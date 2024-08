Monica Bîrlădeanu dezvăluie bijuteria la care nu ar renunța niciodată: „Nu este moștenită”

Monica Bîrlădeanu este o femeie de o frumusețe remarcabilă și este pe deplin conștientă de trăsăturile fizice pe care le-a moștenit de la mama sa. Actrița a povestit, pentru CIAO.RO, ce schimbări a adoptat după ce a trecut de pragul de 35 de ani pentru a se simți confortabil în propria piele și a dezvăluit care este accesoriul la care nu renunță niciodată.

Actrița a dezvăluit că are în colecția sa de bijuterii un accesoriu preferat la care nu ar renunța niciodată. Este vorba despre o bijuterie cumpărată din Grecia, care are o semnificație specială pentru vedetă.

Monica Bîrlădeanu continuă să își mențină silueta impecabilă, iar trecerea anilor pare să nu aibă un impact asupra ei. Vedeta a împărtășit, pentru CIAO.RO, că este foarte atentă la ceea ce mănâncă și că a adoptat un regim strict în ceea ce privește activitatea fizică. Exercițiile sunt parte din rutina ei zilnică, fie că se antrenează sub îndrumarea unui antrenor personal, fie că participă la diverse cursuri de fitness în grup.

Recent, Monica Bîrlădeanu a făcut o postare pe contul ei de Instagram, acolo unde a vorbit despre câteva dintre principiile ei când vine vorba de felul în care se menține în formă.

„De la 40 de ani încoace am făcut câteva ‘commitment-uri’. Am vrut să fiu un adult cu câteva lucruri ‘sfinte’, peste care nu calcă.

Primul a fost să nu lipsesc de la slujba de duminică dimineață: să dau sufletului meu o oră și jumătate de reculegere, conectare, echilibrare, vindecare.

Al doilea de față e sport: aici am mai avut perioade scurte de șchiopătare și nu din delăsare, cât din logistică, schimbare de antrenor, formă de antrenament etc.

Astăzi însă… după cum se vede și-n colecția de poze: am chef, n-am chef, e frig, e prima oră a dimineții, am o febră musculară și n-am chef de o alta peste, m-am culcat târziu și trezit devreme…. pot sau nu pot, dimineața sunt la pilates.

Focusul principal nu e slăbitul, iar modelatul se întâmplă oricum dacă te ții de treabă, dar mă interesează mult mai mult o viață în care corpul meu face mișcare, are vitalitate și energie și își asigură și sănătatea în felul ăsta.

Lansez și vouă întrebarea asta: aveți vreun lucru de care vă țineți orice-ar fi? De la care nu faceți nicio derogare? Dacă da, care e?”, a fost mesajul transmis de Monica Bîrlădeanu pe Instagram.