Kim Kardashian, diagnosticată cu anevrism cerebral. Vedeta dă vina pe fostul ei soț, Kanye West

Kim Kardashian a primit vestea șocantă că medicii au descoperit un mic anevrism în timpul unui RMN și a pus acest lucru pe seama fostului ei soț, Kanye West.

Kim Kardashian, diagnostic îngrijorător

În premiera sezonului 7 al emisiunii The Kardashians de pe Hulu, fondatoarea Skims a sunat-o pe sora ei cea mare, Kourtney Kardashian, după ce medicii au descoperit o umflătură sau dilatare a unui vas de sânge din creier, cunoscută ca anevrism, potrivit Clinicii Mayo.

La aflarea veștii devastatoare, Kourtney și-a pus mâna pe inimă și a spus simplu: „Whoa”. Când Kim a întrebat „de ce naiba” se întâmpla asta, medicii i-au explicat că anevrismele pot fi cauzate de stres.

Kim, în vârstă de 45 de ani, care are patru copii cu West — North, 12 ani, Saint, 9 ani, Chicago, 7 ani, și Psalm, 6 ani — crede că divorțul lor conflictual ar putea fi responsabil.

@enews Kim Kardashian is speaking up about her health diagnosis. Link in bio for more. ( Hulu) ♬ original sound – E! News

@tmz Kim Kardashian reveals she suffered a brain aneurysm The reality star says the stressful fallout from her divorce from Kanye West may have played a role. : Hulu ♬ original sound – TMZ

Kim Kardashian și Kanye West au fost căsătoriți între 2014 și 2022. De la despărțire, rapperul câștigător de Grammy a fost deschis în legătură cu dificultățile legate de creșterea copiilor.

În martie, West a acuzat „Kardashian mob” că i-a restricționat drepturile parentale după ce a fost criticat pentru că a inclus-o pe fiica lor, North, într-o piesă alături de Sean „Diddy” Combs (care era la vremea respectivă încarcerat, fiind acuzat de trafic de persoane și prostituție). West a scris atunci pe X un mesaj ulterior șters:

„Nu vreau doar să-mi văd copiii. vreau să-i cresc, să am un cuvânt de spus în privința școlii la care merg, a prietenilor lor, a caselor unde dorm și chiar a faptului dacă fiicele mele poartă ruj sau parfum. Toate aceste drepturi mi-au fost luate de ‘Kardashian mob, Hulu și Disney, într-o strategie mai amplă de a folosi copiii de culoare pentru a influența comunitatea neagră”, a scris el, potrivit Page Six.

Rapperul a comparat vizitele la copiii săi cu o „vedere de tip vizitare” din închisoare. În același episod, Kim a mărturisit că a simțit un fel de sindrom Stockholm în relația cu West:

„Am reușit să ascund asta atât de mult timp. Mereu am simțit un pic de sindrom Stockholm, unde mereu mă simțeam vinovată, îl protejam și întotdeauna voiam să-l ajut.”

Kim Kardashian a criticat, de asemenea, persoanele care i-au spus să-l părăsească pur și simplu pe West: „Această persoană, avem împreună patru copii,” a spus ea.

Invitată în cel mai recent episod al podcastului Call Her Daddy, Kim Kardashian a vorbit deschis despre mariajul cu Kanye West, de care a divorțat în noiembrie 2022. Fondatoarea Skims a povestit cum instabilitatea emoțională a fostului ei soț i-a influențat profund viața, făcând-o să se simtă nesigură și temătoare în privința viitorului.

„Nu mă simțeam în siguranță, știi, nu fizic, ci poate emoțional sau chiar financiar”, a spus Kardashian. „Veneam acasă și aveam, nu știu, cinci Lamborghini, și dintr-odată dispăreau toate dacă el avea un episod. Apoi aflam că le dăduse prietenilor săi. Nu știam ce urmează să se întâmple când mă trezeam dimineața, iar sentimentul acela e cu adevărat tulburător”, a explicat vedeta.

Kim Kardashian a vorbit și despre dificultatea de a-l sprijini pe Kanye în perioadele sale instabile, după o serie de momente pe care le-a descris drept „traumatice.”

„Când cineva trece prin prima sa cădere psihică, vrei să-l ajuți, să fii acolo pentru el. Dar la un moment dat conștientizezi că nu poți repara totul singură”.

Vedeta a spus că decizia de a se desprinde de această relație nu a fost ușoară, mai ales pentru că ea și Kanye au patru copii împreună.

„E foarte greu să continui într-o relație care poate deveni toxică. Când ai copii, e mult mai greu să pleci decât să rămâi. Dar decizia de a pleca schimbă viața tuturor pentru totdeauna.”

Foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro