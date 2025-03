Anunțul neașteptat făcut de Alina Pușcaș. Ce decizie a luat pe plan profesional: „Doamne, ce dor îmi era…”

Alina Pușcaș este printre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din showbiz-ul autohton, iar de ani buni este prezentatoarea emisiunii Te Cunosc de Undeva de la Antena 1.

Alina Puşcaş a devenit cunoscută publicului larg după ce a interpretat-o pe Narcisa în serialul „Narcisa sălbatică”, ce a avut premiera în 2010, la Antena 1. Apoi, în 2019, a filmat pentru prima parte a comediei „Zăpadă, ceai și dragoste”, produsă de Liviu Vârciu.

Deși fanii s-au obișnuit în ultimii ani să o vadă doar în ipostaza de prezentatoarea a emisiunii Te Cunosc de Undeva de la Antena 1, iată că Alina Pușcaș surprinde acum pe toată lumea cu decizia de a reveni pe ecrane.

Vedeta a dezvăluit pe conturile de socializare că va juca într-un film românesc, produs de Stramba Film, în care mai au roluri Anca Dinicu, Cristian Bota și Denis Hanganu, cunoscut pentru interpretarea din serialul Clanul de la PRO TV.

Din imaginile postate, se observă că Alina Pușcaș este stewardesă, iar din fotografia cu legitimația reiese că personajul ei se numește Laura și este „șef de cabină”.

Alina Pușcaș și soțul său, Mihai Stoenescu, sunt proprietarii unei locuințe impresionante, reflectând pasiunea vedetei pentru design interior. Prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 a dezvăluit detalii despre procesul de amenajare a casei lor și compromisurile făcute pentru a îmbina gusturile ambilor parteneri.

După patru ani de construcție, cei doi s-au mutat în noua lor locuință în primăvara lui 2024. Vila, cu o arhitectură modernă, este formată din două volume dreptunghiulare suprapuse, creând un efect geometric inedit. În mai puțin de un an de la mutare, Alina a reușit să finalizeze decorarea casei, investind nu doar resurse financiare, ci și multă implicare personală. Fiecare colț al locuinței reflectă atenția sa la detalii, fiind decorat cu piese alese cu grijă pentru a aduce un plus de originalitate și eleganță.

Într-un interviu acordat pentru Unica.ro, Alina Pușcaș a povestit cum ea și Mihai Stoenescu au reușit să-și armonizeze preferințele diferite în materie de design, găsind soluții care să satisfacă ambele viziuni.

„El și-ar fi dorit să fie și mai minimalist totul. Și mie îmi place minimalismul, dar dacă merg la un hotel. Acasă, acolo unde ești în fiecare zi, mi se pare că e nevoie să existe și elemente calde. Și aici a fost un mic război între noi, dar l-am câștigat. (râde) Mi se pare normal. A înțeles și el că am avut dreptate, pentru că trebuie să simți căldura unui loc, indiferent de preferințele de design interior. Mai avem acum niște lucruri pe care am agreat de comun acord că le vom face exact cum își dorește el. Își dorește un mic cuibușor în care să aibă o saună. Și am zis, ‘nicio problemă, poți să o faci cum vrei tu, nu am de gând să intru acolo!’. Mie nu-mi place sauna uscată, îmi place Hammam-ul, îmi place sauna cu abur. Așa că prefer să mă duc la sală, unde am și Hammam, și saună uscată, și sală de fitness. Nu vreau să am acasă, pentru că mi se pare că ajungi să te lenevești dacă ai acasă”, a povestit Alina Pușcaș, în exclusivitate pentru Unica.ro.