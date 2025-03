Kim Kardashian a încheiat brusc vizita fiicei sale, North, cu Kanye West după ce a aflat că Andrew Tate va fi prezent

Kim Kardashian a luat măsuri rapide pentru a-și proteja fiica, North West, după ce a aflat că Andrew Tate și fratele său, Tristan Tate, urmau să se întâlnească cu Kanye West. Potrivit TMZ, fondatoarea Skims a decis să pună capăt vizitei lui North la tatăl ei imediat ce agenții de securitate au avertizat-o că frații Tate se îndreptau spre locație.

Kim Kardashian, decizie radicală privind siguranța fiicei sale

La fel cum a procedat în cazul lui Sean „Diddy” Combs, Kardashian nu își dorește ca cei patru copii ai săi să fie expuși în prezența lui Andrew și Tristan Tate, ambii fiind acuzați de infracțiuni grave, inclusiv trafic de persoane și viol. Frații Tate au fost arestați în România în 2022 și ulterior acuzați că au creat o organizație criminală pentru exploatarea sexuală a femeilor. De asemenea, cei doi sunt vizați de acuzații și în SUA și Marea Britanie.

În ciuda acuzațiilor, Andrew (38 de ani) și Tristan (36 de ani) au negat orice implicare în activități ilegale și, recent, au părăsit România pentru a reveni în SUA, după ridicarea interdicției de călătorie.

Tensiunile dintre Kim Kardashian și Kanye West s-au intensificat săptămâna trecută, când vedeta de reality show l-a dat în judecată pe fostul ei soț pentru a împiedica lansarea unui cântec care o includea pe North, alături de Diddy și fiul acestuia, Christian „King” Combs.

Cu toate acestea, West, cunoscut acum sub numele de Ye, a ignorat avertismentele și a lansat melodia „Lonely Roads Still Go to Sunshine” printr-o postare pe X (fostul Twitter), pe care a șters-o ulterior. Mai mult, rapperul a publicat o captură de ecran a unui schimb de mesaje cu Kardashian, în care a afirmat că nu va mai vorbi „niciodată” cu ea.

Kardashian ar fi răspuns: „Te-am întrebat la vremea respectivă dacă pot înregistra marca [North]. Ai spus da. Când împlinește 18 ani, marca îi revine ei. Așa că încetează. Ți-am trimis documentele pentru ca ea să nu apară în piesa lui Diddy, ca să o protejez”, a adăugat Kim. „Trebuie să fie un singur titular al mărcii!”

Vedeta TV, furioasă pe fostul soț, Kanye West

Surse apropiate au declarat pentru TMZ că vedeta The Kardashians i-a trimis lui West o scrisoare oficială de încetare a utilizării (cease-and-desist) și a inițiat o mediere de urgență cu un judecător, însă rapperul nu s-a prezentat, deși promisese că nu va lansa piesa.

În cadrul medierii, Kim Kardashian a menționat opiniile antisemite exprimate public de Ye, tricourile cu svastică promovate de acesta și relația sa de prietenie cu frații Tate, potrivit TMZ.

O sursă apropiată a declarat pentru Page Six: „Prioritatea lui Kim este bunăstarea și siguranța copiilor săi și protejarea lor de comportamentul controversat al lui Kanye.”

Cei doi foști soți, care au fost căsătoriți din 2014 până în 2022, împart custodia copiilor lor: North (11 ani), Saint (9 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (5 ani). Totuși, după acest ultim conflict, Kardashian ia în considerare modificarea acordului de custodie cu West.

