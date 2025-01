A fost dezvăluită încă o echipă de vedete care participă la Asia Express 2025. Despre cine este vorba

Doar câteva săptămâni ne despart de momentul în care echipele care participă la Asia Express 2025 vor pleca în competiție. Deși numele vedetelor care vor concura nu au fost oficial anunțate, deja s-au aflat mai multe dintre ele.

Presa mondenă a dezvăluit încă de săptămâna trecută mai multe perechi care ar concura la Asia Express 2025 – lista o găsești mai jos – iată că o nouă echipă se alătură acestora.

Conform Cancan.ro, printre vedetele care ar urma să participe se numără cântăreața Anda Adam. Aceasta va face echipă cu soțul ei, Joseph Eudor Mohaci. Cei doi s-au căsătorit religios în vara anului 2024 și au organizat o nuntă spectaculosă în stil libanez.

Asia Express este una dintre cele mai urmărite și apreciate emisiuni de la Antena 1 care, sezon după sezon, aduce un număr impresionant de telespectatori în fața micilor ecrane.

Deși mai sunt câteva săptămâni până când echipele care vor participa la Asia Express 2025 vor pleca în competiție, se pare că producătorii au decis deja numele celor care vor concura, iar fanii au multe motive pentru care nu trebuie să rateze noul sezon.

Potrivit Cancan.ro, în acest moment, echipele care ar urma să participe la Asia Express 2025 sunt formate din:

– Emil Rengle și logodnicul său, Alejandro

– Ștefan Floroaica și Alexandru Ion

– Catinca Roman, care va face echipă cu fiica ei

– Mara Bănică și Serghei Mizil

– Dan Alexa împreună cu Gabriel Tamaș

– Karmen Minune, care o va avea coechipieră pe Olga Bercari

Așa cum fanii emisiunii deja știu, în show participă de obicei opt sau nouă perechi, ceea ce înseamnă că lista nu a fost definitivată, deci ne putem aștepta la alte numeroase surprize.

În presa mondenă s-au aflat deja câteva dintre echipele care ar urma să participe la Asia Express 2025, iar acum au apărut informații cu privire la țările în care s-ar desfășura filmările, dar și data la care echipele vor pleca în competiție.

Conform Cancan.ro, producătorii s-au orientat spre trei țări, două dintre ele fiind și în trecut în programul de filmări: Vietnam și Filipine. Destinația nouă introdusă în itinerariu o reprezintă Coreea de Sud. Potrivit aceleiași surse, echipele ar urma să părăsească România pentru a începe filmările pe data de 7 februarie.

Mona Segall este producătoarea a două dintre cele mai de succes emisiuni reality difuzate de Antena 1, mai exact „America Express / Asia Express” și „Chefi la cuțite”, ambele bucurându-se de un imens succes și de audiențe greu de egalat de alte posturi de televiziune concurente.

Mona Segall și Robert Lionte, producătorii emisiunii America Express, au fost invitați în podcast-ul Fain și Simplu, găzduit de Mihai Morar, unde au făcut dezvăluiri mult așteptate despre Asia Express, emisiunea prezentată acum de Irina Fodor.

Producătoarea Mona Segall a fost întrebată și despre vedeta pe care o dorește cel mai mult să o vadă în postura de concurent, iar răspunsul acesteia a surprins pe multă lume.

„Delia cu soțul. Și până la urmă Delia cu oricine, dar… sau Delia cu sora. Și cu mama. Dar nu am reușit! E foarte greu pentru un artist ca Delia să plece două luni. Asta e problema! Cred! Și se întâmplă că noi nu știm exact perioada în care noi o să putem merge de la an la an, ca să spunem cu trei ani înainte: Rezervă-ți astea două luni”, a explicat producătoarea show-ului difuzat la Antena 1.