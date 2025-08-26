Kim Kardashian, criticată pentru ținuta purtată de fiica sa în vârstă de 12 ani, North West. Cum a fost fotografiată adolescenta: „Atât de nepotrivit”

Kim Kardashian se confruntă cu un val de critici după ce fiica sa, North West, în vârstă de 12 ani, a fost surprinsă purtând un corset, o fustă mini și o pereche de cizme cu platformă în timpul vacanței petrecute la Roma.

Cele două au fost fotografiate de paparazzi în timp ce ieșeau de la restaurantul Pierluigi, unde au luat cina. Pe lângă ținuta pe care mulți fani au considerat-o nepotrivită pentru vârsta ei, North a atras atenția și prin părul albastru ombré, prins în două codițe.

Dacă unii utilizatori de pe rețelele sociale au apreciat apariția, afirmând că tânăra „arată drăguț”, alții și-au exprimat îngrijorarea. „Nu mi se pare potrivit ca o fată de 12 ani să poarte corset. Le iubesc pe Kim și pe North, dar pentru mine ar fi fost un mare ‘nu'”, a comentat cineva.

„Atât de nepotrivit, Kim”, a scris un alt utilizator, în timp ce un alt comentariu a subliniat: „OK, Kim, are 12 ani…”.

Un alt fan a transmis că vedeta ar trebui „să-i păstreze inocența [fiicei]sale și să fie mai atentă la garderoba ei. Fusta și cizmele sunt în regulă, dar corsetul pe o fată de 12 ani e puțin cam mult. Și asta vine de la un designer de modă care creează haine pentru dansatoare exotice.”

Totuși, au existat și voci care au apărat-o pe Kim Kardashian. „Judecata asta e nebună, nebună. Ar trebui să vă uitați la voi și să încetați să vă preocupați de ea”, a scris un fan în apărarea vedetei.

Kim Kardashian împarte custodia celor patru copii – North, Saint (9 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (6 ani) – cu fostul său soț, Kanye West, de care a divorțat în 2022.

Rapperul a acuzat-o în trecut pe Kim Kardashian că i-ar fi limitat drepturile de a decide în privința educației și a garderobei copiilor lor.

„NU VREAU DOAR SĂ-MI ‘VĂD’ COPIII. TREBUIE SĂ-I CRESC. TREBUIE SĂ AM UN CUVÂNT DE SPUS. FIICELE MELE POARTĂ RUJ ȘI PARFUM”, scria acesta pe X, în luna martie, comparând întâlnirile cu propriii copii cu vizitele la închisoare.

În același timp, Kardashian și-a exprimat îngrijorarea față de implicarea lui West în viața copiilor, mai ales după ce acesta a lansat o melodie în care North apărea alături de Sean Diddy Combs, condamnat penal.

„Prioritatea cea mai mare [a lui Kim] este bunăstarea și siguranța copiilor ei și protejarea lor de comportamentul controversat al lui Kanye”, a declarat o sursă apropiată pentru Page Six.

Kanye West, mărturisiri șocante despre rolul de tată

În urmă cu câteva luni, într-un interviu acordat DJ-ului Akademiks, Kanye West, acum cunoscut sub numele de Ye, a făcut o serie de mărturisiri șocante despre fosta sa soție și cei patru copii pe care îi au împreună.

„A fost vina mea. Nu am vrut să am copii cu această persoană după primele două luni de relație, dar ăsta nu a fost planul lui Dumnezeu”, a spus West.

Chiar dacă afirmațiile sale au stârnit adesea controverse, rapperul a susținut că a rămas fidel propriei versiuni a evenimentelor.

„Nu am exagerat niciodată, nu am mințit despre nimic”, a spus el, subliniind că ceea ce a povestit despre viața sa personală reprezintă adevărul.

Între timp, Kim Kardashian s-ar fi declarat îngrozită de problemele mintale ale lui Kanye. Potrivit Page Six, după ce a aflat că frații Andrew și Tristan Tate urmau să fie prezenți la o vizită a artistului împreună cu North, Kim a solicitat o audiere de urgență privind custodia copiilor.

„North îl iubește”, a spus o sursă apropiată lui Kanye. „Nu pot vorbi în numele celorlalți copii, dar North este cu siguranță fata lui Ye. Totuși, pentru Kim trebuie să fie înfricoșător.”

După despărțirea din 2022, cei doi au căzut de acord să împartă custodia, dar Kim a recunoscut că, în realitate, se simte ca o mamă singură.

„Indiferent de ajutorul pe care îl am, practic cresc patru copii singură”, declara aceasta într-un interviu pentru iHeartRadio, în septembrie.

Anul trecut, Kanye a petrecut șase luni în afara Statelor Unite și, în ultimii ani, a locuit o perioadă mai lungă și în Japonia. Din acest motiv, mai multe surse au precizat că artistul nu a petrecut foarte mult timp alături de copii, ceea ce face ca avalanșa sa de mesaje online despre ei să pară cu atât mai contradictorie.

West a lansat noi atacuri pe X împotriva „mafiei Kardashian” și a acuzat-o pe Kim, fără dovezi, de „trafic de persoane”, punând sub semnul întrebării și implicarea Disney și Hulu în presupusa restricționare a rolului său de părinte. Într-un alt acces de furie, el a descris-o pe Kim drept o „bătrână albă” care controlează copiii lor „de culoare”.

Artistul a recunoscut că a fost diagnosticat cu tulburare bipolară și autism, însă surse apropiate afirmă că nu urmează un tratament corespunzător.

„Evident că nu își ia medicamentele”, a spus o sursă pentru Page Six.

„Situația nu se îmbunătățește, el nu este bine, se afundă tot mai mult și nu acționează rațional. Există atât de multă negativitate – nu cred că poate ieși din asta”, a adăugat aceeași sursă.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro