Alina Pușcaș, mărturisiri despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat familia ei: „Multe incidente, pe care nu le-am expus public”

Alina Pușcaș și soțul ei, Mihai Stoenescu, trăiesc o relație de foarte mulți ani. Prezentatoarea TV și medicul stomatolog s-au logodit în 2016, iar pe 12 octombrie 2019 s-au căsătorit civil, după cinci ani de relație. Au împreună trei copii, pe Alexandru, Melissa și Iris.

Pentru Alina Pușcaș, anul 2024 a fost plin de provocări și greutăți, despre care a decis să vorbească recent pentru prima dată. Prezentatoarea TV a dezvăluit că doi dintre copii ei au avut probleme de sănătate serioase, dar și soțul ei este nevoit să treacă printr-o operație.

„A fost un an extrem de stresant, cu multe incidente, pe care nu le-am expus public, dar acum pot să le spun, pentru că au trecut și nu ne mai afectează. Am avut parte, practic, de două fracturi. Băiețelul a fost primul, în februarie, și fetița mijlocie mai târziu, de 1 iunie, cu ea am stat și mai mult în spital, pentru că a necesitat și o intervenție chirurgicală. Deci a fost ceva groaznic. Acum trebuie să se opereze soțul meu, să își scoată niște tije, după un incident pe care l-a avut anul trecut, cu motorul. Mi se pare un an cu prea multe pe zona asta, prea multe întâmplări nefericite. Sunt, totuși, optimistă, pentru că am trecut cu bine peste toate astea, dar vreau să plece 2024, să nu mai aud și să nu se mai întâmple chestii de genul acesta”, a spus Alina Pușcaș pentru VIVA!