Kim Kardashian, la limita puterilor în ceea ce privește creșterea copiilor alături de Kanye West

Kim Kardashian a dezvăluit că este aproape să "explodeze" în ceea ce privește relația de co-parenting cu Kanye West.

  ELLE.ro
Kim Kardahian, mamă a patru copii pe care îi are împreună cu fostul soț, Kanye West, recunoaște că se simte de multe ori „pe punctul de a ceda” din cauza relației dificile de co-parenting cu rapperul.

Kim Kardashian, aproape să explodeze din cauza lui Kanye West

În episodul acestei săptămâni din „The Kardashians”, Kim Kardashian a vorbit deschis despre situație în timpul unei plimbări cu mașina alături de fostul ei cumnat, Scott Disick.

„Îmi pare rău pentru tot ce treci. Arată stresant”, i-a spus Disick, care are trei copii cu sora lui Kim, Kourtney Kardashian. „Adică, văd unele lucruri online și e ca și cum ai spune, ‘La naiba', a continuat el, determinând-o pe Kim să recunoască că situația este „dificilă”.

Vedeta a explicat cât de „frustrant” este atunci când West îi pune la îndoială „caracterul de mamă”, mărturisind: „Uneori simt că aș putea să explodez, dar nu pot. Pur și simplu nu pot.”

Kim Kardashian a mai spus că rapperul controversat „nu a sunat niciodată” în ciuda eforturilor ei de a „încuraja o relație, una sănătoasă” între el și copii. Într-o mărturie ulterioară, un producător care nu a fost filmat a remarcat că fostul ei soț „este foarte zgomotos acolo afară”, la care Kim a răspuns: „Pur și simplu nu pot să mă implic. Cred că așa e mai bine.”

Vedeta a subliniat că „singurul ei focus și responsabilitate este să fie puternică” pentru cei patru copii.

Relația cu Kanye West rămâne dificilă

Aceleași comentarii le-a făcut și luna trecută în cadrul podcastului „Call Her Daddy”, moderat de Alex Cooper. Când gazda a întrebat-o când a văzut West ultima dată copiii, Kim a răspuns: „Hmm. Ori de câte ori îi va suna și îi va întreba. Probabil că au trecut câteva luni de când am mai auzit de el?”

În ciuda dificultăților de a gestiona relația copiilor cu tatăl lor, care a devenit tot mai imprevizibil în ultimii ani, Kim a insistat că „nu i-a ținut niciodată departe.”

Referitor la motivul pentru care nu infirmă public narațiunea potrivit căreia i-ar refuza lui West timpul de calitate cu copiii, vedeta a explicat că „pur și simplu nu sunt genul de fată online care să riposteze.”

Totuși, ea a mărturisit că a fost aproape să reacționeze, pentru că situația ei „nu este deloc ușoară” și „este extrem de neplăcută”.

Potrivit presei americane, Kanye West îi plătește lui Kim 200.000 de dolari pe lună drept pensie alimentară pentru cei patru copii ai lor: North (12 ani), Saint (9 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (6 ani), care nu ar mai fi vorbit cu tatăl lor de câteva luni.

Căsnicia dintre Kim și Kanye, care a durat șase ani, s-a încheiat în 2021, la un an după ce rapperul o angajase pe Bianca Censori în echipa Yeezy ca arhitect-șef. Cei doi urmează să aniverseze trei ani de la nunta lor pe 20 decembrie.

Înainte de asta însă, câștigătorul a 24 de premii Grammy, care are în prezent peste 64,5 milioane de ascultători lunar pe Spotify, urmează să lanseze vineri cel de-al 11-lea album de studio, intitulat Bully. Ye este programat să susțină următorul concert live pe 29 noiembrie, la São Paulo, Brazilia.

Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton. Cu cine se înțelege cel mai bine prezentatoarea: „Suntem ca și surorile'

