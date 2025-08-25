Britney Spears, apariție nud pe Instagram. Fanii artistei își exprimă îngrijorarea

Britney Spears continuă să atragă atenția pe rețelele de socializare.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Britney Spears, apariție nud pe Instagram. Fanii artistei își exprimă îngrijorarea

Postările recente ale lui Britney Spears continuă să stârnească dezbateri aprinse, cea mai nouă fotografie a artistei atrăgând mii de reacții în doar câteva ore. Cântăreața, în vârstă de 43 de ani, a publicat pe Instagram o imagine în care apare purtând doar o pereche de cizme negre lungi. Fotografia nud a adunat peste 200.000 de aprecieri în primele 14 ore, însă Spears a ales să dezactiveze secțiunea de comentarii. Artista a cenzurat poza, folosind un emoji pentru a-și acoperi posteriorul.

Postarea vine pe fondul unei serii de imagini și videoclipuri pe care Britney Spears le publică frecvent pe platformă, de la secvențe în care dansează sau cântă, până la momente mai personale. Unul dintre aceste videoclipuri, postat pe 18 august, a stârnit îngrijorări suplimentare în rândul fanilor săi. În clip, artista dansează în fața camerei, într-o încăpere dezordonată din locuința sa, interpretând piesa „Unfaithful” a Rihannei, cu un accent parțial britanic.

Detalii din fundal au atras atenția urmăritorilor săi: câini care aleargă prin cameră și posibile excremente pe podea. „Mă joc cu luminile și fac curățenie prin casă”, a scris Spears în descriere, purtând un top roșu cu buline și pantaloni scurți roz.

Reacțiile nu au întârziat să apară pe X. „Îmi amintesc că pe vremuri se spunea că o va înlocui pe Janet Jackson. Trist să o văd acum așa”, a scris un utilizator. Altul s-a întrebat: „Cum de nu sunt oamenii mai îngrijorați de Britney Spears și de lucrurile pe care le postează pe Instagram?”.

Recent, artista a mai publicat și un filmuleț în care dansează pe melodia „Any Time, Any Place” a lui Janet Jackson, purtând o rochie aurie. Pentru a-și acoperi sânii expuși, Spears a folosit emoji-uri florale.

În paralel, cântăreața a dezvăluit că lucrează la un proiect personal: „Scriu două romane de ficțiune”, a precizat pe Instagram, adăugând că procesul este „cea mai bună terapie la care aș fi putut spera”.

Britney Spears, dezvăluiri șocante despre tatăl său

În cartea sa de memorii, The Woman in Me, Britney Spears a descris în detaliu perioada în care s-a aflat sub tutela tatălui său, Jamie Spears, mărturisind că acesta îi controla întreaga viață, inclusiv alimentele pe care le putea consuma. Artista a susținut că Jamie îi spunea constant că este „grasă”, motiv pentru care o obliga să urmeze o „dietă strictă”, ce nu îi permitea să mănânce altceva în afară de pui și legume la conservă.

„Ironia era că aveam un majordom – o extravaganță – și îl imploram să îmi dea mâncare adevărată”, a scris Spears, precizând că uneori îl ruga să îi ofere un hamburger sau o înghețată. Însă cererile ar fi fost refuzate din cauza „ordinelor stricte” ale tatălui său.

„Așa că, timp de doi ani, nu am mâncat aproape nimic altceva în afară de pui și legume la conservă. Doi ani reprezintă o perioadă lungă de timp pentru a nu putea mânca ceea ce vrei, mai ales când corpul tău, munca ta și sufletul tău fac banii din care toată lumea trăiește”, a mărturisit cântăreața.

„Doi ani în care am cerut cartofi prăjiți și mi s-a spus nu. Mi s-a părut atât de degradant. M-am simțit speriată… Voi fi sinceră, mă simțeam al naibii de mizerabil”, a mai adăugat Spears.

