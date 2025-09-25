Brooklyn Beckham, declarații rare despre tensiunile din familie și soția sa, Nicola Peltz: „Pur și simplu ne vedem de treaba noastră”

În ultimele luni, Brooklyn Beckham s-a aflat constant în atenția publicului, mai ales din cauza speculațiilor privind o relație tensionată cu părinții săi, David și Victoria Beckham. Totuși, tânărul are parte de sprijinul soției sale, actrița Nicola Peltz, alături de care traversează această perioadă dificilă.

Într-un interviu acordat publicației Daily Mail, Brooklyn Beckham a mărturisit că încearcă să nu lase zvonurile să-l afecteze.

„Întotdeauna vor exista oameni care spun lucruri negative, dar eu am o soție foarte susținătoare”, a declarat acesta.

El a adăugat că relația lor se bazează pe discreție și muncă:

„Pur și simplu ne vedem de treaba noastră, ținem capul plecat și muncim. Și suntem fericiți”.

În ceea ce privește zvonurile legate de relația tensionată cu familia lui, Brooklyn Beckham a recunoscut că preferă să le ignore: „Întotdeauna vor exista oameni care spun prostii”.

În schimb, a explicat că își găsește liniștea în activități simple. „Joc golf cu niște prieteni. E foarte distractiv”. Declarațiile au fost făcute în contextul participării sale la Ryder Cup, competiția de golf dintre echipele din Europa și SUA, unde a concurat împotriva echipei lui Eli Manning.

Deși se află deseori pe drumuri, Brooklyn Beckham a menționat că prioritatea lui rămâne familia pe care și-a construit-o alături de Nicola.

„Mi-am lăsat soția singură cu cei patru câini ai noștri, așa că trebuie să mă întorc să o ajut și să revin la muncă”, a spus el, referindu-se la reîntoarcerea în Los Angeles, unde locuiește împreună cu soția sa.

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz și-au reînnoit jurămintele de căsătorie

În luna august, la trei ani de la căsătoria oficială, Brooklyn Beckham și Nicola Peltz au organizat o ceremonie intimă și romantică de reînnoire a jurămintelor. Evenimentul a avut loc însă pe fondul unei rupturi tot mai evidente dintre cuplu și familia Beckham.

Potrivit unei surse citate de People, „evenimentul a fost despre celebrarea iubirii și angajamentului pe care l-au construit împreună de-a lungul anilor și despre crearea unei amintiri care să le rămână pentru totdeauna”.

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz s-au căsătorit pentru prima dată în aprilie 2022, într-o ceremonie fastuoasă organizată în Florida. Presa internațională a relatat că neînțelegerile dintre Nicola și familia Beckham ar fi început chiar în ziua nunții. Un episod controversat a avut loc în timpul recepției, când artistul Marc Anthony ar fi deturnat momentul dedicat dansului mirilor.

„Înainte ca melodia să înceapă, Marc Anthony l-a chemat pe Brooklyn pe scenă și a anunțat: ‘Cea mai frumoasă femeie din această seară, vino aici… Victoria Beckham!”, a povestit o sursă pentru People, în luna mai.

Gestul a fost interpretat de Nicola drept o încercare de a-i umbri momentul, ceea ce a generat o reacție emoțională puternică. „Nicola a ieșit din sală plângând”, a declarat o a doua sursă, prezentă la eveniment. „Nicola a avut impresia că Victoria a făcut totul intenționat, deși știa că dansul era planificat ca un moment romantic pentru Brooklyn și Nicola. Ceea ce nu a înțeles a fost… de ce?”.

Acest incident ar fi marcat începutul unui conflict mai amplu. În mai, cei doi au lipsit de la petrecerea aniversară de 50 de ani a lui David Beckham. Ulterior, Brooklyn a publicat pe Instagram un videoclip în care apare pe motocicletă alături de Nicola, însoțit de mesajul:

„Întreaga mea lume. Te voi iubi mereu. Te aleg întotdeauna, iubito. Ești cea mai uimitoare persoană pe care o cunosc. Tu și eu pentru totdeauna, iubito”.

Tensiunile cu frații săi

Tensiunile s-au extins și asupra fraților lui Brooklyn, Cruz și Romeo. În iulie, Page Six a confirmat că atât Brooklyn și Nicola, cât și frații acestuia s-au eliminat reciproc de pe Instagram. O sursă apropiată a precizat însă că „Brooklyn și Nicola nu le-au dat unfollow intenționat fraților” și că „e posibil să fi fost blocați”.

Un alt subiect sensibil a fost relația lui Romeo cu Kim Turnbull, fosta iubită a lui Brooklyn. Deși cei doi s-au despărțit în iunie, după șapte luni de relație, implicarea părinților Beckham în sprijinirea acestei povești de dragoste, inclusiv prin invitarea lui Turnbull la evenimente de familie, cum ar fi aniversarea lui David, ar fi stârnit nemulțumirea lui Brooklyn.

Conflictul a escaladat când Cruz a publicat pe Instagram mai multe mesaje cu accente ostile, aparent adresate fratelui său, printre care: „Ești un fals” și „Pentru mine, ai murit”.

Potrivit TMZ, Brooklyn și Nicola au încercat să calmeze situația, transmițând mesaje către David, Victoria, Romeo și Cruz, prin care le cereau să înceteze „să lanseze povești negative” în presă sau, în lipsa unui consens, să întrerupă complet comunicarea. Totuși, Cruz ar fi ignorat solicitarea și a continuat să posteze.

Surse apropiate cuplului susțin că Brooklyn și Nicola consideră acest conflict „contraproductiv” și speră ca atenția publicului să se îndrepte spre „realizările și veștile pozitive” ale familiei.

Foto: Arhiva ELLE

