Ilona Brezoianu, noi dezvăluiri inedite despre căsnicie și dorința de a deveni mamă: „Mi-ar plăcea”

Ilona Brezoianu și Andrei Lucian Alexandru și-au unit destinele în această vară într-o ceremonie intimă și deosebită. Evenimentul, înconjurat de prieteni și familie, a fost plin de emoție și bucurie. Recent, actrița a oferit noi detalii despre nunta lor și a discutat despre posibilitatea de a deveni mamă în viitorul apropiat.

După căsătorie, Ilona Brezoianu și soțul ei au petrecut o lună de vacanță, iar acum actrița este gata să se dedice noilor proiecte profesionale. Cu emoție, ea a reflectat asupra acestui moment semnificativ din viața sa.

„A fost o vară emoționantă. M-am căsătorit, am făcut o nuntă foarte mică. (…) Nu cred că se schimbă nimic, depinde cum privești lucrurile și cum discuți cu partenerul tău. Eu am vrut să fac asta pentru că, nu am visat niciodată să fiu mireasă, dar de data aceasta am hotărât cu Andrei că mi-ar plăcea”, a declarat Ilona Brezoianu la Știrile Antena Stars, conform Spynews.