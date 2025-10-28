Kim Kardashian, criticată după ce s-a lăudat cu cadourile extravagante primite de ziua sa de naștere. Ce i-au reproșat fanii

Kim Kardashian se află din nou în centrul atenției după ce a publicat pe TikTok un videoclip filmat în camera sa de hotel din Paris, în care prezenta cadourile primite de ziua ei. Fondatoarea SKIMS, îmbrăcată într-o pijama gri, le-a arătat fanilor ei cele două genți oferite de mama sa, Kris Jenner.

Prima dintre ele este o geantă Hermes Birkin roșie, din piele de crocodil, lansată în 2001 și semnată de Jean Paul Gaultier, al cărei preț variază între 150.000 și 200.000 de dolari. Kim a mărturisit că își dorea această piesă de ani buni, dar nu a reușit să o achiziționeze la timp, fiind concentrată pe studiile sale de drept.

„Această geantă era pe lista mea de dorințe, dar eram prea ocupată cu facultatea de drept ca să o cumpăr, așa că altcineva a făcut-o înaintea mea”, a explicat ea.

Acea „altcineva” s-a dovedit a fi chiar mama ei, Kris, care a oferit geanta fiicei sale mai mici, Kylie Jenner. Kim a părut vizibil deranjată de situație, spunând în clip: „[Kris] a cumpărat una pentru Kylie, pentru ziua ei, înaintea mea – exact pe cea pe care o rezervasem și la care am uitat să răspund. Mi-a luat geanta pe care o voiam și s-a purtat de parcă nu știa nimic despre asta”.

Atitudinea vedetei nu a trecut neobservată. Mulți internauți au acuzat-o că este „răsfățată” și „exagerată”.

„Nici măcar nu pare recunoscătoare mamei sale că a cheltuit o avere pe ea”, a comentat un utilizator pe platforma X.

Pe lângă celebra Birkin, Kris Jenner i-a oferit fiicei sale și o poșetă Hermes Kelly Cut, în valoare de aproximativ 30.000 de dolari.

„Aveam deja versiunea mai închisă la culoare și acum mă bucur că o am și pe cea mai deschisă”, a spus Kim.

Nu este pentru prima dată când vedeta vorbește despre episodul cu geanta Hermes roșie. Într-un interviu anterior acordat podcastului Call Her Daddy, Kim a recunoscut că a avut o reacție impulsivă față de mama sa.

„M-am transformat într-un monstru și i-am trimis lui [Kris] mesaje pline de furie”, a spus ea, adăugând că sora sa, Kylie, „nu știa că îmi doream și eu acea geantă”.

Kim Kardashian și-a sărbătorit ziua de naștere la clubul de cabaret Crazy Horse Paris, purtând o rochie din colecția haute couture primăvară-vară 1997 Givenchy by Alexander McQueen, intitulată „Search for the Golden Fleece”.

Kim Kardashian, diagnostic îngrijorător

În premiera sezonului 7 al emisiunii The Kardashians de pe Hulu, fondatoarea SKIMS a sunat-o pe sora ei cea mare, Kourtney Kardashian, după ce medicii au descoperit o umflătură sau o dilatare a unui vas de sânge din creier, cunoscută sub numele de anevrism, potrivit Clinicii Mayo.

La aflarea veștii, Kourtney și-a pus mâna pe inimă și a spus simplu: „Whoa”. Când Kim a întrebat „de ce naiba” se întâmpla asta, medicii i-au explicat că anevrismele pot fi cauzate de stres.

Kim, în vârstă de 45 de ani, care are patru copii cu Kanye West — North (12 ani), Saint (9 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (6 ani) — crede că divorțul lor tensionat ar putea fi responsabil.

Kim Kardashian și Kanye West au fost căsătoriți între 2014 și 2022. De la despărțire, rapperul a vorbit deschis despre dificultățile legate de creșterea copiilor.

În martie, West a acuzat „mafia Kardashian” că i-ar fi limitat drepturile parentale, după ce fusese criticat pentru că a inclus-o pe fiica lor, North, într-o piesă realizată alături de Sean „Diddy” Combs — care, la acel moment, se afla în închisoare, fiind acuzat de trafic de persoane și prostituție.

Artistul a publicat atunci pe X (fostul Twitter) un mesaj ulterior șters:

„Nu vreau doar să-mi văd copiii. Vreau să-i cresc, să am un cuvânt de spus în privința școlii la care merg, a prietenilor lor, a caselor unde dorm și chiar a faptului dacă fiicele mele poartă ruj sau parfum. Toate aceste drepturi mi-au fost luate de ‘mafia Kardashian’, Hulu și Disney…”, a scris el, potrivit Page Six.

În același episod, Kim a mărturisit că a simțit un fel de sindrom Stockholm în relația cu West:

„Am reușit să ascund asta atât de mult timp. Mereu am simțit un pic de sindrom Stockholm, unde mă simțeam vinovată, îl protejam și întotdeauna voiam să-l ajut”.

