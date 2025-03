Kanye West, într-un scandal cu „mafia Kardashian”. Kim, furioasă că rapperul a implicat-o pe fiica lor într-o piesă cu Diddy

Kanye West a atacat „mafia Kardashian” în ultima sa izbucnire pe platforma X, după ce și-a înfuriat fosta soție, Kim Kardashian, implicând-o pe fiica lor, North, în scandalul legat de Diddy.

Kanye West, acuzații la adresa familiei Kardashian

Rapperul a distribuit anterior – și apoi a șters – mesaje amenințătoare la adresa lui Kim, în care spunea că va „declara război” după ce a lansat o melodie a lui Diddy, care conține vocea lui North.

sursa: X

Diddy se află în prezent în închisoare, așteptând procesul pentru acuzații ce includ trafic de persoane, iar după ce melodia a fost încărcată, o sursă a dezvăluit că Kim a luat măsuri legale pentru a împiedica lansarea piesei și pentru a o elimina de pe platforma X.

Revenind pe X, Kanye a atacat familia Kardashian, comparând dreptul său de a-și vizita cei patru copii cu a fi „în închisoare.” El a susținut, de asemenea, că „drepturile sale au fost luate de mafia Kardashian, Hulu și Disney” și a catalogat orice celebritate care își exprimă o opinie despre el drept „sclavi ai evreilor.”

Kanye a scris: „Da, am un conflict cu oamenii care mi-au înghețat conturile, mi-au luat copiii și au încercat să mă bage la închisoare, și NU RENUNȚ. Nu vreau doar să ‘îmi văd’ copiii. Trebuie să-i cresc. Trebuie să decid la ce școală merg, cine le sunt prietenii și în casele cui dorm. Toate aceste drepturi mi-au fost luate de mafia Kardashian, Hulu și Disney și de cea mai mare agendă de a folosi copiii de culoare, selecționați strategic, pentru a influența comunitatea de culoare.” „Să îmi văd copiii este ca o vizită în închisoare. Nu-mi pasă dacă trăiesc sau mor, dacă sunt liber sau închis, și cu atât mai puțin îmi pasă de părerea acestor celebrități care sunt sclavi ai evreilor.”

sursa: X

sursa: X

Kanye a lansat, de asemenea, un anunț de casting pentru corul său Sunday Service, dar de data aceasta, participanții trebuie să fie „confortabili purtând tricouri cu svastica.”

Kim Kardashian încearcă să oprească lansarea piesei

Rapperul, care și-a exprimat anterior admirația pentru Hitler și a vândut produse cu simbolul nazist, a fost văzut recent la audiții, unde un participant purta un tricou cu svastica. Sâmbătă, Kim a fost devastată după ce Kanye a implicat-o pe fiica lor de 11 ani, North, în scandalul Diddy, lansând o piesă numită LONELY ROADS STILL GO TO SUNSHINE, care aparent îi include pe Diddy, fiul său Christian „King” Combs și pe North.

Melodia începe cu vocea lui Diddy, care îi mulțumește lui Kanye pentru sprijin, menționând că nimeni altcineva nu l-a contactat în timp ce așteaptă procesul pentru trafic de persoane. North are un vers scurt, în care spune: „Când mă vezi strălucind, vezi lumina.”

O sursă a declarat pentru DailyMail.com că fosta soție a rapperului, Kim, a luat măsuri legale pentru a împiedica lansarea piesei și lucrează pentru a o elimina de pe X.

Înainte de lansare, Kanye a postat – apoi a șters – capturi de ecran cu o conversație tensionată cu Kim, în care o amenința că va „declara război.”

În mesaje, Kim îi spune că deține drepturile de autor asupra numelui North și încearcă să prevină apariția ei în melodia cu Diddy. Kanye îi răspunde furios: „Amendează asta sau voi merge la război. Și niciunul dintre noi nu își va reveni din scandalul public.”

O sursă apropiată a declarat că Kim „va face tot ce este necesar pentru a-și proteja copiii de discursul plin de ură al lui Kanye.” Se spune că ea a cerut unui judecător să interzică copiilor să fie expuși la comportamentul lui Kanye.

Surse susțin că North a înregistrat versul în timpul unei vizite rare la studio cu Kanye, iar Kim a trimis scrisori oficiale de încetare și renunțare pentru a bloca lansarea piesei. Un judecător ar fi organizat o audiere de urgență, la care Kanye nu s-a prezentat, dar ar fi fost de acord să oprească lansarea piesei.

Kim este extrem de îngrijorată de implicarea lui North, având în vedere acuzațiile grave care planează asupra lui Diddy.

foto: Arhiva ELLE

