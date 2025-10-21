Brooklyn Beckham „nu are niciun interes” să se împace cu familia. De ce continuă conflictele cu părinții și frații lui

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz par să nu intenționeze să se împace cu familia tânărului, pe fondul unor conflicte îndelungate.

Brooklyn Beckham și soția sa, Nicola Peltz, nu par să aibă „nicio intenție” de a se împăca în prezent cu familia Beckham.

Potrivit unei surse citate de revista Us Weekly, tânărul „este concentrat pe o viață liniștită, fără drame”, alături de actrița din filmul Lola.

„Și-au construit propriul lor univers și se simt foarte bine în el”, a declarat sursa. „Vor să lase lucrurile să se așeze de la sine, în loc să încerce să repare ceva ce încă pare tensionat.”

Potrivit aceleiași surse, „marea ruptură' dintre membrii familiei Beckham continuă, Brooklyn nefiind în contact nici cu părinții săi, David și Victoria Beckham, și nici cu frații lui, Romeo și Cruz. Nu este clar, însă, dacă acesta mai ține legătura cu sora sa mai mică, Harper Seven Beckham.

„Relațiile sunt în continuare tensionate”, a adăugat sursa.

Zvonurile despre o ruptură în familia Beckham au apărut în vară, după ce Brooklyn și Nicola au lipsit de la petrecerea de 50 de ani a fostului fotbalist David Beckham, în luna mai.

La acea vreme, s-a speculat că Brooklyn ar fi fost în conflict cu fratele său Romeo, din cauza relației acestuia cu fosta iubită, Kim Turnbull. S-a spus că Brooklyn ar fi avut o scurtă aventură cu Turnbull înainte să o cunoască pe Peltz, în 2019. Totuși, modelul Kim Turnbull a negat vehement aceste informații, scriind pe Instagram, în iunie, că ea și Brooklyn „nu au avut niciodată o relație romantică, sub nicio formă și în niciun moment”.

„Între noi nu a fost nimic mai mult decât o prietenie din perioada liceului, pe când aveam 16 ani”, a precizat aceasta.

În luna următoare, surse apropiate familiei au declarat pentru Page Six că Brooklyn nu răspundea celor care încercau să ia legătura cu el și că le-ar fi spus rudelor că nu vrea să mai comunice cu ele. Între timp, au reapărut și zvonurile despre o presupusă ceartă între Nicola și soacra ei, Victoria Beckham, care ar fi izbucnit încă de la nunta lor din 2022. Unele relatări susțineau că Victoria ar fi „stricat momentul primului dans” al mirilor, lucru care ar fi făcut-o pe Nicola să iasă „plângând din încăpere”.

Totuși, o sursă apropiată Victoriei a spus pentru Page Six că fosta membră Spice Girls, în vârstă de 51 de ani, a fost „uluită” de acuzații și că nu înțelege cum ar fi putut „să o rănească” pe nora sa într-o zi atât de specială. Speculațiile au fost alimentate și de faptul că David și Victoria Beckham nu au participat la ceremonia restrânsă de reînnoire a jurămintelor lui Brooklyn și Nicola, organizată în luna august.

Într-un interviu acordat Daily Mail în septembrie, Brooklyn a vorbit despre tensiunile din familie, spunând că, în ciuda lucrurilor „negative” care se spun, are o „soție care îl susține”.

„Eu și ea ne vedem de treabă, stăm cu capul plecat și muncim. Și suntem fericiți”, a explicat el.

În ciuda tensiunilor, Victoria Beckham i-a menționat recent numele fiului ei cel mare într-un discurs ținut la premiera noului său documentar Netflix, lansat luna aceasta la Londra.

Mini-seria în trei părți, intitulată Victoria Beckham, conține și o scurtă apariție a lui Brooklyn și Nicola, în ciuda conflictelor din familie.

Citește și:
Kim Kardashian, mărturisiri oneste despre relația cu fostul ei soț, Kanye West: „Trebuia să mă salvez pe mine'

foto: Arhiva ELLE

