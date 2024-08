Ce semnificație emoționantă are numele ales de Justin și Hailey Bieber pentru fiul lor. Prima imagine cu băiețelul

Justin Bieber și Hailey Bieber au ales un nume special pentru fiul lor nou-născut. Cuplul a anunțat vineri seară că modelul a adus pe lume primul lor copil, un băiat pe nume Jack Blues Bieber.

Jack se întâmplă să fie al doilea prenume al tatălui lui Justin, Jeremy Bieber. Justin, în vârstă de 30 de ani, și Jeremy nu au avut întotdeauna cea mai apropiată relație în timp ce artistul creștea în principal sub îngrijirea mamei sale, Pattie Mallette. În 2015, starul pop a reflectat asupra înstrăinării sale de tatăl lui și a confirmat că Jeremy trebuia să se maturizeze înainte de a intra pe deplin în rolul de părinte.

„El a fost imatur. El a plecat pentru, cum ar fi, un an, când am aveam aproximativ 4 ani. A mers la British Columbia, sa întors de Ziua Tatălui. Îmi amintesc că mama i-a spus: ‘Dacă vrei să fii aici, trebuie să fii aici’. Există o concepție greșită că este un tată care nu face nimic, dar el a fost în viața mea de atunci. Am fost cu el în weekend-uri și în zilele de miercuri.”, a spus el Billboard la momentul respectiv.