Kim Kardashian, criticată după ce s-a lăudat cu cadourile extravagante primite de ziua sa de naștere. Ce i-au reproșat fanii

Kim Kardashian a stârnit controverse în mediul online după ce s-a lăudat cu cadourile primite de ziua ei de naștere.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Kim Kardashian, criticată după ce s-a lăudat cu cadourile extravagante primite de ziua sa de naștere. Ce i-au reproșat fanii

Kim Kardashian se află din nou în centrul atenției după ce a publicat pe TikTok un videoclip filmat în camera sa de hotel din Paris, în care prezenta cadourile primite de ziua ei. Fondatoarea SKIMS, îmbrăcată într-o pijama gri, le-a arătat fanilor ei cele două genți oferite de mama sa, Kris Jenner.

Prima dintre ele este o geantă Hermes Birkin roșie, din piele de crocodil, lansată în 2001 și semnată de Jean Paul Gaultier, al cărei preț variază între 150.000 și 200.000 de dolari. Kim a mărturisit că își dorea această piesă de ani buni, dar nu a reușit să o achiziționeze la timp, fiind concentrată pe studiile sale de drept.

„Această geantă era pe lista mea de dorințe, dar eram prea ocupată cu facultatea de drept ca să o cumpăr, așa că altcineva a făcut-o înaintea mea”, a explicat ea.

Acea „altcineva” s-a dovedit a fi chiar mama ei, Kris, care a oferit geanta fiicei sale mai mici, Kylie Jenner. Kim a părut vizibil deranjată de situație, spunând în clip: „[Kris] a cumpărat una pentru Kylie, pentru ziua ei, înaintea mea – exact pe cea pe care o rezervasem și la care am uitat să răspund. Mi-a luat geanta pe care o voiam și s-a purtat de parcă nu știa nimic despre asta”.

Atitudinea vedetei nu a trecut neobservată. Mulți internauți au acuzat-o că este „răsfățată” și „exagerată”.

„Nici măcar nu pare recunoscătoare mamei sale că a cheltuit o avere pe ea”, a comentat un utilizator pe platforma X.

Pe lângă celebra Birkin, Kris Jenner i-a oferit fiicei sale și o poșetă Hermes Kelly Cut, în valoare de aproximativ 30.000 de dolari.

„Aveam deja versiunea mai închisă la culoare și acum mă bucur că o am și pe cea mai deschisă”, a spus Kim.

Nu este pentru prima dată când vedeta vorbește despre episodul cu geanta Hermes roșie. Într-un interviu anterior acordat podcastului Call Her Daddy, Kim a recunoscut că a avut o reacție impulsivă față de mama sa.

„M-am transformat într-un monstru și i-am trimis lui [Kris] mesaje pline de furie”, a spus ea, adăugând că sora sa, Kylie, „nu știa că îmi doream și eu acea geantă”.

Kim Kardashian și-a sărbătorit ziua de naștere la clubul de cabaret Crazy Horse Paris, purtând o rochie din colecția haute couture primăvară-vară 1997 Givenchy by Alexander McQueen, intitulată „Search for the Golden Fleece”.

Kim Kardashian, diagnostic îngrijorător

În premiera sezonului 7 al emisiunii The Kardashians de pe Hulu, fondatoarea SKIMS a sunat-o pe sora ei cea mare, Kourtney Kardashian, după ce medicii au descoperit o umflătură sau o dilatare a unui vas de sânge din creier, cunoscută sub numele de anevrism, potrivit Clinicii Mayo.

La aflarea veștii, Kourtney și-a pus mâna pe inimă și a spus simplu: „Whoa”. Când Kim a întrebat „de ce naiba” se întâmpla asta, medicii i-au explicat că anevrismele pot fi cauzate de stres.

Kim, în vârstă de 45 de ani, care are patru copii cu Kanye West — North (12 ani), Saint (9 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (6 ani) — crede că divorțul lor tensionat ar putea fi responsabil.

Kim Kardashian și Kanye West au fost căsătoriți între 2014 și 2022. De la despărțire, rapperul a vorbit deschis despre dificultățile legate de creșterea copiilor.

În martie, West a acuzat „mafia Kardashian” că i-ar fi limitat drepturile parentale, după ce fusese criticat pentru că a inclus-o pe fiica lor, North, într-o piesă realizată alături de Sean „Diddy” Combs — care, la acel moment, se afla în închisoare, fiind acuzat de trafic de persoane și prostituție.

Artistul a publicat atunci pe X (fostul Twitter) un mesaj ulterior șters:

„Nu vreau doar să-mi văd copiii. Vreau să-i cresc, să am un cuvânt de spus în privința școlii la care merg, a prietenilor lor, a caselor unde dorm și chiar a faptului dacă fiicele mele poartă ruj sau parfum. Toate aceste drepturi mi-au fost luate de ‘mafia Kardashian’, Hulu și Disney…”, a scris el, potrivit Page Six.

În același episod, Kim a mărturisit că a simțit un fel de sindrom Stockholm în relația cu West:
„Am reușit să ascund asta atât de mult timp. Mereu am simțit un pic de sindrom Stockholm, unde mă simțeam vinovată, îl protejam și întotdeauna voiam să-l ajut”.

Citește și:
Megan Fox și Machine Gun Kelly, din nou împreună? Cei doi s-au despărțit anul trecut, chiar înainte de nașterea fetiței lor

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Irina Fodor, în lacrimi la Asia Express 2025. Gestul care a emoționant-o pe prezentatoarea TV: "Vă mulțumesc!”
People
Irina Fodor, în lacrimi la Asia Express 2025. Gestul care a emoționant-o pe prezentatoarea TV: "Vă mulțumesc!”
Cum arată acum Sofia, fiica Danei Nălbaru și a lui Dragos Bucur. Unde a fost surprinsă tânăra
People
Cum arată acum Sofia, fiica Danei Nălbaru și a lui Dragos Bucur. Unde a fost surprinsă tânăra
Cum se înțelege acum Cristina Cioran cu Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, care este condamnat la închisoare: "Indiferent cât ne-am certat..."
People
Cum se înțelege acum Cristina Cioran cu Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, care este condamnat la închisoare: "Indiferent cât ne-am certat..."
Aluziile subtile făcute de Katy Perry și Justin Trudeau la adresa foștilor lor parteneri, în timpul primei apariții publice
People
Aluziile subtile făcute de Katy Perry și Justin Trudeau la adresa foștilor lor parteneri, în timpul primei apariții publice
Lili Sandu, dezvăluiri despre posibilitatea de a reveni în industria muzicală sau actorie: "E foarte multă muncă"
People
Lili Sandu, dezvăluiri despre posibilitatea de a reveni în industria muzicală sau actorie: "E foarte multă muncă"
De ce Mădălina Ghenea nu vrea să se căsătorească. Actrița a răspuns întrebărilor venite de la fani: "Nu voi găsi niciodată pe cineva care să..."
People
De ce Mădălina Ghenea nu vrea să se căsătorească. Actrița a răspuns întrebărilor venite de la fani: "Nu voi găsi niciodată pe cineva care să..."
Libertatea
Monica Gabor s-a întors în România, în secret. Imagini cu fosta soție a lui Irinel Columbeanu în București
Monica Gabor s-a întors în România, în secret. Imagini cu fosta soție a lui Irinel Columbeanu în București
Dieta lui Lupu Rednic la 56 de ani. Alimentul minune pe care artistul l-a inclus în alimentația lui zilnică. „Am mai slăbit câteva kilograme”
Dieta lui Lupu Rednic la 56 de ani. Alimentul minune pe care artistul l-a inclus în alimentația lui zilnică. „Am mai slăbit câteva kilograme”
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Dana Budeanu a criticat ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Alo, protocolu’ Cotroceni?”
Dana Budeanu a criticat ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Alo, protocolu’ Cotroceni?”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Unica.ro
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Anda Adam s-a certat cu producătorii Asia Express! O discuție care ar fi trebuit să rămână privată a ajuns pe post. Ce detalii NU s-au văzut la TV
Anda Adam s-a certat cu producătorii Asia Express! O discuție care ar fi trebuit să rămână privată a ajuns pe post. Ce detalii NU s-au văzut la TV
„Am pierdut vreo 17 kilograme în 5 luni și jumătate, dar sănătos. Se simte și la piele”. Ce dietă a urmat Ioana State. Comedianta a slăbit enorm / FOTO
„Am pierdut vreo 17 kilograme în 5 luni și jumătate, dar sănătos. Se simte și la piele”. Ce dietă a urmat Ioana State. Comedianta a slăbit enorm / FOTO
catine.ro
A devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood după ce a acceptat rolul de dansatoare exotică. Ce spune despre personajul care i-a adus succesul
A devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood după ce a acceptat rolul de dansatoare exotică. Ce spune despre personajul care i-a adus succesul
Horoscopul zilei de 29 octombrie 2025. Capricornii caută liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 29 octombrie 2025. Capricornii caută liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Iaurt grecesc vs. iaurt obișnuit. Ce spun nutriționiștii despre cele două variante
Iaurt grecesc vs. iaurt obișnuit. Ce spun nutriționiștii despre cele două variante
Universul are un mesaj important pentru aceste zodii pe 29 octombrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj important pentru aceste zodii pe 29 octombrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Mai multe din people
Emily Burghelea, dezvăluiri despre lupta cu depresia postnatală. Cu ce probleme s-a confruntat: "Eram bine până când, din senin, nu mai eram. Stările astea trebuie..."
Emily Burghelea, dezvăluiri despre lupta cu depresia postnatală. Cu ce probleme s-a confruntat: "Eram bine până când, din senin, nu mai eram. Stările astea trebuie..."
People

Emily Burghelea a născut pe 13 octombrie 2025 cel de-al treilea copil, o fetiță pentru care a ales numele Elisabeta Teodora.

+ Mai multe
Elena Hagi a dezvăluit imagini emoționante din perioada în care a fost gravidă. Cum a apărut soția lui Ianis Hagi pe internet: "Ce binecuvântare..."
Elena Hagi a dezvăluit imagini emoționante din perioada în care a fost gravidă. Cum a apărut soția lui Ianis Hagi pe internet: "Ce binecuvântare..."
People

Elena Hagi a dezvăluit mai multe fotografii pe care le-a realizat în perioada în care a fost gravidă.

+ Mai multe
Alexandru Ciucu a recunoscut un incident violent care a implicat-o pe Alina Sorescu, dar neagă o agresiune fizică: "S-a întâmplat o singură dată..."
Alexandru Ciucu a recunoscut un incident violent care a implicat-o pe Alina Sorescu, dar neagă o agresiune fizică: "S-a întâmplat o singură dată..."
People

Alexandru Ciucu a recunoscut că a existat un episod violent din partea lui în timpul căsniciei cu Alina Sorescu, dar neagă că ar fi agresat-o direct.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC