Kim Kardashian, îngrozită de problemele mintale ale lui Kanye West. Ce decizie radicală a luat vedeta

Kim Kardashian și copiii săi sunt îngroziți de faptul că sănătatea mintală a lui Ye e tot mai precară, conform unei surse apropiate, care a oferit detalii pentru Page Six. După ce Kim a aflat că frații Andrew și Tristan Tate urmau să fie prezenți la vizita lui Kanye West cu fiica lor, North, în vârstă de 11 ani, a solicitat o audiere de urgență privind custodia copiilor lor.

„North îl iubește”, a spus sursa care îl cunoaște pe Kanye. „Nu pot vorbi în numele celorlalți copii, dar North este cu siguranță fata lui Ye. Totuși, pentru Kim trebuie să fie înfricoșător.”

După despărțirea din 2022, Kim și Kanye au fost de acord să împartă custodia, dar Kim spune că, în realitate, este o mamă singură. Într-un interviu din septembrie pentru iHeartRadio, ea a declarat: „Indiferent de ajutorul pe care îl am, practic cresc patru copii singură.”

Anul trecut, Kanye, în vârstă de 47 de ani, a petrecut șase luni în afara Statelor Unite ale Americii. De asemenea, în ultimii ani a locuit o bună perioadă de timp în Japonia. Tocmai de aceea, mai multe surse au declarat că nu a petrecut mult timp cu copiii săi, ceea ce face ca avalanșa sa de mesaje online despre ei să fie cu atât mai ciudată.

Recent, Kanye a lansat atacuri pe X împotriva „mafiei Kardashian” și a acuzat-o pe Kim, fără dovezi, de „trafic de persoane”, dând vina și pe Disney și Hulu pentru restricționarea rolului său de părinte. Într-un alt acces de furie, el a acuzat-o pe Kim de a fi o „bătrână albă” care controlează copiii lor „de culoare”.

West a recunoscut că a fost diagnosticat cu tulburare bipolară și autism, dar sursele spun că nu își tratează boala mintală. „Evident că nu își ia medicamentele”, a spus o sursă apropiată, conform Page Six.

„Situația nu se îmbunătățește, el nu este bine, se afundă tot mai mult și nu acționează rațional. Există atât de multă negativitate – nu cred că poate ieși din asta.”

Kim Kardashian, decizie radicală privind siguranța fiicei sale

Kim Kardashian a încheiat brusc vizita fiicei sale, North, cu Kanye West după ce a aflat că Andrew și Tristan Tate vor fi prezenți. Fondatoarea Skims a luat o decizie radicală privind siguranța fiicei sale, așa cum a procedat și cu Sean „Diddy” Combs. Ea nu vrea ca cei patru copii ai săi să fie expuși fraților Tate, acuzați de infracțiuni grave, inclusiv trafic de persoane și viol. Frații Tate au fost arestați în România în 2022 și acuzați de crearea de organizații criminale pentru exploatarea sexuală a femeilor.

În ciuda acuzațiilor, Andrew și Tristan Tate au negat implicarea în activități ilegale și au părăsit România pentru a reveni în SUA, după ridicarea interdicției de călătorie.

Tensiunile dintre Kim Kardashian și Kanye West s-au intensificat săptămâna trecută, când Kim l-a dat în judecată pe fostul ei soț pentru a împiedica lansarea unui cântec în care apare North, alături de Diddy și fiul acestuia, Christian „King” Combs. În ciuda avertismentelor, Kanye a lansat melodia „Lonely Roads Still Go to Sunshine” printr-o postare pe X, care a fost ulterior ștearsă.

Kanye a publicat și o captură de ecran a unui schimb de mesaje cu Kim, în care afirma că nu va mai vorbi „niciodată” cu ea. Kim i-a răspuns, amintindu-i că a înregistrat marca numelui fiicei lor, lucru cu care Kanye fusese de acord atunci, iar marca va trece la North când aceasta va împlini 18 ani.

„Te-am întrebat la vremea respectivă dacă pot înregistra marca [North]. Ai spus da. Când împlinește 18 ani, marca îi revine ei. Așa că încetează. Ți-am trimis documentele pentru ca ea să nu apară în piesa lui Diddy, ca să o protejez”, a adăugat Kim. „Trebuie să fie un singur titular al mărcii!”

Vedeta TV, furioasă pe fostul soț, Kanye West

Surse apropiate au declarat pentru TMZ că vedeta The Kardashians i-a trimis lui West o scrisoare oficială de încetare a utilizării (cease-and-desist) și a inițiat o mediere de urgență cu un judecător, însă rapperul nu s-a prezentat, deși promisese că nu va lansa piesa.

În cadrul medierii, Kim Kardashian a menționat opiniile antisemite exprimate public de Ye, tricourile cu svastică promovate de acesta și relația sa de prietenie cu frații Tate, potrivit TMZ.

O sursă apropiată a declarat pentru Page Six: „Prioritatea lui Kim este bunăstarea și siguranța copiilor săi și protejarea lor de comportamentul controversat al lui Kanye.”

Foto: Arhiva ELLE

