Jennifer Lopez, pregătită de o nouă relație, după divorțul de Ben Affleck. Cum trebuie să arate viitorul partener

Jennifer Lopez este pregătită meargă la întâlniri din nou, la aproape un an după despărțirea de Ben Affleck. Actrița din Unstoppable a menționat în actele de divorț că cei doi s-au separat în aprilie. Ea a depus cererea în august, iar divorțul a fost finalizat la începutul anului 2025.

Jennifer Lopez este pregătită să aibă un nou partener romantic

Acum, celebra cântăreață și dansatoare, în vârstă de 55 de ani, își dorește din nou să găsească dragostea, după ce și-a petrecut lunile recente alături de familie și prieteni pentru a-și „vindeca inima frântă”.

„Jennifer vrea să fie îndrăgostită din nou”, a declarat o sursă pentru DailyMail.com.

Deși s-a speculat că ar avea o legătură cu actorul din Yellowstone, Kevin Costner, după ce au petrecut împreună timp la magazinul de echipamente western Kemo Sabe din Aspen, Colorado, de Crăciun, ea este interesată de un alt tip de bărbat inspirat din Yellowstone.

„Îi plăcea de Rip Wheeler din Yellowstone și își dorește un bărbat ca el, cineva care să o susțină și să se asigure că este bine. Vrea să fie pe primul loc și să se simtă specială. Viața ei este foarte agitată, așa că are nevoie de un bărbat care să poată face față tuturor provocărilor și să o iubească necondiționat, la fel cum Rip o iubește pe Beth Dutton”, a explicat sursa.

Într-o întorsătură de situație ciudată, Ben Affleck este prieten cu actorul care îl interpretează pe Rip, Cole Hauser. Cei doi au jucat împreună în Good Will Hunting. Săptămâna aceasta, Cole a suferit o pierdere grea, după ce tatăl său, Wings Hauser, a murit la vârsta de 77 de ani. Între timp, Lopez este ocupată cu cariera sa.

„Își dorește ca această vară să fie una extraordinară, după un început de an dificil”, a declarat o sursă pentru DailyMail.com.

Mai întâi, va filma noul său film, Office Romance, în New Jersey, alături de Brett Goldstein, starul din Ted Lasso. Apoi, pe 6 iunie 2025, va susține un concert la World Pride Music Festival în Washington, D.C. În plus, își va sărbători cea de-a 56-a aniversare, pe 24 iulie, alături de gemenii săi, Max și Emme.

Artista va juca într-un film produs împreună cu Ben Affleck

Deși Jennifer a avut un an 2024 remarcabil din punct de vedere profesional – filmul Atlas a fost un succes major – imaginea sa a avut de suferit după despărțirea de Ben Affleck. Artista a fost prezentată ca fiind cea care are o problemă, având în vedere numărul mare de căsnicii eșuate: a fost căsătorită cu Ojani Noa, Cris Judd, Marc Anthony și Ben Affleck și a fost, de asemenea, logodită cu Alex Rodriguez.

Surse din apropierea vedetei au declarat pentru DailyMail.com că Jennifer vrea să strălucească în 2025. Pe agenda sa pentru 2025 se află și filmul Kiss of the Spider Woman, un musical în care joacă și pe care l-a produs împreună cu Affleck. Kiss of the Spider Woman este o adaptare a musicalului de pe Broadway din 1993, creat de John Kander, Fred Ebb și Terrence McNally, care, la rândul său, a fost inspirat de romanul lui Manuel Puig din 1976.

Povestea a fost ecranizată anterior într-un film din 1985, cu William Hurt, Raul Julia și Sônia Braga în rolurile principale. Jennifer Lopez interpretează personajul Aurora, o femeie imaginară creată în visurile lui Luis Molina, un frizer gay închis într-o închisoare din Argentina în 1981, alături de Valentin Arregui Paz, un marxist.

Citește și:

Anunțul neașteptat făcut de Alina Pușcaș. Ce decizie a luat pe plan profesional: „Doamne, ce dor îmi era…'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro