Kim Kardashian, diagnosticată cu anevrism cerebral. Vedeta dă vina pe fostul ei soț, Kanye West

Kim Kardashian a fost diagnosticată cu un mic anevrism în urma unui RMN și îl consideră responsabil pe Kanye West.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Kim Kardashian, diagnosticată cu anevrism cerebral. Vedeta dă vina pe fostul ei soț, Kanye West

Kim Kardashian a primit vestea șocantă că medicii au descoperit un mic anevrism în timpul unui RMN și a pus acest lucru pe seama fostului ei soț, Kanye West.

Kim Kardashian, diagnostic îngrijorător

În premiera sezonului 7 al emisiunii The Kardashians de pe Hulu, fondatoarea Skims a sunat-o pe sora ei cea mare, Kourtney Kardashian, după ce medicii au descoperit o umflătură sau dilatare a unui vas de sânge din creier, cunoscută ca anevrism, potrivit Clinicii Mayo.

La aflarea veștii devastatoare, Kourtney și-a pus mâna pe inimă și a spus simplu: „Whoa”. Când Kim a întrebat „de ce naiba” se întâmpla asta, medicii i-au explicat că anevrismele pot fi cauzate de stres.

Kim, în vârstă de 45 de ani, care are patru copii cu West — North, 12 ani, Saint, 9 ani, Chicago, 7 ani, și Psalm, 6 ani — crede că divorțul lor conflictual ar putea fi responsabil.

@enews

Kim Kardashian is speaking up about her health diagnosis. Link in bio for more. ( Hulu)

♬ original sound – E! News
@tmz

Kim Kardashian reveals she suffered a brain aneurysm The reality star says the stressful fallout from her divorce from Kanye West may have played a role. : Hulu

♬ original sound – TMZ

Kim Kardashian și Kanye West au fost căsătoriți între 2014 și 2022. De la despărțire, rapperul câștigător de Grammy a fost deschis în legătură cu dificultățile legate de creșterea copiilor.

În martie, West a acuzat „Kardashian mob” că i-a restricționat drepturile parentale după ce a fost criticat pentru că a inclus-o pe fiica lor, North, într-o piesă alături de Sean „Diddy” Combs (care era la vremea respectivă încarcerat, fiind acuzat de trafic de persoane și prostituție). West a scris atunci pe X un mesaj ulterior șters:

„Nu vreau doar să-mi văd copiii. vreau să-i cresc, să am un cuvânt de spus în privința școlii la care merg, a prietenilor lor, a caselor unde dorm și chiar a faptului dacă fiicele mele poartă ruj sau parfum. Toate aceste drepturi mi-au fost luate de ‘Kardashian mob, Hulu și Disney, într-o strategie mai amplă de a folosi copiii de culoare pentru a influența comunitatea neagră”, a scris el, potrivit Page Six.

Rapperul a comparat vizitele la copiii săi cu o „vedere de tip vizitare” din închisoare. În același episod, Kim a mărturisit că a simțit un fel de sindrom Stockholm în relația cu West:

„Am reușit să ascund asta atât de mult timp. Mereu am simțit un pic de sindrom Stockholm, unde mereu mă simțeam vinovată, îl protejam și întotdeauna voiam să-l ajut.”

Kim Kardashian a criticat, de asemenea, persoanele care i-au spus să-l părăsească pur și simplu pe West: „Această persoană, avem împreună patru copii,” a spus ea.

Invitată în cel mai recent episod al podcastului Call Her Daddy, Kim Kardashian a vorbit deschis despre mariajul cu Kanye West, de care a divorțat în noiembrie 2022. Fondatoarea Skims a povestit cum instabilitatea emoțională a fostului ei soț i-a influențat profund viața, făcând-o să se simtă nesigură și temătoare în privința viitorului.

„Nu mă simțeam în siguranță, știi, nu fizic, ci poate emoțional sau chiar financiar”, a spus Kardashian.

„Veneam acasă și aveam, nu știu, cinci Lamborghini, și dintr-odată dispăreau toate dacă el avea un episod. Apoi aflam că le dăduse prietenilor săi. Nu știam ce urmează să se întâmple când mă trezeam dimineața, iar sentimentul acela e cu adevărat tulburător”, a explicat vedeta.

Kim Kardashian a vorbit și despre dificultatea de a-l sprijini pe Kanye în perioadele sale instabile, după o serie de momente pe care le-a descris drept „traumatice.”

„Când cineva trece prin prima sa cădere psihică, vrei să-l ajuți, să fii acolo pentru el. Dar la un moment dat conștientizezi că nu poți repara totul singură”.

Vedeta a spus că decizia de a se desprinde de această relație nu a fost ușoară, mai ales pentru că ea și Kanye au patru copii împreună.

„E foarte greu să continui într-o relație care poate deveni toxică. Când ai copii, e mult mai greu să pleci decât să rămâi. Dar decizia de a pleca schimbă viața tuturor pentru totdeauna.”

