Schimb de mesaje pe internet între Lora și Monica Bîrlădeanu. Ce și-au transmis cele două, după ce s-au căsătorit în aceeași zi

Pe 5 octombrie, Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit religios. Slujba a avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, iar ulterior artista și soțul ei au petrecut alături de cei peste 300 de invitați la un restaurant.

Tot pe 5 octombrie, s-au căsătorit și Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, iar cei doi au avut parte de o petrecere fabuloasă organizată la Palatul Snagov.

Fanii au urmărit cu mult entuziasm imaginile și clipurile postate de cele două de la nunțile lor. Spre marea bucurie a acestora, au observat și un schimb de urări între cele două pe rețelele de socializare.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță doi au făcut primele declarații pe rețelele de socializare, dezvăluind și câteva imagini inedite de la nuntă.

„O nuntă așa cum am visat amândoi: la palat, într-o rochie de vis (două, de fapt) într-un decor superb, în arome perfecte, cu oaspeți aleși. Am trăit frumos seara trecută cu toții și abia aștept să împărtășesc cu voi mâine câteva dintre momentele fabuloase ale serii, așa cum le-am trăit noi. Mulțumim tuturor oaspeților noștri pentru dragoste și bucuria de-a ne fi fost alături în unul din cele mai importante momente ale familiei noastre. Love, M&V”, au scris cei doi.

Cu puțin timp în urmă, actrița a dezvăluit un video emoționant din ziua nunții, în care apare în ipostaze inedite alături de cel care i-a devenit soț.

„Dragii noștri, pe (foarte scurt) cam așa a fost la nunta noastră. Am dansat mai mult decât am făcut-o toată viața mea, dar cea mai frumoasă parte a fost să mă întâlnesc pe ringul de dans cu oameni care trăiau cu bucurie momentul nostru.

Un cvartet de coarde întâmpina oaspeții, apoi ne-a cântat Maria Buză care e efectiv o legendă – de-o suplețe artistică și un talent de neegalat. Am cântat cu toții pe Direcția 5 și-am dansat pe multe din piesele cu care am crescut.

Decorul gândit a fost absolut fabulos, iar @roxana_onaca_weddingplanner si @aprilia_ivanescu merită toate aplauzele pentru cele 9 luni de lucru la proiectul nostru.

Vă îmbrățișăm cu toată inima!”, a dezvăluit Monica.