Kate Middleton, imagine emoționantă alături de o tânără bolnavă de cancer. Gestul făcut de Prințesa de Wales

Prințesa de Wales a îmbrățișat cu emoție o tânără de 16 ani, pe nume Liz Hatton, care suferă de o formă rară și agresivă de cancer, după ce aceasta a fost invitată la Castelul Windsor de către Prințul William pentru a face fotografii. Liz, o pasionată de fotografie, a fost rugată de viitorul rege să participe la un eveniment unde a avut ocazia să fotografieze personalități precum Mark Cavendish, Wayne Barnes și Alistair McCoist.

Liz Hatton, originară din Harrogate, Yorkshire, își dorește să trăiască cât mai multe experiențe legate de fotografie, iar invitația personală din partea Prințului William a venit după ce acesta a aflat despre ea prin intermediul organizației London Air Ambulance Charity, al cărei patron este chiar el. După eveniment, Liz și familia ei au avut o întâlnire privată cu Prințul William și Kate Middleton, în care au discutat despre ziua ei și despre lupta cu cancerul.

În cadrul întâlnirii emoționante, Prințesa de Wales – care a anunțat recent că a încheiat propriul tratament preventiv de chimioterapie – a îmbrățișat-o călduros pe Liz. Îmbrăcată într-un costum burgundy și un pulover bej, Kate Middleton a fost surprinsă pentru prima dată la un eveniment public de la anunțul privind sănătatea ei, deși întâlnirea a fost clasificată drept privată și nu va fi inclusă în calendarul oficial al casei regale.

A pleasure to meet with Liz at Windsor today. A talented young photographer whose creativity and strength has inspired us both. Thank you for sharing your photos and story with us. W&C pic.twitter.com/VARhrbCvkv