Ozana Barabancea, dezvăluiri despre schimbările din emisiunea „Te cunosc de undeva”. Ce crede despre Ilona Brezoianu: „Din punctul meu de vedere, ea este…”

Începând cu sezonul 21, Ilona Brezoianu s-a alăturat echipei de jurați a emisiunii „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1. După ce a câștigat ultimul sezon alături de Florin Ristei, actrița jurizează acum concurentele și concurenții din show.

Alături de Ilona, la masă se află, în continuare, cei trei jurați iubiți și apreciați de întreaga țară. Aurelian Temișan va continua să fie cel care oferă notele pentru show-ul văzut pe scenă, Ozana Barabancea va fi și pe mai departe cea care analizează capacitățile vocale ale concurenților, iar Mihai Petre va prelua pe lângă detaliile pe care le nota deja, și modul în care implementează echipele coregrafiile pentru fiecare piesă! Din juriu nu mai fac parte actorul Cristi Iacob și cântăreața Andreea Bălan.

În timp ce Ilona, Mihai, Ozana și Aurelian vor juriza, alături de concurenți, pe scenă, se vor afla în permanență, carismaticii prezentatori, Pepe și Alina Pușcaș!

Ozana Barabancea a vorbit într-un interviu despre schimbările care s-au petrecut în cadrul emisiunii unde jurizează concurenții. Artista are o părere foarte bună despre ceilalți trei jurați ai show-ului, inclusiv despre nou-venita Ilona Brezoianu.

„Având în vedere că suntem patru oameni trecuți prin viață, pe scenă, suntem patru intelectuali, suntem patru oameni cu vorbele la noi, patru oameni care avem ceva experiență în televiziune, deocamdată este foarte bine. Nu ne călcăm pe cap. Nu ne călcăm pe coadă, discutăm, dialogăm, ne completăm. În cazul în care sunt divergențe de opinie, sunt ridicate la suprafață și, mă rog, negociate în sensul că fiecare își justifică punctul de vedere. Și da, este o formulă foarte ok. Din punctul meu de vedere, Ilona este foarte ok, repet este un artist intelectual. Este un artist cu vorbele la el, un artist care știe cum să pună problema. Este o tipă diplomată, este o tipă care știe ce are de făcut, toți știm ce avem de făcut”, a declarat Ozana pentru FANATIK .

Ozana Barabancea a fost întrebată și dacă regretă plecarea Andreei Bălan din juriu, după atâția ani în care au fost colege, însă a evitat să dea un răspuns concret.

De când a fost anunțat faptul că Ilona Brezoianu face parte din juriul emisiunii, iar Andreea Bălan și Cristi Iacob au părăsit masa juraților, actrița s-a confruntat cu un val de critici din partea fanilor show-ului. Cei mai mulți o acuză că i-a luat locul Andreei Bălan.

Într-un interviu acordat recent, Ilona a ales să răspundă acestor critici.

„Nu mi-a fost ușor, am văzut și eu ce s-a tot speculat. Oamenii trebuie să înțeleagă că nimeni nu a luat locul nimănui, că așa se întâmplă în producții, în general, nu doar aici. Se fac schimbări, se încearcă lucruri noi, cred că e momentul să dăm și tinerilor o șansă, sunt și tineri printre concurenți, foarte mulți talentați pe care poate publicul nu-i știe sau nu-i cunoaște de ajuns. Dar sunt sigură că îi vor cunoaște și ar merita să le dea o șansă. Eu încă mă simt, chiar dacă am destui ani de experiență într-ale actoriei, adică fac asta din 2013, de când am terminat Facultatea de Teatru, încă mă simt novice. Și consider că întotdeauna am ceva de învățat și faptul că mi s-a dat o șansă mi se pare un lucru extraordinar.

Faptul că publicul este, sau a fost reticent, eu cred că oamenii își vor schimba părerea când vor vedea episoadele. Și că așa cum au fost de-a lungul timpului, peste tot schimbări și oamenii au fost reticenți, până la urmă, au îmbrățișat schimbarea și lucrurile au mers către bine. Eu am dat o probă, au mai fost la alți candidați, nu s-a întâmplat nimic în neregulă, pur și simplu așa s-a hotărât. Iar eu am acceptat bineînțeles, pentru că am fost fericită că mi s-a propus așa ceva. Cred că era un pas important în cariera mea pe care eu consider că îl merit cu toată modestia de care sunt capabilă”, a povestit Ilona pentru FANATIK.