Pepe, dezvăluiri din culisele emisiunii „Te Cunosc de Undeva”. Ce i-a transmis Cosmin Seleși când a preluat rolul de prezentator al emisiunii: „Când am primit vestea…”

Cosmin Seleși a luat prin surprindere pe toată lumea cu vestea că nu va mai prezenta alături de Alina Pușcaș emisiunea „Te cunosc de undeva!”, difuzată de Antena 1. Actorul a fost cel care a luat decizia de a pleca de la postul de televiziune și nu a fost concediat, așa cum se zvonea la un moment dat. În prezent, Alina Pușcaș face echipă cu Pepe, având deja mai multe sezoane de când prezintă împreună.

Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre momentul în care a primit oferta de a prezenta emisiunea alături de Alina Pușcaș.

„Prima dată nu am putut lua parte la acest proiect, pentru că aveam concerte puse. Cred că de vreo două ori n-am putut semna contractul, că prevede un timp pe care trebuie să ți-l asumi și e important să nu încurci nici alte contracte, nici acest proiect să nu fie încurcat de către cineva care e cu mintea în 15 locuri. Iar atunci când am hotărât să semnez și când am intrat în acest proiect, am intrat all in. Prima transformare a fost Shakira. Nu mi-am ales eu, așa îți dă ruleta. E dumnezeul emisiunii ruleta”, a povestit el pentru CANCAN.RO.