Ea a subliniat însă că, în ciuda regimului strict, a acumulat kilograme în plus: „Chiar dacă nu mai mâncam la fel de mult, el mă făcea să mă simt atât de urâtă și ca și cum nu aș fi fost suficient de bună. Poate că asta se datorează puterii gândurilor tale: orice crezi că ești, devii”.

Spears a explicat că a acceptat regulile tatălui său pentru că era „atât de doborâtă” încât „pur și simplu s-a predat”.

„Corpul meu era suficient de puternic pentru a duce două sarcini și suficient de agil pentru a executa perfect fiecare coregrafie. Și iată-mă acum aici, având fiecare calorie monitorizată pentru ca oamenii să poată continua să se îmbogățească de pe urma corpului meu”, a mai scris artista, adăugând că nimănui nu i s-a părut „scandalos” faptul că dieta ei era controlată atât de strict.

„Familia mea stătea în Destin, un oraș frumos de pe plaja din Florida, într-un apartament extrem de frumos pe care l-am cumpărat pentru ei și mâncau mâncare gustoasă în fiecare seară, în timp ce eu muream de foame și lucram”, a scris Spears.

Cariera cântăreței a fost controlată legal de Jamie Spears timp de peste 13 ani, începând cu 2008, după ce artista a manifestat probleme legate de sănătatea mintală. De atunci, tatăl său a avut autoritate asupra averii și asupra altor aspecte ale vieții sale. Mai târziu, Britney a încercat să îl înlăture din rolul de tutore, acuzându-l că a abuzat de puterea pe care o deținea. Jamie Spears a negat însă toate acuzațiile și a susținut că a acționat întotdeauna în interesul fiicei sale.

Citește și:
Helen Mirren, dezvăluiri inedite despre relația cu soțul său, Taylor Hackford: „Am lucrat împreună, dar a fost mai degrabă o anomalie'

