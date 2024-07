Ilinca Vandici, dezvăluiri despre stilul ei de viață. Cum se menține în formă vedeta: „În fiecare zi fac mișcare”

Ilinca Vandici este preocupată să aibă un stil de viață echilibrat. În ciuda programului încărcat pe care îl are, prezentatoarea are grijă ca alimentația ei să fie una sănătoasă și nu neglijează nici activitatea fizică.

Într-un interviu acordat recent, Ilinca Vandici a dezvăluit câteva dintre principiile pe care le aplică pentru a se menține în formă. În cazul vedetei, exercițiile fizice ocupă un loc important.

De asemenea, vedeta este atentă și la alimentația ei.

Ilinca Vandici s-a menținut într-o formă de invidiat. Multe persoane s-au întrebat care sunt pașii pe care îi urmează pentru a se menține, iar prezentatoarea și-a dezvăluit secretele acum ceva timp, unul dintre acestea fiind chiar sportul.

„E modalitatea prin care îmi mențin corpul sănătos, dar îi dau și o formă frumoasă. Și o modalitate prin care elimin energia negativă, de ce nu. Întotdeauna am făcut sport, dar de foarte mulți ani de zile o fac în mod constant, cu un antrenor personal. Nu pentru că e în trend să faci asta, ci pentru că, efectiv, mă ajută, îmi schimbă exercițiile, îmi cunoaște corpul, știe exact ce trebuie să lucrezi, cât de mult, cu ce greutăți.

Tot din capitolul stil de viață sănătos este și alimentația. De ceva vreme am renunțat la produsele făinoase, pâine, paste, am înlocuit cu orez. Mănânc foarte multă carne, fructe, dar nu mă pot abține de la dulciuri, dar încerc să mențin un echilibru. Nu țin dietă, nu cred în diete, în stresul pe care îl punem în plus pe corpul nostru, față de ce trăim în fiecare zi, pentru că la un moment dat acesta va ceda și atunci cred că un stil de viață sănătos, pentru mine cel puțin, funcționează foarte bine”, a declarat Ilinca Vandici pentru Unica.ro.