Cum s-au cunoscut Ilona Brezoianu și soțul ei. Actrița a vorbit despre începutul relației lor: „O poveste cu final fericit”

Ilona Brezoianu și Andrei Lucian Alexandru trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cei doi și-au unit destinele în vara anului 2024 în cadrul unei ceremonii intime și deosebite. Evenimentul, înconjurat de prieteni și familie, a fost plin de emoție și bucurie.

Ilona Brezoianu a preferat până acum ca viața personală să o păstreze departe de ochii curioșilor, dar recent a surprins cu declarațiile făcute despre începutul relației cu soțul ei. Actrița a povestit cum l-a cunoscut, de fapt, pe Andrei Lucian Alexandru. Cei doi s-au întâlnit la o școală de motociclete, iar relația lor nu a început imediat. La distanță de un an, s-au revăzut și au început să iasă împreună.

„Ne-am întâlnit la școala de motociclete. E o poveste cu final fericit, nu e o poveste tristă. Încă suntem împreună. Am permis, mi-am cumpărat și motocicleta, sunt la a doua motocicletă. (…) M-a văzut, acolo nu s-a întâmplat nimic și apoi ne-am mai revăzut după o lungă perioadă de timp. Nu s-a întâmplat nimic atunci și ne-am revăzut după aproape un an și ceva. Am ieșit la o cafea”, a declarat Ilona Brezoianu în podcastul găzduit de Bursucu’.