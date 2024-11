Lora, dezvăluiri inedite despre nunta cu Ionuț Ghenu. Ce a recunoscut acum artista despre eveniment: „Au fost multe lacrimi acolo”

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie, după nouă ani de relație. Artista și partenerul ei au strălucit în ziua în care au mers la Starea Civilă și au rostit cel mai important „Da”, având alături familia și prietenii apropiați. În trecut, Lora a mai fost căsătorită timp de doi ani cu Dan Badea. Cântăreața și comediantul au divorțat în 2014.

Pe 5 octombrie, Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit religios. Slujba a avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, iar ulterior artista și soțul ei au petrecut alături de cei peste 300 de invitați la un restaurant.

Lora a avut parte în 2024 de multe profesionale de care s-a bucurat. Pe lângă asta, este și anul în care artista s-a căsătorit cu partenerul ei, Ionuț Ghenu. Cântăreața a vorbit recent despre cum i s-a părut că a decurs anul 2024.

„Se spune că 2024 e un an karmic şi că e anul în care plăteşti din „datorii' sau eşti răsplătit. Pentru mine a fost cel mai intens, interesant şi bun an. Un an de evoluţie profesională şi personală, un an plin de revelaţii care m-a învăţat mai mult ca orice alt an, importanța calităţii umane, a spus Lora pentru tvmania.ro.