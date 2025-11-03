Bianca Censori, implicată într-un „război al brand-urilor” cu Kim Kardashian. Ce a anunțat actuala soție a lui Kanye West

Bianca Censori, actuala soție a lui Kanye „Ye” West, pare să fie în plin „război de imagine calculat” cu fosta parteneră a rapperului, Kim Kardashian, al cărei brand de lenjerie modelatoare, SKIMS, reprezintă aproximativ 75% din averea acesteia, potrivit unui nou raport.

Bianca Censori lansează un brand concurent cu SKIMS

Designerul australian, în vârstă de 30 de ani, se pregătește să lanseze propria marcă, denumită simplu Bianca, pe 11 decembrie – cu două luni mai târziu decât fusese planificat inițial.

Sâmbătă, Bianca le-a oferit celor peste 493.000 de urmăritori de pe Instagram o primă privire asupra produselor sale: sutiene, chiloți, corsete și dresuri, toate urmând să fie disponibile publicului în curând.

Sutienele prezentate de Censori au un aer ușor retro, iar alegerile ei vestimentare sunt limitate de mărimea bustului, despre care se spune că ar fi 32G. Focoasa soție a lui Kanye a pozat singură, în oglindă, folosindu-și telefonul mobil, preferând să renunțe la un fotograf profesionist.

După o pauză de șase luni de pe rețelele sociale, Bianca a revenit de Halloween, postând pe Instastory o fotografie în care ținea un cuțit de recuzită și purta un body fără bretele, completat cu jambiere și pantofi argintii, o ținută asemănătoare cu cele promovate de brandul SKIMS.

sursa: Instagram

În toate postările sale, fosta consultantă de design pentru Kelektiv l-a etichetat pe designerul Marc Jacobs, care nu comercializează sutiene sau dresuri. Potrivit unor speculații, Censori ar putea colabora cu celebrul creator de modă de 62 de ani, care a făcut-o anterior pe Kim Kardashian imaginea campaniei sale pentru colecția toamnă/iarnă 2023.

Kanye West plănuiește să o depășească pe Kim Kardashian

Kim Kardashian, în vârstă de 45 de ani, a fondat compania SKIMS în 2019, alături de soții Jens și Emma Grede. Brandul, evaluat la aproximativ 4 miliarde de dolari, s-a extins ulterior în loungewear, costume de baie și articole pentru bărbați. Înainte de lansare, Kim îi atribuia lui Kanye rolul de „director creativ din umbră” și el a fost cel care a creat logo-ul brandului cunoscut inițial sub numele Kimono Intimates.

„Asta depășește sfera modei”, a declarat o sursă apropiată cuplului pentru Radar Online. „Kanye vede totul ca pe o formă de răzbunare, este hotărât să o depășească pe Kim în toate privințele. Brandul Biancăi este construit intenționat ca o oglindă a celui creat de Kim. Scopul este să concureze direct cu tot ce a realizat ea.”

Kim Kardashian ar fi „furioasă” și convinsă că „Ye trage toate sforile din umbră”.

„De la imagini până la estetica generală, fotografiile Biancăi par desprinse din campaniile SKIMS, și nu e o coincidență. Kanye a clădit mereu atenția publicului prin controverse, iar acesta este doar cel mai recent exemplu al dorinței sale de a provoca și controla narativul”, a mai spus o sursă din industrie.

Potrivit presei americane, Kanye West îi plătește lui Kim 200.000 de dolari pe lună drept pensie alimentară pentru cei patru copii ai lor: North (12 ani), Saint (9 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (6 ani), care nu ar mai fi vorbit cu tatăl lor de câteva luni.

Căsnicia dintre Kim și Kanye, care a durat șase ani, s-a încheiat în 2021 – la un an după ce rapperul o angajase pe Bianca în echipa Yeezy ca arhitect-șef. Cei doi urmează să aniverseze trei ani de la nunta lor pe 20 decembrie.

Înainte de asta însă, câștigătorul a 24 de premii Grammy, care are în prezent peste 64,5 milioane de ascultători lunar pe Spotify, urmează să lanseze vineri cel de-al 11-lea album de studio, intitulat Bully. Ye este programat să susțină următorul concert live pe 29 noiembrie, la São Paulo, Brazilia.

Citește și:

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…'

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro