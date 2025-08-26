Kim Kardashian, criticată pentru ținuta purtată de fiica sa în vârstă de 12 ani, North West. Cum a fost fotografiată adolescenta: „Atât de nepotrivit”

Ținuta purtată de North West a stârnit o adevărată controversă în mediul online.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Kim Kardashian, criticată pentru ținuta purtată de fiica sa în vârstă de 12 ani, North West. Cum a fost fotografiată adolescenta: "Atât de nepotrivit”

Kim Kardashian se confruntă cu un val de critici după ce fiica sa, North West, în vârstă de 12 ani, a fost surprinsă purtând un corset, o fustă mini și o pereche de cizme cu platformă în timpul vacanței petrecute la Roma.

Cele două au fost fotografiate de paparazzi în timp ce ieșeau de la restaurantul Pierluigi, unde au luat cina. Pe lângă ținuta pe care mulți fani au considerat-o nepotrivită pentru vârsta ei, North a atras atenția și prin părul albastru ombré, prins în două codițe.

Dacă unii utilizatori de pe rețelele sociale au apreciat apariția, afirmând că tânăra „arată drăguț”, alții și-au exprimat îngrijorarea. „Nu mi se pare potrivit ca o fată de 12 ani să poarte corset. Le iubesc pe Kim și pe North, dar pentru mine ar fi fost un mare ‘nu'”, a comentat cineva.

„Atât de nepotrivit, Kim”, a scris un alt utilizator, în timp ce un alt comentariu a subliniat: „OK, Kim, are 12 ani…”.

Un alt fan a transmis că vedeta ar trebui „să-i păstreze inocența [fiicei]sale și să fie mai atentă la garderoba ei. Fusta și cizmele sunt în regulă, dar corsetul pe o fată de 12 ani e puțin cam mult. Și asta vine de la un designer de modă care creează haine pentru dansatoare exotice.”

Totuși, au existat și voci care au apărat-o pe Kim Kardashian. „Judecata asta e nebună, nebună. Ar trebui să vă uitați la voi și să încetați să vă preocupați de ea”, a scris un fan în apărarea vedetei.

Kim Kardashian împarte custodia celor patru copii – North, Saint (9 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (6 ani) – cu fostul său soț, Kanye West, de care a divorțat în 2022.

Rapperul a acuzat-o în trecut pe Kim Kardashian că i-ar fi limitat drepturile de a decide în privința educației și a garderobei copiilor lor.

„NU VREAU DOAR SĂ-MI ‘VĂD’ COPIII. TREBUIE SĂ-I CRESC. TREBUIE SĂ AM UN CUVÂNT DE SPUS. FIICELE MELE POARTĂ RUJ ȘI PARFUM”, scria acesta pe X, în luna martie, comparând întâlnirile cu propriii copii cu vizitele la închisoare.

În același timp, Kardashian și-a exprimat îngrijorarea față de implicarea lui West în viața copiilor, mai ales după ce acesta a lansat o melodie în care North apărea alături de Sean Diddy Combs, condamnat penal.

„Prioritatea cea mai mare [a lui Kim] este bunăstarea și siguranța copiilor ei și protejarea lor de comportamentul controversat al lui Kanye”, a declarat o sursă apropiată pentru Page Six.

Kanye West, mărturisiri șocante despre rolul de tată

În urmă cu câteva luni, într-un interviu acordat DJ-ului Akademiks, Kanye West, acum cunoscut sub numele de Ye, a făcut o serie de mărturisiri șocante despre fosta sa soție și cei patru copii pe care îi au împreună.

„A fost vina mea. Nu am vrut să am copii cu această persoană după primele două luni de relație, dar ăsta nu a fost planul lui Dumnezeu”, a spus West.

Chiar dacă afirmațiile sale au stârnit adesea controverse, rapperul a susținut că a rămas fidel propriei versiuni a evenimentelor.

„Nu am exagerat niciodată, nu am mințit despre nimic”, a spus el, subliniind că ceea ce a povestit despre viața sa personală reprezintă adevărul.

Între timp, Kim Kardashian s-ar fi declarat îngrozită de problemele mintale ale lui Kanye. Potrivit Page Six, după ce a aflat că frații Andrew și Tristan Tate urmau să fie prezenți la o vizită a artistului împreună cu North, Kim a solicitat o audiere de urgență privind custodia copiilor.

„North îl iubește”, a spus o sursă apropiată lui Kanye. „Nu pot vorbi în numele celorlalți copii, dar North este cu siguranță fata lui Ye. Totuși, pentru Kim trebuie să fie înfricoșător.”

După despărțirea din 2022, cei doi au căzut de acord să împartă custodia, dar Kim a recunoscut că, în realitate, se simte ca o mamă singură.

„Indiferent de ajutorul pe care îl am, practic cresc patru copii singură”, declara aceasta într-un interviu pentru iHeartRadio, în septembrie.

Anul trecut, Kanye a petrecut șase luni în afara Statelor Unite și, în ultimii ani, a locuit o perioadă mai lungă și în Japonia. Din acest motiv, mai multe surse au precizat că artistul nu a petrecut foarte mult timp alături de copii, ceea ce face ca avalanșa sa de mesaje online despre ei să pară cu atât mai contradictorie.

West a lansat noi atacuri pe X împotriva „mafiei Kardashian” și a acuzat-o pe Kim, fără dovezi, de „trafic de persoane”, punând sub semnul întrebării și implicarea Disney și Hulu în presupusa restricționare a rolului său de părinte. Într-un alt acces de furie, el a descris-o pe Kim drept o „bătrână albă” care controlează copiii lor „de culoare”.

Artistul a recunoscut că a fost diagnosticat cu tulburare bipolară și autism, însă surse apropiate afirmă că nu urmează un tratament corespunzător.

„Evident că nu își ia medicamentele”, a spus o sursă pentru Page Six.

„Situația nu se îmbunătățește, el nu este bine, se afundă tot mai mult și nu acționează rațional. Există atât de multă negativitate – nu cred că poate ieși din asta”, a adăugat aceeași sursă.

Citește și:
Britney Spears, apariție nud pe Instagram. Fanii artistei își exprimă îngrijorarea

