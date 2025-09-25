Brooklyn Beckham, declarații rare despre tensiunile din familie și soția sa, Nicola Peltz: „Pur și simplu ne vedem de treaba noastră”

Brooklyn Beckham a vorbit deschis despre zvonurile legate de conflictul cu părinții săi, David și Victoria.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Brooklyn Beckham, declarații rare despre tensiunile din familie și soția sa, Nicola Peltz: "Pur și simplu ne vedem de treaba noastră"

În ultimele luni, Brooklyn Beckham s-a aflat constant în atenția publicului, mai ales din cauza speculațiilor privind o relație tensionată cu părinții săi, David și Victoria Beckham. Totuși, tânărul are parte de sprijinul  soției sale, actrița Nicola Peltz, alături de care traversează această perioadă dificilă.

Într-un interviu acordat publicației Daily Mail, Brooklyn Beckham a mărturisit că încearcă să nu lase zvonurile să-l afecteze.

„Întotdeauna vor exista oameni care spun lucruri negative, dar eu am o soție foarte susținătoare”, a declarat acesta.

El a adăugat că relația lor se bazează pe discreție și muncă:

„Pur și simplu ne vedem de treaba noastră, ținem capul plecat și muncim. Și suntem fericiți”.

În ceea ce privește zvonurile legate de relația tensionată cu familia lui, Brooklyn Beckham a recunoscut că preferă să le ignore: „Întotdeauna vor exista oameni care spun prostii”.

În schimb, a explicat că își găsește liniștea în activități simple. „Joc golf cu niște prieteni. E foarte distractiv”. Declarațiile au fost făcute în contextul participării sale la Ryder Cup, competiția de golf dintre echipele din Europa și SUA, unde a concurat împotriva echipei lui Eli Manning.

Deși se află deseori pe drumuri, Brooklyn Beckham a menționat că prioritatea lui rămâne familia pe care și-a construit-o alături de Nicola.

„Mi-am lăsat soția singură cu cei patru câini ai noștri, așa că trebuie să mă întorc să o ajut și să revin la muncă”, a spus el, referindu-se la reîntoarcerea în Los Angeles, unde locuiește împreună cu soția sa.

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz și-au reînnoit jurămintele de căsătorie

În luna august, la trei ani de la căsătoria oficială, Brooklyn Beckham și Nicola Peltz au organizat o ceremonie intimă și romantică de reînnoire a jurămintelor. Evenimentul a avut loc însă pe fondul unei rupturi tot mai evidente dintre cuplu și familia Beckham.

Potrivit unei surse citate de People, „evenimentul a fost despre celebrarea iubirii și angajamentului pe care l-au construit împreună de-a lungul anilor și despre crearea unei amintiri care să le rămână pentru totdeauna”.

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz s-au căsătorit pentru prima dată în aprilie 2022, într-o ceremonie fastuoasă organizată în Florida. Presa internațională a relatat că neînțelegerile dintre Nicola și familia Beckham ar fi început chiar în ziua nunții. Un episod controversat a avut loc în timpul recepției, când artistul Marc Anthony ar fi deturnat momentul dedicat dansului mirilor.

„Înainte ca melodia să înceapă, Marc Anthony l-a chemat pe Brooklyn pe scenă și a anunțat: ‘Cea mai frumoasă femeie din această seară, vino aici… Victoria Beckham!”, a povestit o sursă pentru People, în luna mai.

Gestul a fost interpretat de Nicola drept o încercare de a-i umbri momentul, ceea ce a generat o reacție emoțională puternică. „Nicola a ieșit din sală plângând”, a declarat o a doua sursă, prezentă la eveniment. „Nicola a avut impresia că Victoria a făcut totul intenționat, deși știa că dansul era planificat ca un moment romantic pentru Brooklyn și Nicola. Ceea ce nu a înțeles a fost… de ce?”.

Acest incident ar fi marcat începutul unui conflict mai amplu. În mai, cei doi au lipsit de la petrecerea aniversară de 50 de ani a lui David Beckham. Ulterior, Brooklyn a publicat pe Instagram un videoclip în care apare pe motocicletă alături de Nicola, însoțit de mesajul:

„Întreaga mea lume. Te voi iubi mereu. Te aleg întotdeauna, iubito. Ești cea mai uimitoare persoană pe care o cunosc. Tu și eu pentru totdeauna, iubito”.

Tensiunile cu frații săi

Tensiunile s-au extins și asupra fraților lui Brooklyn, Cruz și Romeo. În iulie, Page Six a confirmat că atât Brooklyn și Nicola, cât și frații acestuia s-au eliminat reciproc de pe Instagram. O sursă apropiată a precizat însă că „Brooklyn și Nicola nu le-au dat unfollow intenționat fraților” și că „e posibil să fi fost blocați”.

Un alt subiect sensibil a fost relația lui Romeo cu Kim Turnbull, fosta iubită a lui Brooklyn. Deși cei doi s-au despărțit în iunie, după șapte luni de relație, implicarea părinților Beckham în sprijinirea acestei povești de dragoste, inclusiv prin invitarea lui Turnbull la evenimente de familie, cum ar fi aniversarea lui David, ar fi stârnit nemulțumirea lui Brooklyn.

Conflictul a escaladat când Cruz a publicat pe Instagram mai multe mesaje cu accente ostile, aparent adresate fratelui său, printre care: „Ești un fals” și „Pentru mine, ai murit”.

Potrivit TMZ, Brooklyn și Nicola au încercat să calmeze situația, transmițând mesaje către David, Victoria, Romeo și Cruz, prin care le cereau să înceteze „să lanseze povești negative” în presă sau, în lipsa unui consens, să întrerupă complet comunicarea. Totuși, Cruz ar fi ignorat solicitarea și a continuat să posteze.
Surse apropiate cuplului susțin că Brooklyn și Nicola consideră acest conflict „contraproductiv” și speră ca atenția publicului să se îndrepte spre „realizările și veștile pozitive” ale familiei.

Citește și:
Katy Perry, mărturisiri oneste despre viața și cariera sa după despărțirea de Orlando Bloom: „Am fost iubită, pusă la încercare și încercată. Aceasta este…'

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Alexandru Ion și soția lui, Evelyne Vîlcu, au sărbătorit un an de căsnicie. Ce mesaj a transmis actorul: "Nimic nu s-a schimbat"
People
Alexandru Ion și soția lui, Evelyne Vîlcu, au sărbătorit un an de căsnicie. Ce mesaj a transmis actorul: "Nimic nu s-a schimbat"
Paula Seling, dezvăluiri în lacrimi despre fiica ei, Elena: "Sunt diverse judecăți"
People
Paula Seling, dezvăluiri în lacrimi despre fiica ei, Elena: "Sunt diverse judecăți"
Alina Sorescu reacționează după ce Alexandru Ciucu a acuzat că ar fi fost abuzat în relația lor: "El mă amenința timp de ani de zile"
People
Alina Sorescu reacționează după ce Alexandru Ciucu a acuzat că ar fi fost abuzat în relația lor: "El mă amenința timp de ani de zile"
Cătălin Scărlătescu, ținta glumelor după despărțirea de Doina Teodoru. Cum l-au ironizat colegii de la Master Chef
People
Cătălin Scărlătescu, ținta glumelor după despărțirea de Doina Teodoru. Cum l-au ironizat colegii de la Master Chef
Violeta, fiica Andreei Marin, nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile: "Este descurcăreață"
People
Violeta, fiica Andreei Marin, nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile: "Este descurcăreață"
Daciana Sârbu, surpriză pentru fiica ei cea mică. Maria a împlinit 11 ani
People
Daciana Sârbu, surpriză pentru fiica ei cea mică. Maria a împlinit 11 ani
Libertatea
Unde visează Sorin Bontea să își deschidă restaurant: „Nevastă-mea să le ia banii”
Unde visează Sorin Bontea să își deschidă restaurant: „Nevastă-mea să le ia banii”
Cine e și cu ce se ocupă soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Oana David are 44 de ani
Cine e și cu ce se ocupă soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Oana David are 44 de ani
Motivarea instanței. De ce a fost arestat, de fapt, Toto Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului
Motivarea instanței. De ce a fost arestat, de fapt, Toto Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului
Alexandru Ciucu își acuză fosta soție, pe Alina Sorescu, de abuz. „S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu!”
Alexandru Ciucu își acuză fosta soție, pe Alina Sorescu, de abuz. „S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Maria Avram a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nas. Cum a apărut în online în ziua operației
Maria Avram a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nas. Cum a apărut în online în ziua operației
Adevărul despre legătura dintre Erika Kirk și România. A primit sau nu interdicție în țara noastră văduva lui Charlie Kirk
Adevărul despre legătura dintre Erika Kirk și România. A primit sau nu interdicție în țara noastră văduva lui Charlie Kirk
Mesajul Ralucăi Bădulescu și al lui Florin Stamin după eliminarea de la Asia Express: „N-avem cuvinte omenești!”
Mesajul Ralucăi Bădulescu și al lui Florin Stamin după eliminarea de la Asia Express: „N-avem cuvinte omenești!”
Unica.ro
Atenție, anul acesta trecem la ora de iarnă mai devreme față de anii trecuți! Când se schimbă ora. Toți românii trebuie să știe!
Atenție, anul acesta trecem la ora de iarnă mai devreme față de anii trecuți! Când se schimbă ora. Toți românii trebuie să știe!
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Dan Alexa a dat cărțile pe față în legătură cu Asia Express. Ce a dezvăluit despre emisiune și despre ceea ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat
Dan Alexa a dat cărțile pe față în legătură cu Asia Express. Ce a dezvăluit despre emisiune și despre ceea ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat
„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
catine.ro
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul lunii octombrie 2025. Nativii au parte de surprize pe toate planurile
Horoscopul lunii octombrie 2025. Nativii au parte de surprize pe toate planurile
Ce poți face atunci când urmează să te muți. Trucuri și sfaturi pentru un proces eficient
Ce poți face atunci când urmează să te muți. Trucuri și sfaturi pentru un proces eficient
Mai multe din people
Irina și Răzvan Fodor, vacanță specială în doi. În ce destinație s-au reîntors după zece ani
Irina și Răzvan Fodor, vacanță specială în doi. În ce destinație s-au reîntors după zece ani
People

Irina și Răzvan Fodor se bucură din plin de vacanță, revenind după 10 ani într-un loc special.

+ Mai multe
Keanu Reeves și iubita sa, Alexandra Grant, adevărul despre zvonurile de căsătorie
Keanu Reeves și iubita sa, Alexandra Grant, adevărul despre zvonurile de căsătorie
People

Alexandra Grant a transmis un mesaj în urma zvonurilor legate de presupusa căsătorie cu Keanu Reeves.

+ Mai multe
Diana Dumitrescu, criticată și de propria soră pentru decizia de a se pocăi. Cum răspunde actrița: "Nu trebuie să înțeleagă, trebuie să respecte..."
Diana Dumitrescu, criticată și de propria soră pentru decizia de a se pocăi. Cum răspunde actrița: "Nu trebuie să înțeleagă, trebuie să respecte..."
People

De când a dezvăluit că a luat decizia de a trece la religia penticostală, Diana Dumitrescu s-a confruntat cu un mare val de critici.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC