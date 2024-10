Vedetele ar fi știut când să plece de la petrecerile lui Sean „Diddy” Combs. De ce Prințul William și Prințul Harry n-au mai fost invitați

O nouă investigație dezvăluie detalii surprinzătoare despre petrecerile extravagante organizate de Sean „Diddy” Combs, în care invitații de top urmăreau un „semnal” discret pentru a ști când să părăsească evenimentul, potrivit unor surse. Conform unei relatări recente, lucrurile deveneau mult mai intense după ora 2 dimineața.

Numeroase vedete de top, prezente la petrecerile scandaloase ale lui Sean „Diddy” Combs

Un invitat a povestit că petrecerile erau cunoscute pentru a fi deosebit de sălbatice, cu „orice fiind permis”. Între 2 și 3 dimineața, comportamentul devenea tot mai necontrolat, iar fetele începeau să-și piardă hainele – un moment în care mulți invitați de renume alegeau să plece. În plus, se zvonește că drogurile deveneau tot mai vizibile la acel moment, iar petrecerile durau până în zori, la ora 7 dimineața. O altă sursă a sugerat că la aceste evenimente erau implicați lucrători sexuali care îndeplineau orice dorință a participanților.

Petrecerile organizate de Sean „Diddy” Combs, cunoscute pentru temele extravagante, de la zile de naștere până la faimoasele „white parties”, au intrat recent sub lupa publicului după ce rapperul a fost arestat și acuzat de trafic de persoane și proxenetism. În urma unor raiduri din martie, agenții federali au descoperit 1.000 de sticle de ulei pentru bebeluși, despre care se crede că erau utilizate în cadrul așa-numitelor Freak Off party.

De-a lungul timpului, diverse vedete au împărtășit povești despre aceste petreceri. Într-un episod din 2014 al emisiunii „Keeping Up with the Kardashians„, Khloé Kardashian a menționat că la una dintre petreceri „jumătate dintre oameni erau complet dezbrăcați”. La rândul său, actorul Ashton Kutcher a declarat într-un interviu din 2019 că există multe lucruri pe care nu le poate dezvălui despre aceste evenimente.

More photos from Diddy's extravagant parties have surfaced, featuring A-list celebrities like Kim Kardashian, Paris Hilton, Mariah Carey, and Jennifer Lopez. https://t.co/h60YdBAyPf pic.twitter.com/780VB5V0Jr — Verse, Vibe & Insight (@EVerses30330) September 27, 2024

Sean ‘Diddy Combs A-list party guests knew when to leave before things took a turn: report https://t.co/N9oINyJdvC pic.twitter.com/DRM9UFxO9F — Page Six (@PageSix) October 2, 2024

De ce nu au mai fost invitați Prințul William și Prințul Harry

Se pare că, în trecut, Sean „Diddy” Combs i-ar fi invitat pe Prințul William și pe Prințul Harry la aceste petreceri, însă după ce aceștia au început să se concentreze pe viața de familie, invitațiile au încetat să mai vină. Expertul regal Christopher Andersen a confirmat într-un interviu recent că, după logodna Prințului William cu Kate Middleton, Sean „Diddy” Combs a încetat să îi mai invite pe cei doi frați la petrecerile sale controversate. Cu toate acestea, invitațiile fuseseră oferite în perioada în care cei doi prinți erau încă văzuți frecvent în cluburile din Londra.

Prince Harry /Prince William dodged a bullet' by allegedly declining invitations to Sean Diddy' Combs wild parties.

Christopher Andersen, author of The King,' claims that the now-feuding brothers didnt attend the rappers infamous bashes on the advice of palace aides #news pic.twitter.com/Oi8nnnQdiw — Peer Community Hub, Your News Network Zone! 🇨🇦 (@p_communityhub) October 2, 2024

So BOTH #PrinceWilliam & #PrinceHarry attended Diddys after-party for the Concert Diana 16 years ago but Harry is named dropped as the British Royalty.' The U.K. Press be lying saying Willy is sooo popular. Nope! pic.twitter.com/HSOffa0cor — Nelly (@ValleyGirl629) March 26, 2024

Rapperul este în prezent reținut fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune, după ce a pledat nevinovat la acuzațiile aduse. În urma raidurilor din martie asupra locuințelor sale, Sean „Diddy” Combs neagă toate acuzațiile, dar rămâne în arest preventiv în Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, New York. Aceasta este doar una dintre numeroasele acuzații aduse la adresa lui, iar situația continuă să evolueze, atrăgând atenția publicului și a presei asupra vieții sale tumultuoase și a petrecerilor sale scandaloase.

Recent, avocatul Tony Buzbee a declarat în cadrul unei conferințe de presă că peste 100 de persoane l-au dat în judecată pe Sean „Diddy” Combs pentru agresiune sexuală. El a adăugat că mai multe personalități influente ar putea fi implicate în acest scandal.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro