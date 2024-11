Andreea Bălan, mesaj emoționant pentru Victor Cornea, cu ocazia onomasticii lui. Ce a transmis public artista: „Suntem suflete pereche”

Andreea Bălan și Victor Cornea au o relație solidă, iar cântăreața își sprijină constant partenerul în cariera lui, fiind prezentă la meciurile sale de fiecare dată când are ocazia și îi permite programul. Jucătorul de tenis în vârstă 31 de ani se înțelege foarte bine și cu Ella și Clara, fiicele pe care artista le are din mariajul anterior cu George Burcea. Victor Cornea are și el un băiat, pe nume Luca, dintr-o relație anterioară.

Andreea Bălan, declarație emoționantă pentru Victor Cornea

Andreea Bălan și Victor Cornea împărtășesc frecvent momente din relația lor pe rețelele sociale, postând imagini și mesaje care dezvăluie afecțiunea lor reciprocă. Artista îi arată deseori recunoștința lui Victor pentru sprijinul constant și pentru faptul că este un partener extraordinar.

Cu prilejul zilei onomastice a lui Victor Cornea, Andreea a transmis un mesaj emoționant, exprimându-și încă o dată dragostea și aprecierea față de el.

„Azi, în calendarul Ortodox se sărbătorește Sf. Mucenic Victor. 💫 Dar eu îl celebrez pe Victor al meu, în fiecare zi pentru bunătatea, iubirea și căldură pe care ni le oferă în fiecare clipă. 🥹

În această postare vreau să-i mulțumesc pentru dedicarea și implicarea lui în călătoria mea către Sala Palatului și pentru aplauzele, lacrimile și susținerea pe care mi le-a oferit în acea seară magică.

Suntem suflete pereche, iar admirația pentru ce a realizat fiecare și susținerea necondiționată în împlinirea propriilor vise, sunt ingredientele iubirii noastre profunde. Mulțumesc pentru tot 😍 La mulți ani 🎂 și Te Iubesc Infinit❤️”, a fost mesajul transmis de Andreea Bălan.

Andreea Bălan și Victor Cornea formează un cuplu admirat și urmărit cu interes, relația lor devenind un exemplu de iubire autentică și susținere reciprocă. Deși la început au existat speculații că relația nu va rezista, cei doi au demonstrat contrariul, arătând că au o legătură solidă. Cu deschidere și naturalețe, Andreea și Victor continuă să împărtășească momentele lor speciale cu publicul, consolidând astfel imaginea unei relații puternice și sincere.

Cum o sprijină sportivul pe artistă în carieră

Pe 16 octombrie, Andreea Bălan a susținut un concert de excepție, numit „Povestea sufletului meu”, la Sala Palatului. Artista a muncit din greu pentru ca acest show, pe care și l-a dorit foarte mult, să iasă așa cum a visat. Cântăreața a fost susținută din public și de către partenerul ei, Victor Cornea. Pentru a fi alături de Andreea Bălan, sportivul a trebuit să facă o serie de sacrificii și să își ia liber de la competițiile sportive.

„M-am bucurat foarte mult să îi văd visul și am trăit și eu fiecare moment. Mi-am luat chiar liber de la competițiile mele și mă bucur foarte mult. Cu siguranță au fost zile intense, pline de emoție, dar cum știu cum să pregătesc meciurile i-am dat un pic din experiența mea să o liniștesc, să o echilibrez și totul a ieșit foarte bine”, a declarat Victor Cornea într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, citat de spynews.ro.

Pentru Andreea Bălan, a fost important ca partenerul ei, Victor Cornea, să îi sprijine dorința de a susține concertul de la Sala Palatului.

‘A fost alături de mine din toate punctele de vedere trup și suflet (…) Sunt atât de recunoscătoare, pentru că fără liniștea lui, fără susținerea lui, nu aș fi făcut acest concert, pentru că mi-am dorit de mulți ani, dar nu am putut (…) Când ești iubit și iubești și ai liniște și calmitate și ai susținere, poți să faci orice. Nu, nu am putut până acum pentru că nu am avut curajul și nu am avut susținere și iată că acum el mi-a oferit-o (…) Mergem și anul acesta (n.r. în vacanță în Laponia) cu cei trei copii”, a spus Andreea Bălan.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro