Sorin Bontea, dezvăluiri rare despre viața de familie. Ce a povestit despre soția lui, după 30 de ani de căsătorie: „Cred că ăsta este secretul…”

Sorin Bontea este unul dintre cei mai renumiți bucătari din România, și alături de Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, formează o echipă excepțională în juriul emisiunilor culinare, devenind astfel o figură cunoscută la nivel național.

Sorin Bontea, dezvăluiri rare despre viața de familie

Sorin Bontea și soția lui sunt căsătoriți din 1994 și au împreună doi copii, Iulian și Miruna. Soții Bontea formează un cuplu discret de mai bine de trei decenii și jumătate. Deși chef-ul este o prezență activă pe rețelele de socializare, soția acestuia preferă intimitatea, astfel că fanii nu au avut ocazia să vadă imagini cu aceasta.

Cei doi s-au cunoscut la o petrecere, într-un grup de prieteni, iar el a făcut primul pas. La prima lor întâlnire, Sorin Bontea i-a oferit partenerei sale un trandafir roșu, gest pe care l-a continuat și în anii care au urmat. S-au căsătorit când chef-ul avea 24 de ani, iar ea, 23 de ani.

Într-un interviu acordat recent, Sorin Bontea a fost întrebat care este secretul relației de lungă durată cu soția lui.

„Nu e chiar atât de complicat. Nu pare complicat pentru mine. Cred că înțelegerea. Suntem de atâta timp împreună, ne cunoaștem. Îți dai seama când celălalt e supărat, când are o zi proastă, îl înțelegi. Și așa mai departe. Cred că ăsta este secretul. Și să mai povestești despre ce se întâmplă așa. Să găsești întotdeauna subiect de discuție, să ai ce să vorbești”, a povestit Sorin Bontea pentru Unica.ro.

Chef-ul a povestit și despre preparatele pe care le gătește soția lui și care sunt preferatele sale.

„Musaca, ardei umpluți, sarmale, o supă de roșii pe care nu vrea să mi-o mai facă, nu știu de ce. Nu vrea să-mi mai facă. Sunt câteva rețete bune. Soția mea gătește destul de bine. Nu, chiar bine. Nevastă bine. Mie îmi plac mâncărurile gătite. Orice ar găti soția mea este bun. Dacă n-ai chef de gătit și vrei să mănânci conserve, te descurci. ‘Cum e mâncarea?’ ‘Foarte bună!’ Chiar dacă nu-ți place, trebuie să zici că e bună, dacă vrei să mai primești”, a declarat Sorin Bontea pentru sursa citată.

Sorin Bontea, detalii neștiute despre rolul de tată

Sorin Bontea, cunoscutul jurat de la MasterChef, a dezvăluit într-un interviu acordat revistei VIVA! detalii despre relația sa cu cei doi copii, Miruna și Iulian. Chef-ul a subliniat că, deși este un tată echilibrat, nu ezită să fie exigent atunci când situația o cere, considerând că acest lucru îi ajută pe copii să devină mai responsabili.

Bontea este extrem de apropiat de Miruna și Iulian, sprijinindu-i în orice direcție aleg să urmeze. Fiecare dintre ei își dedică timpul studiului și pasiunilor, iar Sorin Bontea îi susține cu devotament, fiind alături de ei în toate etapele vieții lor.

„Miruna și Iulian sunt deja oameni mari, iar asta mă face să mă simt mândru, dar și… bătrân. (râde) Miruna studiază design interior, iar Iulian este pasionat de curse, concurează la campionate de anduranță, dar îi place mult și muzica. Mă bucur să îi văd urmându-și pasiunile și sunt mereu lângă ei atunci când au nevoie de un sfat, de sprijin, de orice…”, a dezvăluit Sorin Bontea pentru revista VIVA! „Cred că sunt un tată echilibrat. Le fac poftele, mai ales când vine vorba despre mâncare, dar știu și să fiu exigent când e nevoie. Vreau să-i văd fericiți, dar și responsabili. Încerc să fiu, mai degrabă, un prieten pe care se pot baza.”

Deși se bucură de o notorietate considerabilă, chef-ul evită să-și expună familia în public, preferând să păstreze o separare între viața profesională și cea personală.

„Da, cred că e important să păstrezi o limită între viața publică și cea personală. Nu vreau ca expunerea să le afecteze intimitatea sau să le creeze presiuni inutile. Ei nu au ales să fie în lumina reflectoarelor, iar eu respect asta. Mai mult, cred că și oamenii care ne urmăresc ar trebui să înțeleagă că meseriile noastre din spațiul public nu atrag după ele și familiile noastre.”

