Kim Kardashian dă vina pe ChatGPT pentru că a picat examenele de drept: „O să mă supăr și o să țip la el"

Kim Kardashian a dat vina pe ChatGPT pentru faptul că a picat examenele de la Facultatea de Drept.

Kim Kardashian dă vina pe ChatGPT pentru că a picat examenele de drept: "O să mă supăr și o să țip la el"

Kim Kardashian dă vina pe ChatGPT pentru eșecurile sale la examenele de drept. În timpul unui test cu detectorul de minciuni realizat pentru Vanity Fair, vedeta de reality show a recunoscut că a folosit chatbot-ul de inteligență artificială pentru „sfaturi juridice”.

Kim Kardashian dă vina pe ChatGPT pentru că a picat examenele

„Când am nevoie să știu răspunsul la o întrebare, fac o poză și o pun acolo”, a povestit Kardashian în videoclipul de luni. Când colega sa din „All’s Fair”, Teyana Taylor, a întrebat dacă asta se consideră „trișare”, creatoarea brandului Skims a răspuns: „Se înșală mereu. M-au făcut să pic examenele de fiecare dată.”

Kardashian, în vârstă de 45 de ani, a explicat că se enervează și țipă la ChatGPT pentru că „mă face să pic”.

Când cântăreața R&B în vârstă de 34 de ani a întrebat dacă vedeta din The Kardashians consideră ChatGPT „prieten”, vedeta a declarat că este mai degrabă un „prieten toxi” („frenemy”).

Vorbeam cu el și îi spun: ‘Hei, o să mă faci să pic. Cum te face să te simți asta? … Vin la tine.’ Și apoi el îmi răspunde: ‘Asta doar te învață să ai încredere în propriile instincte. Deci tu știai răspunsul tot timpul.'”

După ce Taylor a glumit că ChatGPT „a prins-o” pe colega sa, Kardashian s-a autocaracterizat împreună cu asistentul AI drept „prieteni toxici”.

Vedeta a mai glumit: „Trebuie să se descurce mai bine. Pentru că mă bazez pe el să mă ajute cu adevărat, iar apoi îmi dă o lecție de viață și devine terapeutul meu ca să-mi spună de ce trebuie să am încredere în mine după ce el a greșit răspunsul.”

Kim Kardashian a spus că face capturi de ecran cu conversațiile sale cu ChatGPT și le trimite în grupul ei de chat. De genul, ‘Poți să crezi că tipa asta vorbește cu mine așa? E nebunie,'” și-a amintit ea referindu-se la mesajele trimise celor apropiați.

Examinatorul de la detectorul de minciuni a confirmat că vedeta spune adevărul despre utilizarea ChatGPT.

Kim Kardashian, al cărei tată, regretatul Robert Kardashian, a fost un avocat de succes, a dezvăluit pentru prima dată că studiază dreptul într-un interviu acordat revistei Vogue în 2019. Ea a spus că s-a simțit inspirată „văzând un rezultat foarte bun” în cazul lui Alice Marie Johnson, deținută pe care a ajutat-o să fie eliberată anul precedent.

Kim Kardashian a fost deschisă și față de fani în ceea ce privește progresul său, mărturisind că a picat de trei ori examenul „baby bar” înainte de a-l promova în 2021. În luna mai, vedeta a sărbătorit obținerea diplomei de la facultatea de drept, după șase ani de studii.

Kim Kardashian, criticată în mediul online

Kim Kardashian se află din nou în centrul atenției după ce a publicat pe TikTok un videoclip filmat în camera sa de hotel din Paris, în care prezenta cadourile primite de ziua ei. Fondatoarea SKIMS, îmbrăcată într-o pijama gri, le-a arătat fanilor ei cele două genți oferite de mama sa, Kris Jenner.

Prima dintre ele este o geantă Hermes Birkin roșie, din piele de crocodil, lansată în 2001 și semnată de Jean Paul Gaultier, al cărei preț variază între 150.000 și 200.000 de dolari. Kim a mărturisit că își dorea această piesă de ani buni, dar nu a reușit să o achiziționeze la timp, fiind concentrată pe studiile sale de drept.

„Această geantă era pe lista mea de dorințe, dar eram prea ocupată cu facultatea de drept ca să o cumpăr, așa că altcineva a făcut-o înaintea mea”, a explicat ea.

Atitudinea vedetei nu a trecut neobservată. Mulți internauți au acuzat-o că este „răsfățată” și „exagerată”.

Katy Perry și Justin Trudeau, prima apariție publică împreună în calitate de cuplu. Unde au fost fotografiați cei doi

Foto: Arhiva ELLE

Andreea Berecleanu, mesaj emoționant pentru soțul ei, Constantin Stan, de ziua lui de naștere: "Inima ta bună"
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant pentru soțul ei, Constantin Stan, de ziua lui de naștere: "Inima ta bună"
People

Andreea Berecleanu i-a transmis un mesaj emoționant soțului ei, Constantin Stan, de ziua lui de naștere.

Meghan Markle revine la actorie? Ducesa de Sussex fost surprinsă pe un platou de filmare
Meghan Markle revine la actorie? Ducesa de Sussex fost surprinsă pe un platou de filmare
People

După o pauză de șapte ani, Meghan Markle a fost surprinsă din nou pe platourile de filmare.

Ce vor să facă Emil Rengle și Alejandro Fernandez după ce au participat la Asia Express 2025: "Suntem și strategici"
Ce vor să facă Emil Rengle și Alejandro Fernandez după ce au participat la Asia Express 2025: "Suntem și strategici"
People

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au câștigat simpatia publicului după participarea la Asia Express 2025.

