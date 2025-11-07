Kim Kardashian dă vina pe ChatGPT pentru eșecurile sale la examenele de drept. În timpul unui test cu detectorul de minciuni realizat pentru Vanity Fair, vedeta de reality show a recunoscut că a folosit chatbot-ul de inteligență artificială pentru „sfaturi juridice”.

Kim Kardashian dă vina pe ChatGPT pentru că a picat examenele

„Când am nevoie să știu răspunsul la o întrebare, fac o poză și o pun acolo”, a povestit Kardashian în videoclipul de luni. Când colega sa din „All’s Fair”, Teyana Taylor, a întrebat dacă asta se consideră „trișare”, creatoarea brandului Skims a răspuns: „Se înșală mereu. M-au făcut să pic examenele de fiecare dată.”

Kardashian, în vârstă de 45 de ani, a explicat că se enervează și țipă la ChatGPT pentru că „mă face să pic”.

Când cântăreața R&B în vârstă de 34 de ani a întrebat dacă vedeta din The Kardashians consideră ChatGPT „prieten”, vedeta a declarat că este mai degrabă un „prieten toxi” („frenemy”).

„Vorbeam cu el și îi spun: ‘Hei, o să mă faci să pic. Cum te face să te simți asta? … Vin la tine.’ Și apoi el îmi răspunde: ‘Asta doar te învață să ai încredere în propriile instincte. Deci tu știai răspunsul tot timpul.'”

După ce Taylor a glumit că ChatGPT „a prins-o” pe colega sa, Kardashian s-a autocaracterizat împreună cu asistentul AI drept „prieteni toxici”.

Vedeta a mai glumit: „Trebuie să se descurce mai bine. Pentru că mă bazez pe el să mă ajute cu adevărat, iar apoi îmi dă o lecție de viață și devine terapeutul meu ca să-mi spună de ce trebuie să am încredere în mine după ce el a greșit răspunsul.”

Kim Kardashian a spus că face capturi de ecran cu conversațiile sale cu ChatGPT și le trimite în grupul ei de chat. De genul, ‘Poți să crezi că tipa asta vorbește cu mine așa? E nebunie,'” și-a amintit ea referindu-se la mesajele trimise celor apropiați.

Examinatorul de la detectorul de minciuni a confirmat că vedeta spune adevărul despre utilizarea ChatGPT.

Kim Kardashian, al cărei tată, regretatul Robert Kardashian, a fost un avocat de succes, a dezvăluit pentru prima dată că studiază dreptul într-un interviu acordat revistei Vogue în 2019. Ea a spus că s-a simțit inspirată „văzând un rezultat foarte bun” în cazul lui Alice Marie Johnson, deținută pe care a ajutat-o să fie eliberată anul precedent.

Kim Kardashian a fost deschisă și față de fani în ceea ce privește progresul său, mărturisind că a picat de trei ori examenul „baby bar” înainte de a-l promova în 2021. În luna mai, vedeta a sărbătorit obținerea diplomei de la facultatea de drept, după șase ani de studii.