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Andreea Marin, mesaj emoționant după ce fiica ei s-a mutat în America pentru studii: "Încă visez cu ochii deschiși"
People
Andreea Marin, mesaj emoționant după ce fiica ei s-a mutat în America pentru studii: "Încă visez cu ochii deschiși"
Adevăratul motiv pentru care Lidia Buble a renunțat la părul blond în favoarea nuanțelor de șaten și roșcat: "Atunci am îndrăznit din nou"
People
Adevăratul motiv pentru care Lidia Buble a renunțat la părul blond în favoarea nuanțelor de șaten și roșcat: "Atunci am îndrăznit din nou"
Claudia Schiffer, siluetă impecabilă la 55 de ani. Fostul supermodel a uimit într-un costum de baie decoltat
People
Claudia Schiffer, siluetă impecabilă la 55 de ani. Fostul supermodel a uimit într-un costum de baie decoltat
Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu. De ce se consideră vinovat de eșecul căsătoriei: "Merită mai mult decât puteam eu să-i ofer..."
People
Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu. De ce se consideră vinovat de eșecul căsătoriei: "Merită mai mult decât puteam eu să-i ofer..."
Donatella Versace, de nerecunoscut. Cum arată acum designer-ul după ultimele proceduri cosmetice
People
Donatella Versace, de nerecunoscut. Cum arată acum designer-ul după ultimele proceduri cosmetice
Hotelurile vedetelor atrag turiștii pe litoral cu tarife reduse în luna septembrie. Ce surprize le oferă Andreea Bănică sau Simona Halep
People
Hotelurile vedetelor atrag turiștii pe litoral cu tarife reduse în luna septembrie. Ce surprize le oferă Andreea Bănică sau Simona Halep
Libertatea
Cum au apărut vedetele la Festivalul Mamaia 2025. Marina Voica a purtat tocuri la 88 de ani, iar Dida Drăgan a repetat în șosete
Cum au apărut vedetele la Festivalul Mamaia 2025. Marina Voica a purtat tocuri la 88 de ani, iar Dida Drăgan a repetat în șosete
Derapaj la Insula Iubirii 2025. De ce a început George Vornicu să înjure în fața camerelor de filmat: „M-au luat nervii”
Derapaj la Insula Iubirii 2025. De ce a început George Vornicu să înjure în fața camerelor de filmat: „M-au luat nervii”
Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Victor Ponta se consideră vinovat de divorțul de Daciana Sârbu: „E o femeie care merită mai mult”. Ce spune despre noua iubită
Victor Ponta se consideră vinovat de divorțul de Daciana Sârbu: „E o femeie care merită mai mult”. Ce spune despre noua iubită
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți"
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți"
Marian Grozavu de la Insula Iubirii sare în apărarea iubitei lui: „Voi nu știți multe chestii”. Ce spune despre trecutul Biancăi
Marian Grozavu de la Insula Iubirii sare în apărarea iubitei lui: „Voi nu știți multe chestii”. Ce spune despre trecutul Biancăi
Motivul pentru care fosta ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 a purtat la nuntă rochie de mireasă la fel ca a nașei sale
Motivul pentru care fosta ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 a purtat la nuntă rochie de mireasă la fel ca a nașei sale
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Prinsă cu minciuna! Ella și Teo au întreținut, din nou, relații intime la Insula Iubirii. Concurenta a pus la cale un plan atent gândit, dar ispita a dat-o de gol! „Mi-a zis că îmi va spune că îi e rău, să o ajut” Detalii incendiare despre ceea ce nu s-a văzut la TV
Prinsă cu minciuna! Ella și Teo au întreținut, din nou, relații intime la Insula Iubirii. Concurenta a pus la cale un plan atent gândit, dar ispita a dat-o de gol! „Mi-a zis că îmi va spune că îi e rău, să o ajut” Detalii incendiare despre ceea ce nu s-a văzut la TV
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul și continuă să o facă! Cine apare în clipul melodiei
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul și continuă să o facă! Cine apare în clipul melodiei
catine.ro
Horoscopul dragostei pentru luna septembrie 2025. Nativii au parte de iubire și împlinire
Horoscopul dragostei pentru luna septembrie 2025. Nativii au parte de iubire și împlinire
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți curăța aparatul de cafea cu oțet. Sfaturi și trucuri utile
Cum poți curăța aparatul de cafea cu oțet. Sfaturi și trucuri utile
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un cuplu
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un cuplu
Mai multe din people
Andreea Bălan, imagini din vacanța de familie. Artista a fost plecată în Creta alături de fiicele ei și Victor Cornea: "Ne-am simțit minunat"
Andreea Bălan, imagini din vacanța de familie. Artista a fost plecată în Creta alături de fiicele ei și Victor Cornea: "Ne-am simțit minunat"
People

Andreea Bălan, fiicele ei, Ella și Clara, și logodnicul artistei, Victor Cornea, au fost într-o vacanță de familie în Creta.

+ Mai multe
Zoë Kravitz stârnește speculații despre o posibilă relație cu Harry Styles, pe fondul zvonurilor despre idila cu Austin Butler
Zoë Kravitz stârnește speculații despre o posibilă relație cu Harry Styles, pe fondul zvonurilor despre idila cu Austin Butler
People

Zoë Kravitz și Harry Styles stârnesc zvonuri de relație, după ce au fost surprinși împreună în Roma.

+ Mai multe
Noi scene pasionale la Insula Iubirii 2025! Cine a cedat în fața tentațiilor: "Ne doream foarte mult să fie această apropiere"
Noi scene pasionale la Insula Iubirii 2025! Cine a cedat în fața tentațiilor: "Ne doream foarte mult să fie această apropiere"
People

Pe măsură ce crește perioada petrecută departe de parteneri, participanții la Insula Iubirii 2025 își dau frâu liber sentimentelor, iar scenele pasionale devin mai frecvente.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC