȘI PARFUM”, scria acesta pe X, în luna martie, comparând întâlnirile cu propriii copii cu vizitele la închisoare.

În același timp, Kardashian și-a exprimat îngrijorarea față de implicarea lui West în viața copiilor, mai ales după ce acesta a lansat o melodie în care North apărea alături de Sean Diddy Combs, condamnat penal.

„Prioritatea cea mai mare [a lui Kim] este bunăstarea și siguranța copiilor ei și protejarea lor de comportamentul controversat al lui Kanye”, a declarat o sursă apropiată pentru Page Six.