Citește și:
Sorin Bontea, dezvăluiri rare despre viața de familie. Ce a povestit despre soția lui, după 30 de ani de căsătorie: „Cred că ăsta este secretul…’

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Cât costă facultatea la care studiază Emma, fiica Amaliei Năstase: "Să aibă cea mai bună educație"
People
Cât costă facultatea la care studiază Emma, fiica Amaliei Năstase: "Să aibă cea mai bună educație"
Meghan Markle ar avea un "plan de divorț" pregătit în cazul în care Prințul Harry decide să se întoarcă în Regatul Unit
People
Meghan Markle ar avea un "plan de divorț" pregătit în cazul în care Prințul Harry decide să se întoarcă în Regatul Unit
Dana Nălbaru a împlinit 49 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua ei de naștere: "Sunt fericită"
People
Dana Nălbaru a împlinit 49 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua ei de naștere: "Sunt fericită"
Orlando Bloom, surprins la o întâlnire romantică la câteva luni de la despărțirea de Katy Perry
People
Orlando Bloom, surprins la o întâlnire romantică la câteva luni de la despărțirea de Katy Perry
Cristina Ciobănașu, confesiuni despre relația cu iubitul ei. De ce apar mai rar împreună: "Nu am evitat să..."
People
Cristina Ciobănașu, confesiuni despre relația cu iubitul ei. De ce apar mai rar împreună: "Nu am evitat să..."
Nadia Comăneci, imagini de la lansarea cărții Anastasiei Soare: "Sunt foarte fericită că provenim din aceeași țară"
People
Nadia Comăneci, imagini de la lansarea cărții Anastasiei Soare: "Sunt foarte fericită că provenim din aceeași țară"
Libertatea
Bianca Drăgușanu a spus suma minimă pentru care se dă jos din pat. Cum își câștigă vedeta banii
Bianca Drăgușanu a spus suma minimă pentru care se dă jos din pat. Cum își câștigă vedeta banii
Imagini din noua casă a lui Nicole Cherry: „Într-o lună suntem mutați”. A ales obiecte sanitare roz
Imagini din noua casă a lui Nicole Cherry: „Într-o lună suntem mutați”. A ales obiecte sanitare roz
Dan Alexa, detalii la Asia Express 2025 despre pumnul primit de la Anamaria Prodan: „Știi ce ar fi mai ridicol?”
Dan Alexa, detalii la Asia Express 2025 despre pumnul primit de la Anamaria Prodan: „Știi ce ar fi mai ridicol?”
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 octombrie 2025. Mercur va intra în zodia Săgetătorului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 octombrie 2025. Mercur va intra în zodia Săgetătorului
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica oferă răspunsuri vitale despre sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica oferă răspunsuri vitale despre sănătatea viitorului copil. Află mai multe
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Unica.ro
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
„Când trebuie să ai un destin anume, Dumnezeu nu-ți dă ușor”. Paula Seling, declarații neașteptate despre viața ei sentimentală de după divorț. Ea și Radu Bucura și-au spus adio după 17 ani, dar ce a anunțat acum artista i-a emoționat pe mulți
„Când trebuie să ai un destin anume, Dumnezeu nu-ți dă ușor”. Paula Seling, declarații neașteptate despre viața ei sentimentală de după divorț. Ea și Radu Bucura și-au spus adio după 17 ani, dar ce a anunțat acum artista i-a emoționat pe mulți
catine.ro
A cunoscut succesul în anii ‘90, dar a dispărut timp de două decenii din văzul tuturor. Cum arată actrița în prezent, la 61 de ani
A cunoscut succesul în anii ‘90, dar a dispărut timp de două decenii din văzul tuturor. Cum arată actrița în prezent, la 61 de ani
Horoscopul zilei de 25 octombrie 2025. Capricornii muncesc din greu. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 octombrie 2025. Capricornii muncesc din greu. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Semne că nu îți speli părul suficient de des, potrivit dermatologilor
Semne că nu îți speli părul suficient de des, potrivit dermatologilor
Johnny Depp revine pe marile ecrane. Ce rol va juca la trei ani de la procesul cu Amber Heard
Johnny Depp revine pe marile ecrane. Ce rol va juca la trei ani de la procesul cu Amber Heard
Mai multe din people
Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată
Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată
People

Cabiria Morgenstern a anunțat public numele special pe care îl poartă fiul ei.

+ Mai multe
Jon Bon Jovi, dezvăluiri rare despre fiul său, Jake, și soția lui, Millie Bobby Brown. Cum se implică în creșterea fiicei lor
Jon Bon Jovi, dezvăluiri rare despre fiul său, Jake, și soția lui, Millie Bobby Brown. Cum se implică în creșterea fiicei lor
People

Jon Bon Jovi a vorbit sincer și deschis despre cât de atașat este de nepoata sa.

+ Mai multe
Cum a reușit actrița Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni. Dieta fostei concurente Asia Express: "Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte"
Cum a reușit actrița Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni. Dieta fostei concurente Asia Express: "Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte"
People

Actrița este foarte mândră de rezultate, mai ales că procesul de pierdere a kilogramelor în plus a fost unul treptat și sănătos.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC