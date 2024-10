Andreea Bălan, dezvăluiri despre momentul în care a aflat că Victor Cornea are un băiețel. Ce a povestit artista: „Bănuia că, eu având doi copii…”

Andreea Bălan și Victor Cornea formează un cuplu de mai bine de un an, trăind o relație plină de armonie și iubire. Cei doi sunt convinși că sunt destinați unul altuia și că nimic nu va interveni pentru a-i separa. Victor s-a adaptat rapid la viața de familie a Andreei, având o relație excelentă cu cele două fiice ale artistei. La rândul său, Andreea s-a apropiat repede de fiul lui Victor, construind o legătură frumoasă cu acesta.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Bălan a vorbit despre momentul în care partenerul său i-a spus că are un băiețel dintr-o fostă relație.

„Victor la prima întâlnire mi-a spus: ‘Eu am un băiețel’. A contat foarte mult. Eu am vrut să mă întâlnesc cu el după o perioadă în care am vorbit doar la telefon pentru că mi s-a părut un bărbat deștept, în primul rând. Dar până nu mi-a spus că are un băiețel eu nu am văzut mai departe. Mi-a spus de la prima întâlnire, după jumătate de oră. A fost wow, mi s-a luminat fața efectiv. Era mândru că are un băiețel și bănuia că, eu având doi copii, nu o să fie nicio problemă”, a mai povestit cântăreața în podcastul „Celebru și părinte”.

Andreea Bălan și Victor Cornea formează o familie extinsă și fericită. Artista are două fetițe din relația sa anterioară cu George Burcea, iar Victor este tatăl unui băiețel pe nume Luca, rezultat dintr-o relație din trecut. Deși relația dintre Andreea și tatăl fiicelor sale, George, nu este tocmai armonioasă, situația cu fosta parteneră a lui Victor este complet diferită. Recent, Andreea a dezvăluit că s-a întâlnit cu mama lui Luca și a vorbit despre relația lor.

Invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea a povestit despre frumoasa relație pe care o are cu Victor Cornea, dar a abordat și un subiect delicat: fiul iubitului ei și relația cu mama acestuia. Chiar dacă Victor și mama copilului nu mai sunt împreună, aceștia au păstrat o relație civilizată. Mai mult, Andreea Bălan a declarat că are o relație foarte bună cu Irina, mama lui Luca, și a vorbit în termeni pozitivi despre aceasta.

„Are un băiețel, Luca, care are 11 ani. Nu este băiețelul meu, este educat foarte frumos de mama lui, Irina și suntem o familie mare și când ne întâlnim toți e foarte frumos”, a declarat Andreea Bălan.

De asemenea, Andreea Bălan a dezvăluit că ea și partenerul ei nu își mai doresc copii, având în vedere programul foarte încărcat al celor doi. Cum vedeta are deja două fetițe, iar sportivul un băiat, cei doi se simt complet împliniți.

„Am stabilit că nu mai facem copii. El are deja un băiețel de 11 ani, eu am două fetițe. El mai are 10 ani cel puțin în care o să fie pe drumuri, plecat. Și atunci un copil nu își are rostul. Și nici eu nu îmi mai doresc. E greu să crești doi copii, nu e ușor. Costuri și așa.(…) Băiețelul lui, Luca, vine des la noi”, declara Andreea Bălan.

Ce a impresionat-o pe artistă la partenerul ei

Andreea Bălan a fost invitată recent într-un podcast și a vorbit despre impresiile pe care le-a avut despre Victor Cornea după prima lor întâlnire.

„Mi-a scris pe Instagram la un filmuleț despre spiritualitate, de aceea mi-a atras atenția. Poate îmi mai scriu și alții, dar faptul că el mi-a scris la un filmuleț despre spiritualitate, mi-am dat seama că este diferit și că vorbim aceeași limbă. Nu știam cine este și am intrat pe profilul lui. Am văzut că este sportiv de performanță și aici m-a cucerit. Pentru că un sportiv de performanță este foarte disciplinat, ambițios, muncitor, astea fiind niște criterii pe care mi le doresc la un bărbat. Și am început să vorbim. El m-a văzut în perioada mea adolescentină, cu șase luni înainte eu eram prin cluburi. I-a plăcut foarte mult de mine. El era într-o competiție majoră și mă suna zilnic, a contat foarte mult. Prima noastră întâlnire a durat 12 ore. A avut o zi pauză, s-a urcat în avion și a venit să mă vadă. Am plecat îndrăgostită”, a povestit Andreea Bălan în podcastul lui Bursucu.

Foto: Arhiva ELLE

