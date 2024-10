Victor Cornea, sacrificiu pentru Andreea Bălan. Gestul impresionant făcut de sportiv pentru artistă: „Să o echilibrez”

Andreea Bălan și Victor Cornea au o relație solidă, iar cântăreața își sprijină constant partenerul în cariera lui, fiind prezentă la meciurile sale de fiecare dată când are ocazia și îi permite programul. Jucătorul de tenis în vârstă 31 de ani se înțelege foarte bine și cu Ella și Clara, fiicele pe care artista le are din mariajul anterior cu George Burcea. Victor Cornea are și el un băiat, pe nume Luca, dintr-o relație anterioară.

Pe 16 octombrie, Andreea Bălan a susținut un concert de excepție, numit „Povestea sufletului meu”, la Sala Palatului. Artista a muncit din greu pentru ca acest show, pe care și l-a dorit foarte mult, să iasă așa cum a visat. Cântăreața a fost susținută din public și de către partenerul ei, Victor Cornea. Pentru a fi alături de Andreea Bălan, sportivul a trebuit să facă o serie de sacrificii și să își ia liber de la competițiile sportive.

„M-am bucurat foarte mult să îi văd visul și am trăit și eu fiecare moment. Mi-am luat chiar liber de la competițiile mele și mă bucur foarte mult. Cu siguranță au fost zile intense, pline de emoție, dar cum știu cum să pregătesc meciurile i-am dat un pic din experiența mea să o liniștesc, să o echilibrez și totul a ieșit foarte bine”, a declarat Victor Cornea într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, citat de spynews.ro.

Pentru Andreea Bălan, a fost important ca partenerul ei, Victor Cornea, să îi sprijine dorința de a susține concertul de la Sala Palatului.

„A fost alături de mine din toate punctele de vedere trup și suflet (…) Sunt atât de recunoscătoare, pentru că fără liniștea lui, fără susținerea lui, nu aș fi făcut acest concert, pentru că mi-am dorit de mulți ani, dar nu am putut (…) Când ești iubit și iubești și ai liniște și calmitate și ai susținere, poți să faci orice. Nu, nu am putut până acum pentru că nu am avut curajul și nu am avut susținere și iată că acum el mi-a oferit-o (…) Mergem și anul acesta (n.r. în vacanță în Laponia) cu cei trei copii”, a spus Andreea Bălan.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Bălan a vorbit despre momentul în care partenerul său i-a spus că are un băiețel dintr-o fostă relație.

„Victor la prima întâlnire mi-a spus: „Eu am un băiețel”. A contat foarte mult. Eu am vrut să mă întâlnesc cu el după o perioadă în care am vorbit doar la telefon pentru că mi s-a părut un bărbat deștept, în primul rând. Dar până nu mi-a spus că are un băiețel eu nu am văzut mai departe. Mi-a spus de la prima întâlnire, după jumătate de oră. A fost wow, mi s-a luminat fața efectiv. Era mândru că are un băiețel și bănuia că, eu având doi copii, nu o să fie nicio problemă”, a mai povestit cântăreața în podcastul „Celebru și părinte”.

Ce a impresionat-o pe artistă la partenerul ei

Andreea Bălan a fost invitată recent într-un podcast și a vorbit despre impresiile pe care le-a avut despre Victor Cornea după prima lor întâlnire.

„Mi-a scris pe Instagram la un filmuleț despre spiritualitate, de aceea mi-a atras atenția. Poate îmi mai scriu și alții, dar faptul că el mi-a scris la un filmuleț despre spiritualitate, mi-am dat seama că este diferit și că vorbim aceeași limbă. Nu știam cine este și am intrat pe profilul lui. Am văzut că este sportiv de performanță și aici m-a cucerit. Pentru că un sportiv de performanță este foarte disciplinat, ambițios, muncitor, astea fiind niște criterii pe care mi le doresc la un bărbat. Și am început să vorbim. El m-a văzut în perioada mea adolescentină, cu șase luni înainte eu eram prin cluburi. I-a plăcut foarte mult de mine. El era într-o competiție majoră și mă suna zilnic, a contat foarte mult. Prima noastră întâlnire a durat 12 ore. A avut o zi pauză, s-a urcat în avion și a venit să mă vadă. Am plecat îndrăgostită”, a povestit Andreea Bălan în podcastul lui Bursucu.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro