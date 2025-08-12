Brooklyn Beckham și Nicola Peltz, primele fotografii de la ceremonia de reînnoire a jurămintelor: „Această zi a însemnat foarte mult pentru noi”

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz au publicat primele fotografii de la ceremonia intimă de reînnoire a jurămintelor.

  ELLE.ro
Brooklyn Beckham și Nicola Peltz, primele fotografii de la ceremonia de reînnoire a jurămintelor: "Această zi a însemnat foarte mult pentru noi"

Brooklyn Peltz Beckham și Nicola Peltz Beckham împărtășesc imagini intime de la ceremonia de reînnoire a jurămintelor. Directorul executiv al Cloud23, în vârstă de 26 de ani, și actrița din Bates Motel, în vârstă de 30 de ani, au publicat luni, 11 august, mai multe carusele romantice pe Instagram, oferind pentru prima dată detalii despre cum a arătat ceremonia lor.

Brooklyn și Nicola Peltz Beckham și-au reînnoit jurămintele

Fotografiile apar la doar câteva zile după ce presa a confirmat că cei doi, care s-au căsătorit în aprilie 2022, și-au spus din nou „Da” pe 2 august.

În prima serie de fotografii, postată împreună și însoțită de mesajul „only love 🤍”, Brooklyn este surprins privindu-și cu drag soția, cu mâna pe pieptul ei, sărutând-o pe obraz și stând alături de ea pe un balcon. Cei doi au purtat ținute elegante de nuntă pentru această ocazie. Alte două seturi de imagini, publicate individual de Nicola și Brooklyn, au oferit o privire mai detaliată asupra ținutelor. Nicola a purtat o rochie crem, cu mâneci căzute pe umeri și detalii florale în volane pe corsaj. Ținuta a fost accesorizată cu o coroniță albă cu flori, pe care, la un moment dat în timpul ceremoniei, a schimbat-o cu un voal subțire.

Pentru costumul său, Brooklyn a optat pentru un stil elegant, dar relaxat: fără cravată, purtând un sacou și pantaloni negri, o cămașă albă și o pereche de ochelari de soare. În imagini, cei doi apar ținându-se de mână, Nicola având în cealaltă mână un buchet de flori, în timp ce își împărtășesc un sărut tandru pe o scară cu mochetă roșie. O altă fotografie îi arată stând în fața a sute de flori albe, zâmbindu-și unul altuia și reînnoindu-și jurămintele.

„Forever my girl” („Pentru totdeauna fata mea”), a scris Brooklyn la postarea sa, iar Nicola a ales drept descriere „in every lifetime” („în fiecare viață”).

În ultima postare, Nicola a împărtășit câteva imagini alături de familie și cei dragi, etichetându-l pe fratele ei, Bradley Peltz, și pozând cu părinții săi, Nelson și Claudia Peltz.

„Această zi a însemnat enorm pentru noi 🤍”, a scris ea.

O sursă apropiată cuplului a declarat anterior pentru PEOPLE că ceremonia a fost „despre a onora dragostea și angajamentul pe care le-au construit împreună de-a lungul anilor și despre a crea o amintire care să rămână cu ei pentru totdeauna. Brooklyn însuși a spus publicației că evenimentul a fost „superb'.

„Ne-am dorit pur și simplu o experiență cu adevărat frumoasă, o amintire cu adevărat drăguță”, a povestit el în cadrul evenimentului Airbnb Originals Experience pe care l-a găzduit la Los Angeles pe 6 august. „Sincer, aș putea să-mi reînnoiesc jurămintele cu ea în fiecare zi. Cred că cel mai important lucru pe care îl poate face cineva este să găsească persoana cu care își va petrece restul vieții. Asta chiar te formează ca om. Da, a fost foarte, foarte drăguț. Și foarte distractiv.”

Întrebat dacă intenționează să-și tatueze noile jurăminte, așa cum a făcut cu cele din nunta din 2022, Brooklyn a spus că ar trebui să „găsească loc' pentru asta. „De fapt, acestea au fost mai lungi decât jurămintele originale”, a adăugat el, descriind viața de cuplu drept „o întâlnire de joacă fără sfârșit”.

Cei doi au început să se întâlnească în octombrie 2019, și-au oficializat relația pe Instagram în ianuarie 2020 și s-au logodit șapte luni mai târziu. S-au căsătorit în aprilie 2022, într-o ceremonie cu ținută black-tie, la reședința familiei Nicolei din Palm Beach, Florida.

foto: Arhiva ELLE

Alexia Eram și-a surprins mama într-o ipostază neașteptată. Cum a reacționat Andreea Esca: "Ce mișcări scoate din mine"
Alexia Eram și-a surprins mama într-o ipostază neașteptată. Cum a reacționat Andreea Esca: "Ce mișcări scoate din mine"
People

Alexia Eram a postat un videoclip surprinzător cu mama ei, Andreea Esca, în timp ce era pe scenă.

Adda, gest emoționant pentru femeile care suferă de cancer: "Am ales să fac asta cu toată inima. E mare nevoie"
Adda, gest emoționant pentru femeile care suferă de cancer: "Am ales să fac asta cu toată inima. E mare nevoie"
People

Adda a recurs la un gest absolut emoționant pentru femeile diagnosticate cu cancer.

Alma, fiica Amaliei Enache, a împlinit 9 ani. Ce surpriză i-a pregătit prezentatoarea TV: "Lumea mea a devenit tot mai bună"
Alma, fiica Amaliei Enache, a împlinit 9 ani. Ce surpriză i-a pregătit prezentatoarea TV: "Lumea mea a devenit tot mai bună"
People

Amalia Enache i-a făcut o surpriză inedită fiicei sale de ziua sa de naștere.