Foto: Arhiva ELLE, Instagram

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Andi Moisescu, reacție după plecarea lui Dragoș Bucur de la "Românii au talent": "Toată admirația mea"
People
Andi Moisescu, reacție după plecarea lui Dragoș Bucur de la "Românii au talent": "Toată admirația mea"
Anca Țurcașiu, apariție elegantă la Festivalul Mamaia. Partenerul artistei i-a fost alături
People
Anca Țurcașiu, apariție elegantă la Festivalul Mamaia. Partenerul artistei i-a fost alături
Andreea Bănică dezvăluit motivul pentru care nu a mai lucrat cu soțul ei, Lucian Mitrea: "Nu mai puteam, ajunsesem la saturație"
People
Andreea Bănică dezvăluit motivul pentru care nu a mai lucrat cu soțul ei, Lucian Mitrea: "Nu mai puteam, ajunsesem la saturație"
Serena Williams, criticată dur după ce a recunoscut că a folosit medicamente pentru slăbit. Ce îi reproșează fanii: "Este complet greșit din partea unei sportive..."
People
Serena Williams, criticată dur după ce a recunoscut că a folosit medicamente pentru slăbit. Ce îi reproșează fanii: "Este complet greșit din partea unei sportive..."
Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, ținta atacurilor online după ce și-a oficializat relația cu noul partener: "A început mult mai târziu"
People
Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, ținta atacurilor online după ce și-a oficializat relația cu noul partener: "A început mult mai târziu"
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin
People
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin
Libertatea
Imagini din camera de cămin în care stă Violeta Bănică în SUA. Andreea Marin și-a ajutat fata cu amenajarea
Imagini din camera de cămin în care stă Violeta Bănică în SUA. Andreea Marin și-a ajutat fata cu amenajarea
Ella Vișan de la Insula iubirii a răbufnit, după ce imaginile intime cu ispita Teo au fost făcute publice. Ce spune în apărarea ei: „Jumătate dintre voi ați fost aduși de barză”
Ella Vișan de la Insula iubirii a răbufnit, după ce imaginile intime cu ispita Teo au fost făcute publice. Ce spune în apărarea ei: „Jumătate dintre voi ați fost aduși de barză”
Britney Spears a pozat complet goală și încălțată cu cizme înalte. Apariția vedetei i-a șocat pe fani, care sunt îngrijorați pentru ea
Britney Spears a pozat complet goală și încălțată cu cizme înalte. Apariția vedetei i-a șocat pe fani, care sunt îngrijorați pentru ea
Unde a plecat Tily Niculae, după ce a anunțat divorțul. Actrița încearcă să-și găsească din nou echilibrul
Unde a plecat Tily Niculae, după ce a anunțat divorțul. Actrița încearcă să-și găsească din nou echilibrul
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Dani Oțil, surpriză emoționantă din partea fiului și soției sale. Prezentatorul TV a împlinit 45 de ani. Cum a fost filmat
Dani Oțil, surpriză emoționantă din partea fiului și soției sale. Prezentatorul TV a împlinit 45 de ani. Cum a fost filmat
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Cum arată noul apartament în care s-au mutat Selly și Smaranda Știrbu. Cine s-a ocupat de renovarea lui | VIDEO
Cum arată noul apartament în care s-au mutat Selly și Smaranda Știrbu. Cine s-a ocupat de renovarea lui | VIDEO
Ella Vișan a răbufnit după imaginile de la Insula Iubirii 2025. Ce mesaj categoric are pentru internauții care o critică
Ella Vișan a răbufnit după imaginile de la Insula Iubirii 2025. Ce mesaj categoric are pentru internauții care o critică
Unica.ro
Anunțul momentului de la Antena1. Când va avea loc marea finală Insula Iubirii 2025
Anunțul momentului de la Antena1. Când va avea loc marea finală Insula Iubirii 2025
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! A lăsat-o cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă! Dar modul în care a profitat de naivitatea ei te lasă fără cuvinte!
Ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! A lăsat-o cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă! Dar modul în care a profitat de naivitatea ei te lasă fără cuvinte!
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul și continuă să o facă! Cine apare în clipul melodiei
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul și continuă să o facă! Cine apare în clipul melodiei
catine.ro
Horoscopul săptămânii 25 august – 31 august 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 25 august – 31 august 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 26 august 2025. Peștii sunt liniștiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 august 2025. Peștii sunt liniștiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Imagini în costum de baie cu Selena Gomez la petrecerea burlăcițelor organizată pentru ea. Artista a fost de neoprit
Imagini în costum de baie cu Selena Gomez la petrecerea burlăcițelor organizată pentru ea. Artista a fost de neoprit
Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci brânză cottage la micul dejun
Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci brânză cottage la micul dejun
Mai multe din people
Kate Middleton, schimbare radicală de look? Cum a fost surprinsă Prințesa de Wales și familia ei la Balmoral
Kate Middleton, schimbare radicală de look? Cum a fost surprinsă Prințesa de Wales și familia ei la Balmoral
People

Kate Middleton a dezvăluit un nou look.

+ Mai multe
Confruntarea pe care fanii Insula Iubirii 2025 o așteptau! Maria Avram, față în față cu Oana Monea. Ce se întâmplă în ediția din această seară
Confruntarea pe care fanii Insula Iubirii 2025 o așteptau! Maria Avram, față în față cu Oana Monea. Ce se întâmplă în ediția din această seară
People

Începe o săptămână incendiară, la Insula Iubirii! Toate deciziile din această seară vor conduce spre o confruntare de neratat

+ Mai multe
Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum a fost surprins de soția lui, Gabriela Prisăcariu, și fiul lor, Tiago
Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum a fost surprins de soția lui, Gabriela Prisăcariu, și fiul lor, Tiago
People

Dani Oțil a avut parte de o surpriză pregătită de soția lui, Gabriela Prisăcariu, și fiul lor, Tiago.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC