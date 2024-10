Mesajul neașteptat transmis de Hailey Bieber, în contextul speculațiilor despre relația lui Justin Bieber cu Sean ‘Diddy’ Combs

Hailey Bieber și-a surprins fanii cu o postare îndrăzneață cu soțul ei, Justin Bieber, pe fondul speculațiilor despre relația acestuia cu Sean ‘Diddy’ Combs. Modelul în vârstă de 27 de ani a postat pe contul său de Instagram o fotografie mai veche cu Justin, în vârstă de 30 de ani, în care arăta către cameră degetul mijlociu. Justin era la bustul gol și purta pantaloni scurți de plajă, iar Hailey a adăugat în descrierea imaginii un singur cuvânt: „mood”.

Relația lui Bieber cu Diddy a fost analizată intens în ultimele săptămâni, după ce în mediul online au reapărut videoclipuri în care Justin, pe atunci în vârstă de 15 ani, petrecea „48 de ore cu Diddy”. Aceste imagini au stârnit o adevărată controversă, în contextul în care 120 de persoane l-au dat în judecată pe Sean „Diddy” Combs pentru agresiune sexuală.

Combs, în vârstă de 54 de ani, a fost arestat luna trecută în New York, fiind acuzat de coerciție și abuz. Justin nu a comentat public situația, însă fanii săi și-au exprimat îngrijorarea, susținând că artistul pare vizibil „slăbit”. Surse apropiate au declarat pentru DailyMail.com că Bieber simte că nu are cu cine să discute despre revelațiile legate de Diddy și că „navighează singur prin aceste ape tulburi.”

„Justin simte că nu are pe nimeni cu care să vorbească și care să înțeleagă situația, iar, sincer, nici el nu o înțelege pe deplin. Era doar un copil. Justin este foarte stresat acum. Are un băiețel și încearcă să fie un tată bun chiar dacă nu are un model clar despre ce înseamnă un tată bun.”

Referindu-se la starea emoțională a cântărețului, sursa a adăugat: „Navighează singur prin aceste ape, iar toată lumea se teme că, dacă Hailey va întâmpina vreo dificultate în a se adapta la rolul de mamă, acest lucru va fi extrem de greu pentru Justin. Situația cu Diddy nu putea veni într-un moment mai nepotrivit, deoarece el încearcă să se bucure de experiența de a fi tată, în timp ce se confruntă cu durerea provocată de toate aceste dezvăluiri.”

Bieber era doar un copil când a legat o relație de prietenie cu Combs, iar în urmă cu un an, cei doi au coloborat pentru piesa „Moment”, care apare pe albumul rapper-ului, The Love Album: Off the Grid.

După lansarea albumului, în octombrie anul trecut, Bieber a reflectat asupra primei sale întâlniri cu Combs.

„Îmi amintesc că am mers la biroul fratelui meu, Diddy, pentru a-i prezenta o melodie pe care o scrisesem pentru el când aveam cam 14 ani,” a scris Justin pe Instagram. „Din păcate, melodia era groaznică, haha, și a fost un refuz clar din partea lui. Câțiva ani mai târziu, Puff m-a întrebat dacă aș putea face un freestyle pentru viitorul său album. Un moment complet neașteptat, te iubesc, @diddy.”

O sursă a dezvăluit anterior pentru DailyMail.com că Bieber regretă profund colaborarea de anul trecut cu Diddy și că nu ar fi făcut-o dacă ar fi știut despre acuzațiile care au ieșit la iveală ulterior.

„A avut o lungă pauză de la Diddy, perioadă în care crede că majoritatea acestor lucruri s-au întâmplat și s-a distanțat de el. A fost inclus pe albumul cel mai recent al lui Diddy, iar dacă ar fi știut despre aceste lucruri, cu siguranță nu ar fi acceptat.”

În martie, un clip video mai vechi cu Bieber și Combs a reapărut în atenția publicului. În imagini, rapperul spunea către cameră: „[Justin] petrece 48 de ore cu Diddy. Ne distrăm și nu putem dezvălui ce facem cu adevărat. Dar cu siguranță este visul unui adolescent de 15 ani.”

Combs a adăugat: „Am primit custodia lui. El este sub contract cu Usher și am avut tutelă legală asupra lui Usher când a lansat primul său album. Nu am tutelă legală asupra lui [Bieber], dar pentru următoarele patruzeci și opt de ore este cu mine și o vom lua razna.”

Recent, Sean „Diddy” Combs a fost acuzat că a agresat sexual 25 de minori – inclusiv un copil de 9 ani – în timpul unei conferințe de presă șocante. Avocatul Tony Buzbee a anunțat că reprezintă 120 de persoane în procese civile pentru acuzațiile înfiorătoare care se întind pe ultimele trei decenii.

„Vreau să mă concentrez pe vârstele acestor victime. Când vorbim despre vârstele acestor victime când a avut loc agresiunea, este șocant”, a avertizat Buzbee.

Buzbee a spus că cea mai tânără victimă a lui Diddy avea doar 9 ani când rapperul a agresat-o sexual.

„Acest individ care avea 9 ani la momentul respectiv a fost dus la o audiție în New York City cu Bad Boy Records, alți băieți au fost acolo pentru audiție, de asemenea”, a declarat Buzbee reporterilor.

Potrivit lui Buzbee, toți copiii căutau cariere în televiziune sau în muzică, cu promisiuni de genul „o să te fac vedetă”.

„Acest individ a fost abuzat sexual de Sean Combs și de alte câteva persoane din studio cu promisiunea, atât pentru părinții săi, cât și pentru el însuși, de a obține un contract de înregistrare”, a continuat el. Buzbee a împărtășit alte povești similare, susținând că Combs a forțat odată un alt minor să „facă sex oral” cu el în schimbul unui contract de înregistrare.

Într-un alt caz, o persoană în vârstă de 15 ani la momentul respectiv, „a fost transportată cu avionul la New York pentru a participa la o petrecere, unde a fost drogată și apoi dusă într-o cameră privată, aparent în prezența domnului Combs”, a continuat Buzbee. „Această persoană de sex feminin a fost violată și apoi alți indivizi au violat-o pe rând”.

Avocatul a mai precizat că grupul de 120 de acuzatori este „împărțit în mod egal între bărbați și femei”.

„Îi vom demasca pe cei care au permis acest comportament în spatele ușilor închise. Vom urmări această cauză indiferent pe cine implică dovezile”, a declarat Buzbee. Avocatul a mai declarat că echipa sa a „colectat fotografii, înregistrări video și texte” cu dovezi ale presupuselor agresiuni.

Foto: Arhiva ELLE

