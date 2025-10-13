Sorin Bontea, confesiuni dureroase despre începutul carierei sale. Prin ce a trecut juratul de la Masterchef: „Îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi…”

Sorin Bontea a dezvăluit că nu a avut parte de un traseu ușor către cariera de succes pe care o are acum.

  Andreea Ilie

Sorin Bontea este unul dintre cei mai renumiți bucătari din România, și alături de Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, formează o echipă excepțională în juriul emisiunilor culinare, devenind astfel o figură cunoscută la nivel național.

Sorin Bontea, confesiuni dureroase despre începutul carierei sale

Chef Sorin Bontea nu s-a ferit niciodată să vorbească și despre perioada anterioară celebrității, dezvăluind lucrurile mai puțin plăcute prin care a trecut la începutul carierei.

Chef-ul a dezvăluit că nu a avut parte de un traseu ușor către cariera de succes pe care o are acum și a intrat în lumea gastronomiei ca ajutor de bucătar la vârsta de doar 16 ani.

„Toți mentorii mei au fost duri. Pe vremea aia te băteau, aruncau cu tigăile după tine, îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi, te înjurau. Păi ce era ca acum, să nu ai voie să spui nimic… Noi nu aveam în vocabular atunci ‘burnout’, nici ‘depresie’, nici ‘bullying’. Poate treceam și noi prin asta, nu zic nu, dar nu se foloseau acești termeni. Poate oamenii sufereau și atunci, dar noi habar nu aveam despre asta, nu erau aceste noțiuni. Bullying-ul era privit cumva ca o caterincă mai dură între băieți. Evident că se întâmpla să ne mai și deranjeze, dar nefiind clar definite interacțiunile astea, nici nu ne băteam capul prea mult cu ele, treceam peste și ne vedeam de treabă”, a declarat Sorin Bontea pentru Viva.ro.

Sorin Bontea, detalii neștiute despre rolul de tată

Sorin Bontea, cunoscutul jurat de la MasterChef, a dezvăluit într-un interviu acordat revistei VIVA! detalii despre relația sa cu cei doi copii, Miruna și Iulian. Chef-ul a subliniat că, deși este un tată echilibrat, nu ezită să fie exigent atunci când situația o cere, considerând că acest lucru îi ajută pe copii să devină mai responsabili.

Bontea este extrem de apropiat de Miruna și Iulian, sprijinindu-i în orice direcție aleg să urmeze. Fiecare dintre ei își dedică timpul studiului și pasiunilor, iar Sorin Bontea îi susține cu devotament, fiind alături de ei în toate etapele vieții lor.

„Miruna și Iulian sunt deja oameni mari, iar asta mă face să mă simt mândru, dar și… bătrân. (râde) Miruna studiază design interior, iar Iulian este pasionat de curse, concurează la campionate de anduranță, dar îi place mult și muzica. Mă bucur să îi văd urmându-și pasiunile și sunt mereu lângă ei atunci când au nevoie de un sfat, de sprijin, de orice…”, a dezvăluit Sorin Bontea pentru revista VIVA!

„Cred că sunt un tată echilibrat. Le fac poftele, mai ales când vine vorba despre mâncare, dar știu și să fiu exigent când e nevoie. Vreau să-i văd fericiți, dar și responsabili. Încerc să fiu, mai degrabă, un prieten pe care se pot baza.”

Deși se bucură de o notorietate considerabilă, chef-ul evită să-și expună familia în public, preferând să păstreze o separare între viața profesională și cea personală.

„Da, cred că e important să păstrezi o limită între viața publică și cea personală. Nu vreau ca expunerea să le afecteze intimitatea sau să le creeze presiuni inutile. Ei nu au ales să fie în lumina reflectoarelor, iar eu respect asta. Mai mult, cred că și oamenii care ne urmăresc ar trebui să înțeleagă că meseriile noastre din spațiul public nu atrag după ele și familiile noastre.”

Andreea Esca a dezvăluit imagini de colecție alături de cei doi copii ai ei, Alexia și Aris: „Am dat peste niște albume'

