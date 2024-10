Ilinca Vandici, dezvăluiri inedite despre relația cu fiul ei. Ce promisiune i-a făcut vedeta TV lui Zian: „De asta am ales…”

Ilinca Vandici are o legătură specială cu Zian, băiețelul ei și al lui Andrei Neacșu. Prezentatoarea de la Kanal D și-a împărțit vacanța în două etape, petrecând o parte din timp alături de fiul ei și dedicându-și o altă parte pentru momente separate, plecând două săptămâni în SUA.

Într-un interviu recent pentru CIAO.RO, Ilinca Vandici a povestit despre cea mai recentă experiență din America, unde s-a relaxat pentru a cincea oară, dar a discutat și despre viața sa alături de Zian. La întoarcerea din SUA, Ilinca i-a oferit lui Zian un cadou și i-a făcut o promisiune specială.

„Am avut cam o lună de zile vacanță și cred că este prima dată în mulți ani de carieră când pot să leg așa mai multe săptămâni la rând pentru a mă relaxa și pentru a-mi încărca bateriile. Am început vacanța cu plecarea alături de Zian, pentru că și el era în vacanță de la școala de vară și atunci el fiind cumva pe primul plan m-am bucurat de conectarea asta de care am avut parte. După care într-adevăr am plecat în America, unde am stat vreo 2 săptămâni și ceva și m-am bucurat tare mult să mă reîntorc. Este cred a cincea oară când ajung acolo. Iubesc să mă reîntorc în locurile care îmi plac, care au o vibrație bună, care mă ajută și pe mine să descopăr cumva o altă lume, de unde să mă inspir.”, a spus Ilinca Vandici.