Britney Spears, apariție nud pe Instagram. Fanii artistei își exprimă îngrijorarea

Postările recente ale lui Britney Spears continuă să stârnească dezbateri aprinse, cea mai nouă fotografie a artistei atrăgând mii de reacții în doar câteva ore. Cântăreața, în vârstă de 43 de ani, a publicat pe Instagram o imagine în care apare purtând doar o pereche de cizme negre lungi. Fotografia nud a adunat peste 200.000 de aprecieri în primele 14 ore, însă Spears a ales să dezactiveze secțiunea de comentarii. Artista a cenzurat poza, folosind un emoji pentru a-și acoperi posteriorul.

Postarea vine pe fondul unei serii de imagini și videoclipuri pe care Britney Spears le publică frecvent pe platformă, de la secvențe în care dansează sau cântă, până la momente mai personale. Unul dintre aceste videoclipuri, postat pe 18 august, a stârnit îngrijorări suplimentare în rândul fanilor săi. În clip, artista dansează în fața camerei, într-o încăpere dezordonată din locuința sa, interpretând piesa „Unfaithful” a Rihannei, cu un accent parțial britanic.

Detalii din fundal au atras atenția urmăritorilor săi: câini care aleargă prin cameră și posibile excremente pe podea. „Mă joc cu luminile și fac curățenie prin casă”, a scris Spears în descriere, purtând un top roșu cu buline și pantaloni scurți roz.

Reacțiile nu au întârziat să apară pe X. „Îmi amintesc că pe vremuri se spunea că o va înlocui pe Janet Jackson. Trist să o văd acum așa”, a scris un utilizator. Altul s-a întrebat: „Cum de nu sunt oamenii mai îngrijorați de Britney Spears și de lucrurile pe care le postează pe Instagram?”.

Recent, artista a mai publicat și un filmuleț în care dansează pe melodia „Any Time, Any Place” a lui Janet Jackson, purtând o rochie aurie. Pentru a-și acoperi sânii expuși, Spears a folosit emoji-uri florale.

În paralel, cântăreața a dezvăluit că lucrează la un proiect personal: „Scriu două romane de ficțiune”, a precizat pe Instagram, adăugând că procesul este „cea mai bună terapie la care aș fi putut spera”.

Britney Spears, dezvăluiri șocante despre tatăl său

În cartea sa de memorii, The Woman in Me, Britney Spears a descris în detaliu perioada în care s-a aflat sub tutela tatălui său, Jamie Spears, mărturisind că acesta îi controla întreaga viață, inclusiv alimentele pe care le putea consuma. Artista a susținut că Jamie îi spunea constant că este „grasă”, motiv pentru care o obliga să urmeze o „dietă strictă”, ce nu îi permitea să mănânce altceva în afară de pui și legume la conservă.

„Ironia era că aveam un majordom – o extravaganță – și îl imploram să îmi dea mâncare adevărată”, a scris Spears, precizând că uneori îl ruga să îi ofere un hamburger sau o înghețată. Însă cererile ar fi fost refuzate din cauza „ordinelor stricte” ale tatălui său.

„Așa că, timp de doi ani, nu am mâncat aproape nimic altceva în afară de pui și legume la conservă. Doi ani reprezintă o perioadă lungă de timp pentru a nu putea mânca ceea ce vrei, mai ales când corpul tău, munca ta și sufletul tău fac banii din care toată lumea trăiește”, a mărturisit cântăreața.

„Doi ani în care am cerut cartofi prăjiți și mi s-a spus nu. Mi s-a părut atât de degradant. M-am simțit speriată… Voi fi sinceră, mă simțeam al naibii de mizerabil”, a mai adăugat Spears.

Ea a subliniat însă că, în ciuda regimului strict, a acumulat kilograme în plus: „Chiar dacă nu mai mâncam la fel de mult, el mă făcea să mă simt atât de urâtă și ca și cum nu aș fi fost suficient de bună. Poate că asta se datorează puterii gândurilor tale: orice crezi că ești, devii”.

Spears a explicat că a acceptat regulile tatălui său pentru că era „atât de doborâtă” încât „pur și simplu s-a predat”.

„Corpul meu era suficient de puternic pentru a duce două sarcini și suficient de agil pentru a executa perfect fiecare coregrafie. Și iată-mă acum aici, având fiecare calorie monitorizată pentru ca oamenii să poată continua să se îmbogățească de pe urma corpului meu”, a mai scris artista, adăugând că nimănui nu i s-a părut „scandalos” faptul că dieta ei era controlată atât de strict.

„Familia mea stătea în Destin, un oraș frumos de pe plaja din Florida, într-un apartament extrem de frumos pe care l-am cumpărat pentru ei și mâncau mâncare gustoasă în fiecare seară, în timp ce eu muream de foame și lucram”, a scris Spears.

Cariera cântăreței a fost controlată legal de Jamie Spears timp de peste 13 ani, începând cu 2008, după ce artista a manifestat probleme legate de sănătatea mintală. De atunci, tatăl său a avut autoritate asupra averii și asupra altor aspecte ale vieții sale. Mai târziu, Britney a încercat să îl înlăture din rolul de tutore, acuzându-l că a abuzat de puterea pe care o deținea. Jamie Spears a negat însă toate acuzațiile și a susținut că a acționat întotdeauna în interesul fiicei sale.

