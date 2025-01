Alina Pușcaș și Pepe, dezvăluiri inedite despre „Te cunosc de undeva!” și schimbările din juriul emisiunii: „Sunt profesioniști…”

Un format așteptat de toți cei de acasă. Emisiunea care face ca serile de sâmbătă să fie încărcate de voie bună și distracție. „Te cunosc de undeva!”, cel mai longeviv show al transformărilor, revine din data de 15 februarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu un nou sezon, plin de surprize!

Dacă la masa juriului există noutăți, pe scenă, cei care vor fi responsabili de preluarea emoțiilor tuturor concurenților și de aducerea tuturor veștilor spre cei de acasă vor fi cei doi iubiți prezentatori, Pepe și Alina Pușcaș. Începând cu sezonul 21, juriul celui mai longeviv show de transforming va avea parte de o premieră. Din acest an, partea de actorie a fiecărei interpretări va fi analizată de Ilona Brezoianu, cea care a câștigat ultimul sezon alături de partenerul ei.

Cu multă bucurie și energie, Alina Pușcaș și Pepe au revenit la filmări și abia așteaptă reîntâlnirea cu telespectatorii.

„Revederea cu echipa Te cunosc de undeva! e o plăcere întotdeauna pentru că fiecare om în parte zâmbește, fiecare om în parte își dorește să iasă bine proiectul și să continuăm cu cât mai multe sezoane de acum încolo, după recordul de 21. Fiecare știe ce are de făcut. Sunt profesioniști pentru fiecare poziție în parte din acest proiect și asta mă bucură tare mult și sunt recunoscător faptului că am trecut prin școala Te Cunosc De Undeva!, am ajuns să fiu prezentatorul emisiunii și sunt sigur că toți cei care sunt noi, vor mai reveni într-un fel sau altul sau vor fi identificați cu proiectul. Toată lumea a venit super pregătită și lucrurile au decurs foarte bine. Și-i felicit pentru asta pe cei care s-au ocupat până acum de pregătirea concurenților și pe concurenți că au înțeles exact care este formatul și ce au de făcut”, a declarat cu mult entuziasm Pepe.